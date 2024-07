Útočník Kulenovič odchází z Liberce do nizozemského Almela

Rodák z Toronta přišel pod Ještěd loni v červenci, za Slovan odehrál 30 ligových zápasů, v nichž sedmkrát skóroval a dvakrát u gólu asistoval. „O Luku byl za poslední zhruba měsíc a půl velký zájem od různých klubů mimo Českou republiku.

Kombinace Lukových osobních ambicí a jeho zdravotního stavu, kdy to v tuto chvíli vypadalo, že by stejně významnou část podzimu nebyl k dispozici, nás nakonec přesvědčila tento transfer za příznivých podmínek pro klub zrealizovat,“ uvedl Nezmar.

Před Kulenovičem se otevřela možnost reprezentovat rodnou Kanadu. Liberec by za něj podle zákulisních informací mohl obdržel milion eur (asi 25 milionů korun). „Vážím si toho, co pro mě klub udělal. Znamená to pro mě hodně. Bohužel jsem přišel zraněný a odcházím zraněný, což mě mrzí. Nezahraji si poslední zápas pro fanoušky,“ řekl čtyřiadvacetiletý útočník.

Kvůli zdravotním komplikacím neabsolvoval kompletní zápasovou část přípravy před startem ligy ani úvodní duely s Karvinou a Olomoucí. „Udála se řada změn, budoucnost klubu vypadá zářně a očekávám jen samé dobré věci. Bohužel takový je fotbal. Vím, že jsem v poslední sezoně občas hledal formu, někdy jsem nedával góly a přišel tlak. Rád bych ji v budoucnu stabilizoval,“ dodal Kulenovič.