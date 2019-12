Tři minuty extáze. Vítězný obrat doručoval fanouškům také Budínský

Branky: 71. Jiří Klíma, 72. Lukáš Budínský, 73. Nikolaj Komličenko. Takhle pěkně po sobě nasázeli boleslavští střelci své zásahy do brány soupeře.

„Už je to asi třetí zápas, co jsme takhle ve chvilce dali góly. Asi nás nakopne ztráta a hrajeme ještě líp,“ domnívá se boleslavský záložník Lukáš Budínský. „Díky bohu jsme to otočili. Zatím se nám to daří, ale už bychom se toho chtěli vyvarovat. Abychom hráli klidně a nějaký zápas ubojovali na 1:0 nebo 2:0,“ přeje si autor sedmi letošních branek.

Sedm gólů, to je na záložníka pěkná bilance. Ale dnes jich mohlo být z vaší strany i víc než jeden, že?

Trenéři mě nabádají, ať pořád střílím, že to tam spadne. První obrovskou tutovku jsem neproměnil, takže jsem byl rád, že jsem to odčinil tím gólem na 2:1.

Proč to podle vás s Teplicemi bylo z boleslavského pohledu zase takhle dramatické?

Čekání na gól bylo delší, než jsme chtěli. Potřebovali jsme se dostat do vedení, což se nám nepodařilo. Teplicím se to kvůli naší nedůslednosti naopak povedlo a my jsme museli zase dotahovat.

Souhlasíte, že vám hodně pomohly teplické chyby?

Ano. Dvakrát nám to namazali a my už jsme to jen správně vyřešili, i když první gól byl od nás dotlačený natřikrát. Nakopl nás a pak jsme to otočili.

Minule v Opavě to bylo docela podobné, jen s rozdílným výsledkem.

Byli jsme všichni zklamaní. Hráli jsme tam dobře, akorát se nám nepodařilo vstřelit branku.

Doma máte devět výher z deseti zápasů. To je úžasná bilance.

Daří se nám tu od prvního kola až na malé zaváhání s Libercem. Budeme v tom chtít co nejdéle pokračovat. Musíme zlepšit venkovní výjezdy, tam je to od nás pořád málo.

Výhra vás vrátila zpátky na třetí místo tabulky. Hřeje vás tohle příznivé postavení?

Těší nás, že jsme trochu odpárali Jablonec. Teď jedeme na Spartu, máme před ní náskok tří bodů a můžeme si to s ní rozdat. Určitě je to takhle pro nás příjemný pohled na tabulku.

Už tušíte, jaký budete mít na Spartu plán?

Určitě by nám nepomohlo, kdybychom na Letné zalezli. Ani to moc neumíme. Budeme se snažit hrát pořád stejně. Cítíme, že se tam dá uspět. Daří se nám a budeme se tam snažit udělat výsledek.