Odpočívej v pokoji, Ludo! Čech, Řepka a další se loučí s legendárním Mikloškem

„Dneska je to smutný den, protože nás opustil člověk, který pro fotbal udělal strašně moc. Ať už pro ten český nebo pro naši stopu v Premier League. Luděk Mikloško je brankář, který otevřel dveře nám všem ostatním svými výkony a svou lidskostí,“ sdělil v nahrávce pro média bývalý reprezentační gólman Petr Čech.
„Je to obrovská škoda, Luděk byl skvělý člověk. Já s ním měl možnost několikrát diskutovat o fotbale v Anglii, a když jsem přišel do Chelsea, hodně mi informace od něj pomohly. Doufám, že si lidé uvědomují, jak velkou stopu v českém fotbale zanechal a že jeho památka zůstane ve fotbalových srdcích navždy,“ přidal Čech, jenž působil v Chelsea a poté v Arsenalu.
Mikloško rovněž chytal v Londýně – ve West Hamu a posléze za Queens Park Rangers.
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„Zasáhlo mě to. Byl jeden z mála, ke komu jsme měl respekt a velkou úctu. Provedl mě pěti roky ve West Hamu. Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou. Mockrát jsem si s ním povídal do hloubky,“ napsal na instagramu někdejší stoper Tomáš Řepka, jenž ve West Hamu strávil čtyři a půl roku, když tam Mikloško působil coby trenér brankářů.
„Měli jsme se rádi a jeden zápas jsme spolu odkopali i v národním týmu. Odešel jako hrdina a taky tak i žil. Byl to můj velkej učitel. Ludo, ty mi budeš chybět!“ doplnil Řepka.
„Smutné zprávy. Legendární brankář a také skvělý člověk,“ napsal na svém profilu třeba britský novinář Henry Winter.
To ukazuje, jak velkou stopu Mikloško i v Anglii zanechal.
Zprávy o jeho úmrtí se objevily v pondělí ráno a následně je potvrdil i ostravský Baník, kde Mikloško poslední čtyři roky dělal sportovního ředitele.
„Odpočívej v pokoji, Big Ludo,“ napsal Baník. U ostravského stadionu na Bazalech už vzniklo pietní místo, kde fanoušci mohou uctít jeho památku.
„Odpočívej v pokoji Luďku, náš milovaný a inspirativní brankáři a velký laskavý muži,“ navázal West Ham, jenž zároveň připojil dopis Mikloškovy rodiny.
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„S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Luďka Mikloška, jedné z výrazných osobností českého fotbalu. Luděk Mikloško se svými výkony i přístupem k fotbalu výrazně zapsal do jeho historie a získal si respekt nejen v České republice, ale také v zahraničí. Jeho jméno zůstane navždy spojeno s významnou érou českého fotbalu a s hodnotami, které jako hráč i člověk reprezentoval,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.
Mikloško poslední roky bojoval s rakovinou, což veřejně oznámil v prosinci 2024. Chemoterapii ale podstoupit odmítl, jelikož chtěl žít normální život.
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„Všichni v QPR smutní poté, co jsme se dozvěděli o úmrtí našeho někdejšího brankáře Luďka Mikloška,“ napsal londýnský klub, za nějž Mikloško odchytal po příchodu z West Hamu 57 zápasů.
Své kondolence přidaly také další anglické i české kluby včetně Slavie či Sparty.