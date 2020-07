Budínský před odvetou s Bohemians: Pozor na jejich rychlé hráče

Kapitán Lukáš Budínský navíc usiluje o korunu pro krále střelců, na trůnu by mohl nahradit bývalého spoluhráče Nikolaje Komličenka.

„Bylo by to pěkné, ale přednost dávám týmovému úspěchu,“ řekl Lukáš Budínský po výhře 3:0 nad Bohemkou, k níž přispěl dvěma gólovými zářezy.



Libor Kozák ze Sparty a Petar Musa ze Slavie mají na kontě shodně čtrnáct gólů, vy třináct. Neříkejte, že vás střelecký titul neláká?

To samozřejmě netvrdím. Góly mi v sezoně pomalu naskakovaly, dostal jsem se do hry, je to příjemná situace. Budu se snažit ještě nějakou trefu přidat, ale jak říkám, týmový úspěch je přednější.

Proti Bohemians se vám podařilo skórovat dvakrát. Byl ve hře třeba i hattrick?

k němu blízko, ale už jsem neměl sílu a poslední střelu jsem kopl do místa, kde gólman soupeře stál.

Bohemians – Boleslav odveta Hraje se dnes od 20 hodin, přímý přenos vysílá ČT Sport.

První zápas: 0:3. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Dresler. Předpokládané sestavy Bohemians: Valeš - Dostál, Köstl, Hůlka, Schumacher - Hronek, Jindřišek, Vacek, Vodháněl - Mosquera, Pulkrab. Mladá Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený - Janošek, Túlio - Ladra, Budínský, Fulnek - Jiří Klíma.

Vás Bohemka jako mladého vystrčila do velkého fotbalu. Jaké to je, hrát proti ní play off?

Byl to zvláštní zápas, v Bohemce jsem něco odehrál, byl jsem hodně namotivovaný. Povedlo se to perfektně (úsměv).

To dá rozum, že se vám výkon hodnotí příjemně, když jste vyhráli 3:0 a vy se navíc dvakrát střelecky prosadil.

Dneska to trefilo dvakrát mě, ale nic není rozhodnuté, musíme zvládnout také odvetu. Ono to bylo dlouho vyrovnané, hráli jsme sice rychle okolo jejich vápna, ale centry nám lítaly blbě. Pak nám pomohl první gól.

Jaké vůbec máte vzpomínky na Bohemians?

Fanoušci jsou tam skvělí, Ďolíček se mi hned vybaví, stadion má kouzlo. Mám tam pořád kamarády, když má dojít k zápasu, tak si napíšeme. Na tribunu jsem tam chodil už jako malý kluk.

Co vás může při třígólovém náskoku v odvetě ohrozit?

Mají v týmu spoustu rychlých hráčů, na to si musíme dát určitě pozor, protože tahle jejich hra se často špatně brání.

Boleslav po koronavirové pauze dlouho tápala, ale jakmile přišlo play off, už zase jede...

Určitě jsme se uklidnili po postupu přes České Budějovice, zvládli jsme to týmově, i když se nám spíš nevěřilo. Loni jsme se do předkola Evropské ligy dostali, bylo by skvělé si to zopakovat.