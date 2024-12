Mikloško má rakovinu, léčit se ale už nebude: Chci žít normální život

Třiašedesátiletý rodák z Prostějova svou situaci přiblížil pro klubový web West Hamu, za nějž na konci minulého století odehrál přes 300 zápasů a vysloužil si přezdívku „Ludo“.

V současné chvíli je v Londýně a chystá se navštívit zápas West Hamu s Liverpoolem, ligovým lídrem. „Cítím se dobře. Hodně přátel mi řeklo, že kdyby nevěděli, čím si procházím, tak by si mysleli, že jsem v pohodě, což se hezky poslouchá. Takhle se chci cítit jak dlouho to jen půjde,“ říká Mikloško.

West Ham United @WestHam Today, we welcome legendary goalkeeper and fan favourite Luděk Mikloško to London Stadium ❤️



Hammers, please be in your seats 10 minutes before kick-off to show support for Ludo in his battle against cancer. oblíbit odpovědět

První nádor mu objevili před třemi lety.

„Začalo to malou bulkou na kyčli. Byl jsem na kontrole a lékaři objevili rakovinu. Podstoupil jsem operaci k jeho odstranění a vše vypadalo dobře. Následující měsíce jsem chodil na kontroly, kde ale doktoři hlídali jen kyčle,“ popisuje.

Posléze mu další nádor našli v žaludku. „Před rokem jsem začal mít v létě během dovolené bolesti, musel jsem letět zpátky do Česka a rovnou do nemocnice,“ přibližuje Mikloško.

Podstoupil radioterapii, díky které se nádor zmenšil. Operace a kompletní odstranění však v dané oblasti nebyla proveditelná. „Doktoři se ho tedy aspoň snažili kontrolovat, jestli neroste, a dlouho to vypadalo dobře, dokonce se i trochu zmenšil, jenže pak mi našli další nádory.“

V tu chvíli zbývala jediná možnost: chemoterapie.

„Přemýšlel jsem o tom, bavil se s doktorem v Ostravě a bylo mi jasné, že nelze zaručit, že zabere. Možná by to moje problémy zpomalilo, ale rozhodně by nepřestaly,“ vysvětluje Mikloško. „Když mi řekli, co by to znamenalo, že bych nemohl pracovat a cestovat asi šest měsíců, tak jsem řekl, že tohle nechci, protože to nemá smysl,“ dodává Mikloško.

Jako sportovní ředitel Baníku pracuje od října 2022, předtím, po skončení hráčské kariéry, byl dlouho trenérem brankářů West Hamu.

„Pořád pracuju, můžu být s hráči i lidmi z okolí, takže mám nabitý život a chci, aby to tak zůstalo. Chci být aktivní a žít fotbalem, jak jen to půjde, protože ho miluju,“ zdůrazňuje. „Proto jsem přiletěl do Londýna a těším se na setkání s bývalými spoluhráči a také s fanoušky, kteří na mě nezapomínají a pořád zpívají mé jméno.“

Až v neděli krátce před půl sedmou přijde na trávník, určitě se dočká hromového potlesku. „Baník a West Ham jsou dva kluby mého srdce. West Ham je v podstatě moje druhá rodina a těším se, až všechny znovu uvidím,“ uzavírá Mikloško.