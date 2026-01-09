Buď zticha, zmetku! Útočník Lugana při zápasu s Plzní napadl a seřval spoluhráče

„Buď zticha, ty malej zmetku,“ křičel Behrens podle internetového vydání listu Blick. Od ležícího Kutsiase ho oddělil další spoluhráč Uran Bislimi. Po zvláštní hádce Behrens zamířil k postranní čáře a gestikulací dal najevo: „Chci střídat!“
Důvody jeho výbuchu nejsou známy. Vedení Lugana později v prohlášení událost odsoudilo a uvedlo, že ji interně vyřeší a oba hráče případně potrestá.
Behrens v 51. minutě vyrovnal na 1:1. Lugano nakonec s plzeňskými fotbalisty prohrálo 2:4.
Čtyřiatřicetiletý německý útočník přišel do švýcarského klubu loni z bundesligového Wolfsburgu, za sebou má i tři sezony v Unionu Berlín.
Během angažmá ve Wolfsburgu způsobil Behrens rozruch předloni v září, kdy na autogramiádě odmítl podepsat dres ve speciální edici s barvami duhy. „Nebudu podepisovat takové gayovské kraviny,“ poznamenal podle Bildu. Později se za svůj výrok omluvil.