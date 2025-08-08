„Občas si vzpomenu. Bylo to šílené. V přestávce jsme vedli 2:1, pak jsem přidal na 3:1 a už jsme si říkali, že to zlomíme a začneme vyhrávat. Už na to nechci myslet,“ přeje si Bartošák při reminiscenci na nepřekonatelný rekord české nejvyšší soutěže.
V sobotu se může nováček Boleslavi doma od 17 hodin pomstít.
Start letošní sezony vám vyšel parádně. Jak si ho užíváte?
Je to perfektní. Sami jsme to nečekali. V kabině jsme si před začátkem sezony říkali, že po třech kolech by byly dobré tak čtyři body, a máme jich sedm. Vycházíme z pevné obrany, snažíme se hrát rychle dopředu na brejky. Každopádně defenziva bude základ naší hry.
Protivníkům jste povolili jen šest střel na branku. Z čeho to pramení?
Jsme dobře organizovaní. Už ve druhé lize jsme tak hráli. Soupeř se do šancí moc nedostávali. Není snadné se dostat přes tým, který se dobře přesouvá a má propracovanou obranu.
Pilířem jsou dva urostlí stopeři Černín s Křapkou, že?
Jsou nepříjemní. V minulé sezoně hrál i Kuba Kolář, který patří mezi top stopery. Vyhrávají hlavičkové souboje. Jsou docela rychlí. Strach o ně nemám.
Dá se říct, že sestup do druhé ligy vám pomohl? Že jste najeli na vítěznou na vlnu.
Je to možné. Naučili jsme se zase vyhrávat, získali jsme sebevědomí, které jsme si teď přenesli do první ligy. Ale potřebujeme se zlepšit v ofenzivě. Mít více klidu s míčem, abychom si vytvořili více příležitostí.
S opatrnou hrou jste začali záměrně?
Věděli jsme, že v úvodu si potřebujeme udělat bodový polštář před týmy, které budou bojovat o záchranu. Fotbalovost snad přijde časem. Teď je to spíše boj. Každý je z letní přípravy naběhaný, takže je to náročné i po fyzické stránce.
Když jste teď zvítězili v Karviné 1:0, domácí trenér Martin Hyský váš výkon dost sepsul. Jak jste vnímali jeho kritická slova?
No, shazoval naši hru. Že si v předchozím zápase v Hradci Králové vytvořili čtyři, pět tutovek, to je hezké, ale proti nám si nevytvořili víceméně nic. Měl se spíše zaměřit na svůj tým a nás nechat být.
Boleslav má oproti poslednímu utkání úplně jiný tým. Skončil Matějovský, odešli Kušej, Jawo. Jaká bude?
Podobný soupeř jako minule Karviná. Hodně drží balon. Mají šikovné kluky vepředu. Jsou spíše silnější v ofenzivě než v obraně, kde by mohli mít trochu problémy. Tím pádem musíme být více nebezpečnější v útoku. Hrajeme doma, nebudeme tak zalezlí jako venku. Chceme, aby přišlo hodně lidí jako na derby se Slováckem.
Jak jste přemýšlel nad svojí fotbalovou budoucností, když jste loni sestoupili?
S rodinkou jsme se tady usadili. Starší syn půjde do školy, takže jsem se nechtěl nikam stěhovat. Chtěl jsem také dokázat, že na to máme, a postoupit zpátky do první.
Navíc jste se ve Zlíně vrhl i na práci kadeřníka, že?
Trošku jsem začal stříhat. Kluci z kabiny mi pomohli, mohl jsem se to na nich naučit. Pomalu to rozjíždím. Dvakrát týdně chodím stříhat na dvě tři hodinky.
Takže, co budete dělat po kariéře, máte jasno?
Pokud by to šlo, chtěl bych se tomu věnovat. Kamarád, který má barbershop, mi nabídl, že mě to naučí, a začalo mě to bavit. Pokecám s lidmi. Někdo mě pozná, někdo ne. Reakce jsou pozitivní. Říkají, že netušili, že fotbalista může být šikovný i na ruce.