Ostravského záložníka Budínského překvapilo, jaký gól dal Bohemians

„Byl jsem trochu překvapený, jak jsem ten gól dal,“ přiznal po výhře 4:1. Ocenil centr Kuzmanoviće, který akci založil. „Pokračoval jsem v pohybu. Zdálo se, že Krch pouští balon gólmanovi, tak jsme za ním šel. Míč mě trefil a skončil o tyč v bráně.“ Budínský za Bohemians Praha 1905 odehrál 21. května 2011 svůj první duel v nejvyšší soutěži.



„Když jsem se dozvěděl, že budu hrát zrovna proti Bohemce, tak jsem se těšil a říkal si, že nějaký gól jsem jí vždy dal, že by to dnes mohlo vyjít. A se štěstím to tam spadlo,“ usmál se. „Zápasy proti ní jsou pro mě vždy speciální, mám tam ještě nějaké kamarády.“

Jako hráč Karviné, Mladé Boleslavi a Baníku nastřílel Bohemians 1905 pět branek.