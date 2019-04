Moc jsem to přetáhl, říkal Budínský o zpackané penaltě. Pak ale rozhodl

Přece jen se v 81. minutě z takových 17 metrů trefil ránou po zemi k pravé tyči a rozhodl o výhře Karviné nad Zlínem 2:0.

„Věděl jsem, že musím dát gól ze hry, když jsem selhal při penaltě, a za ním jsem šel. Chtěl jsem rozhodnout, což se povedlo,“ řekl Lukáš Budínský.

Co jste při té penaltě udělal špatně?

Moc jsem tu střelu přetáhl. Nekoukal jsem na gólmana. Přitom většinou se na něj dívám. Teď jsem byl rozhodnutý dopředu, kam to kopnu a bohužel... Trefil jsem tyčku.

Pokutový kop jste kopal pravou nohou, ale gól jste dal levou. Je vám jedno, kterou kopete?

Přijde mi, že u zakončení levou nohou tolik nepřemýšlím, nekladu takový důraz na to, abych se trefil. Možná je to pro mě tou levou i lehčí než pravou.

Ale v obou případech jste střílel k pravé tyči...

Snažil jsem se tam balon natlačit. Trefil jsem balon dobře.

Takže příště budete penaltu kopat levačkou?

Příště na penaltu... asi nepůjdu. To už zřejmě půjde Wagi (Tomáš Wágner). Už mi říkal, že by ji šel kopat. Máme domluvu, že když někdo penaltu nedá, tak na tu další jde ten druhý.

Zatímco v předešlých zápasech jste většinou v prvních minutách gól dostali, tentokrát ho Wágner vstřelil už v 66. vteřině. Byl to důležitý moment utkání?

Ten gól nás nakopl a určitě to bylo vidět. Přišlo mi, že jsme byli hodně aktivní, Zlín jsme do ničeho moc nepouštěli a sami si vytvářeli další příležitosti.

Mělo utkání podobný průběh jako to vaše předešlé doma, kdy jste rovněž 2:0 porazili Baník Ostrava?

Ano, akorát dneska tam byla pasáž patnácti minut druhé půle, kdy nás Zlín zatlačil. To jsme se potřebovali srovnat a tam bylo štěstí, že jsme nedostali gól.

Se Zlínem jste v lize odehráli šest zápasů a pokaždé zvítězil domácí tým. Takže je to pro vás na vašem stadionu příjemný soupeř?

My jsme doma silnější než venku, lidi nás tady ženou. Nyní jsme navíc ukázali i herní vzestup.

Stále na dálku soupeříte o záchranu s poslední Duklou. Ta má sice nedělní duel v Jablonci k dobru, ale utekli jste jí na čtyři body.

My jsme se koukali sami na sebe. Ještě máme dvě kola do konce základní části soutěže. Uvidíme, jak to bude na konci. Pořád ještě potřebujeme získat herní jistotu, abychom v těch zápasech nadstavby udělali co nejvíce bodů.