Mohli jsme vyhrát větším rozdílem, myslí si plzeňský Pernica

Jak jste na tom se silami po kompletním duelu?

Bylo velké vedro, ale celkově se cítím dobře. Zvládli jsme to, zvítězili jsme. I když to asi mohlo být větším rozdílem, ale i jedna nula se počítá. Jdeme dál, v úterý nás čeká další zápas.

V utkání jste měli poměrně výraznou převahu, jen střílet branky se vám nedařilo.

Měli jsme hodně šancí, jen já jsem se dostal asi do tří nebo čtyř zakončení. Hlavně v první půli po standardních situacích. Dali jsme nakonec jen jeden gól, ale i tak jsme spokojení.

Letní příprava Jak se jednotlivé týmy chystají na novou sezonu

Tlačil jste se do zakončení o to víc, když jste viděl, kolik příležitostí ke vsítění gólu jste si vytvořil?

Byl jsem až překvapený, kolik balonů létalo mým směrem. Minimálně ta první hlavička asi měla skončit brankou, dostal jsem to od Aldy Čermáka výborně. Bohužel jsem to špatně trefil, nedá se nic dělat.

Rakouské soustředění jste ale zahájili vítězně. Jak se vám vůbec zatím kemp na novém místě zamlouvá?

Myslím, že můžeme být spokojení úplně se vším. Máme krásný hotel, skvělé podmínky. Teď už to stačí jen vyladit na ligu, jdeme na to.

V pátek měl v den zápasu narozeniny obránce Milan Havel. Byl čas to nějak oslavit?

Přál jsem mu už ráno na snídani osobně. Milda je skvělý kluk a já mu přeju hlavně zdraví a hodně přesných centrů.