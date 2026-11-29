V utkání 16. kola udolali Jablonečtí doma Pardubice díky Nebylově trefě z penalty v závěru těsně 1:0, před vlastními fanoušky oslavili vítězství poprvé od 9. září a po čtyřech zápasech, v nichž získali pouhé dva body.
Ligového triumfu se celkově dočkali po více než měsíci, kdy dokázali ve 12. dějství vyhrát na trávníku Hradce Králové.
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Jablonec – Pardubice 1:0, po sérii porážek zajistil tři body z penalty Nebyla
„Věděli jsme, že to nebude lehké, abychom proti Pardubicím zopakovali výkon ze čtvrtka. Proto jsem rád, že naše hra parametry snesla a myslím si, že o něco nebezpečnější jsme celkově byli my. Je to sice nejtěsnější vítězství, ale podle mě v závěru zaslouženě vybojované,“ řekl kouč Jablonce Luboš Kozel, jehož tým zůstal i přes zisk tří bodů v tabulce osmý. „Byla to pro nás nesmírně důležitá výhra po třech zápasech, kdy jsme nevyhráli, abychom se udrželi v kontaktu s první šestkou.“
Přestože si fotbalisté obou týmů vypracovali v zápase celou řadu velmi nadějných příležitostí, na ukazateli svítil dlouho stav 0:0, protože zejména Severočeši v nich dopláceli na nepřesná zakončení. Navíc brankáři, domácí Mihelak i pardubický Neuman, byli při likvidování šancí jistí a mezi 74. a 80. minutou jim navíc přálo štěstí. Nejprve skóroval po bombě z hranice pokutového území domácí Alioum, ale VAR po chvíli odhalil, že v době pasu od Tekijaškiho stál ve 40centimetrovém ofsajdu a gól byl odvolán. Na druhé straně Mihelaka obstřelil Ouattara, ovšem balon skončil na tyči.
Když se zdálo, že duel dospěje k remíze, pět minut před koncem zkosil rozběhnutého Kuola pardubický stoper Krčík a nařízenou penaltu proměnil Nebyla, na jeho umístěnou střelu k pravé tyči Neuman jen o kousek nedosáhl.
„Těší mě, že jsme se i v závěru prezentovali naší typickou hezkou akcí, kdy Kuol ukázal svoji rychlost a vytěžil penaltu, kterou Nebyla stejně jako v Hradci proměnil. My exekutory dopředu neurčujeme, protože je to hodně o rozpoložení hráčů během zápasu, jak si bude kdo věřit, nebo nevěřit. To necháváme na nich a jsem rád, že nám to vychází,“ uvedl Kozel.
Před měsícem vstřelil Sebastian Nebyla gól z pokutového kopu v Hradci Králové, když poslal míč po pravé ruce brankáře, teď proti Pardubicím ho proměnil stejným způsobem. „Měl jsem to naplánované, už před penaltou jsem byl rozhodnutý, kam ji kopnu. Brankář se míče sice trochu dotkl, ale bylo to naštěstí kopnuté tak dobře k tyči, že to skončilo v síti,“ popsal Nebyla, slovenský reprezentant v jabloneckých službách.
„Padl sice jen jeden gól a ještě z penalty, ale byl to zápas nahoru dolů s mnoha šancemi a zasloužil by si klidně skóre třeba 3:2,“ podotkl Luboš Kozel, jenž neměl kvůli svalovému zranění ani mezi náhradníky nejlepšího sezonního střelce Jablonce, obránce Cedidlu. „Byl na magnetické rezonanci a čekáme na výsledky vyšetření,“ přiblížil kouč vítězů.
Jeho protějšek Jan Trousil byl po porážce nazlobený. „Chtěli jsme tu bodovat, vyhrát, od prvních minut to bylo vyrovnané utkání. Měli jsme nadějné situace i tyčku, ale někdy ta naše přečíslení řešíme jako děcka,“ popsal pardubický trenér, jehož dopálilo i to, co předcházelo rozhodujícímu pokutovému kopu. „Zápas jsme nakonec zlomili pro soupeře tím, že jsme mu darovali hrozně hloupou penaltu. Hrabat do toho Krčíkem bylo v tu chvíli zbytečné. Odjíždíme s nulou, protože jsme nebyli kvalitní ve vápně. To mě mrzí asi nejvíc.