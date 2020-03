Byly to nervy, ale vítězství je naše, radoval se boleslavský Budínský

Byl to první gól Mladé Boleslavi v jarní části první ligy, ve čtvrtém utkání...

Bylo to v osmé minutě. Místo, aby Baník svého protivníka drtil, bylo tomu naopak. Navíc další mezeru v ostravské obraně využil Ladra v 15. minutě...

„Přestože jsme vedli dva nula, tak to byly nervy,“ prohlásil Lukáš Budínský po výhře 3:2 v Ostravě. „Ale naše vítězství je celkem zaslouženě. První půle nám sedla. Nebo aspoň těch prvních třicet minut. Pak jsme se trošku zatáhli, přestali hrát a Baník snížil z penalty.“



Čím jste Baník v úvodu utkání zaskočili?

Asi pohybem, rychlou hrou. Snažili jsme se kombinovat, což se nám celkem dařilo. Získali jsme hodně balonů a z toho pramenily šance.

Gól jste dal svou slabší levou nohou. Věřil jste si?

Jo, raději střílím levou, než pravou, protože nad tím tolik nepřemýšlím a nesnažím se moc mířit.

Měl jste i druhou šanci, kdy jeden z domácích hráčů tělem zastavil vaši střelu mířící do branky.

Míč trefil Patrizia (Stronatiho) do boku. Ale myslím, že by šel stejně vedle branky, nebo do tyče. Gól by to asi nebyl.

Baník snížil ve 42. minutě z pokutového kopu. Co to s vámi udělalo?

Hlavně to nakoplo Baník. My jsme se snažili hrát furt stejně, ale gól do šatny vás vždy trochu znervózní. Přežili jsme ale začátek druhého poločasu i druhou penaltu. A se štěstím a důrazem jsme tam dali třetí gól.

Jak vám bylo při druhé penaltě Baníku?

Moc dobře ne, protože před tím jsem u lajny ztratil míč. Modlil jsem se. Naštěstí nás Šeďák (brankář Šeda) podržel a dopadlo to dobře.

Bylo těžké zachytávat ve druhé půli útoky Baníku?

To ano. Kuzmanović tam měl spoustu náběhů za naše krajní beky, těžko se to bránilo. Se štěstím jsme vyhráli.

A jak jste viděl vítězný gól po vašem rohu?

Řekl bych, že jsme šli konečně do standardky s patřičným důrazem. Asi třikrát se balon k nám odrazil. Měli jsme i štěstí, urvali jsme to tam a dotlačili k výhře.