Liberecký Červ o skalpu Plzně: Od úvodu jsme měli v hlavách, že to zvládneme

„Jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli za tři body,“ zářil Červ po sobotním utkání 12. kola nejvyšší soutěže.

„Už před zápasem jsme si říkali, že si jdeme pro vítězství a v hlavách jsme od první minuty měli, že to zvládneme. Dali jsme první gól a pak bylo velice důležité, že jsme ve druhé půli, kdy byla Plzeň trochu víc na míči, proměnili brejk na 2:0. Pak už jsme to dohráli v pohodě.“

Na ligovou výhru jste dlouho čekali. Spadlo to z vás teď trochu?

Ano. Ale je to jen jedna výhra po šesti kolech, takže musíme furt pracovat a jít se stejným nasazením i do zápasů s týmy, které třeba nejsou tak kvalitní jako Plzeň a nehrají evropské poháry.

Bylo čekání na výhru hodně složité na psychiku?

Určitě. Není příjemné nevyhrávat, zvlášť když byly zápasy, které jsme rozehráli dobře, ale ve druhé půli jsme je ztratili. Snažili jsme se být i přes reprezentační pauzu pozitivní a jít do zápasu s Plzní s tím, že uspějeme. Neřešit, co bylo, ale soustředit se jen na přítomný okamžik.

V plzeňské brance zraněného Staňka zastoupil nejistý Tvrdoň. Počítal jste při svém gólu, že by mu míč mohl vypadnout?

Vůbec jsem neřešil, jestli mu míče vypadávají, nebo ne. Spíš jsem počítal s tím, že mu do očí svítí sluníčko, a vím, jaké mi v té záři dělalo problém v prvním poločase rozeznat spoluhráče a protihráče. Takže jsem spíš sázel na to, že se mu balon může ztratit ve sluníčku, a tak jsem se to pokusil dobíhat.

Nedostali jste od trenéra pokyn víc na náhradníka Tvrdoně střílet?

Trenér jen říkal, že nechytá jednička Staněk, takže jsme si říkali, že nebude rozehraný a že to musíme zkoušet. Jsme rádi, že to vyšlo.

Zdá se, že vám spolupráce s Janem Žambůrkem ve středu hřiště jde stále líp. Souhlasíte?

My jsme velice dobří kamarádi i mimo hřiště. Na hřišti to od začátku nebylo úplně dobré, takže jsme si museli párkrát říct, co od sebe navzájem čekáme. I na předzápasovém tréninku před Plzní jsme si pár věcí vyříkali. Komunikace je hodně důležitá a myslím si, že v tomhle jsme se celkově zlepšili jako tým.

Věříte, že se teď Liberec začne konečně posouvat tabulkou výš?

Doufám, že ano. Nechceme být na té pozici, kde jsme, chceme hrát určitě výš. Teď jsme konečně zvítězili, za týden nás ale čeká Slovácko a musíme do toho jít se stejně nastavenou hlavou jako proti Plzni. Bojovat od první do poslední minuty a pak k tomu můžeme přidat i fotbalovou nadstavbu. Hlavně nám ale jde o góly a výhry.