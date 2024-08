Něma, barikáda! Teplický Kužel chytil svoji i libereckou šanci a přispěl k výhře

„Takový zákrok je povzbuzení pro mě i tým. Začali jsme pak hrát trošku jinak,“ pozoroval pětadvacetiletý hrdina řečený Něma.

V tutovce se za nerozhodného stavu ocitl hostující Lukáš Letenay, který už předtím vyrovnával. Střílel z pár kroků, Němeček ve vzduchu míč vyškrábl nad čárou. „Dal jsem koníček o zem, tím brankáři i šanci. Asi mě to v noci bude budit,“ lamentoval Letenay.

Němeček líčil: „Měl jsem štěstí, že trávník byl díky sluníčku suchý a balon nesklouzl po mokré trávě. Bál jsem se, jestli míč už nebyl za lajnou, ale spíš to bylo na hraně.“

Podívejte se na skvělé reflexy brankáře Luďka Němečka:

V nastavení rozhodl Gning po Němečkově nákopu, asistenci mu nezapsali, ale nezoufal. „Brankáři stejně za asistenci nemají prémie,“ smál se mluvčí klubu Martin Kovařík. „Něco vymyslíme,“ mrknul Němeček. „Ale míč asi ještě líznul Čerepkai v souboji s gólmanem.“

Němečkovo jméno se v sestavě objevilo překvapivě, nahradil dosavadní jedničku Richarda Ludhu. Kouč Zdenko Frťala vysvětlil: „Když tři kola nevyhrajte a obdržíte sedm branek, chcete něco změnit. Čímž neříkám, že góly šly za Richardem.“

Brankáře si k sobě zavolal tři dny před zápasem a oznámil jim, že sáhne ke změně. „Když se mě trenér zeptal, jestli jsem připravený, tři vteřiny jsem zaváhal a odpověděl až pak,“ zaskočila 193 cm vysokého gólmana rošáda. „Ale jasně, byl jsem připravený.“

Poctivec dosud platil za Jardu Kužela teplického fotbalu. Postava ze seriálu Okresní přebor odehrála v divizi pět zápasů za pět sezon, Němeček do soboty v lize sedm zápasů za šest sezon. „Měl jsem v sobě výčitky, že jsem mu v minulé sezoně nedal příležitost. A teď to zvládl na výbornou. Jsem za Němu rád, v áčku je šest let. V brance zůstane,“ zvěstoval Frťala, že ho na Slavii nasadí.

Dlouholetá dvojka či trojka chytá svoji šanci. Mezi tři tyče se v lize postavila poprvé od května 2023, kdy udržela nulu v Jablonci. „Jsem obrovsky rád za příležitost. A konečně jsme udělali body. Takže jsme rádi všichni,“ usmíval se muž s rukavicemi. „Potřebovali jsme vyhrát, přizpůsobili jsme tomu taktiku. Užil jsem si to se vším všudy.“