Téměř celý svůj fotbalový život spojil se dvěma kluby: ostravským Baníkem a londýnským West Hamem. Legendární brankář a později trenér i funkcionář Luděk Mikloško zemřel ve věku 64 let. Připomeňte si jeho kariéru prostřednictvím obrazového článku.
Autor: Profimedia.cz
Ač hrál rodák z Prostějova od dorostu za Baník, s ligovým fotbalem začínal na vojně v Chebu, kde za Rudou hvězdu mezi roky 1980 a 1982 odchytal 23 zápasů. Pak se vrátil do Baníku, kde působil až do února 1990, tedy do svých osmadvaceti. Vyznal se, že ho v Česku postupně začalo zmáhat prostředí zmítané korupcí.
Autor: Václav Jirsa / Právo / Profimedia
Odešel do Anglie, kde se upsal tehdy druholigovému West Hamu a debutoval při remíze 2:2 se Swindonem.
Autor: Mary Evans/Allstar/Richard Sellers / Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Velmi rychle se posunul do role brankářské jedničky a v roce 1991, kdy West Ham postoupil zpět mezi anglickou elitu, byl dokonce vyhlášen hráčem sezony.
Autor: Alamy Stock Photo / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Za West Ham nakonec odchytal 318 zápasů a stal se oblíbencem fanouškům, kteří mu přezdívali Big Ludo.
Autor: Mary Evans/Allstar/Stewart Kendall / Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Kromě Anglie, kde se stal pojmem, slavil úspěchy také v reprezentaci. V roce 1990 byl s československým národním týmem u postupu na mistrovství světa, byť sám tehdy působil v roli dvojky za Janem Stejskalem. Na archivním snímku ho najdete coby třetího zleva v horní řadě.
Autor: Milan Šťastný / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
V dresu československého, respektive českého národního týmu nakonec odchytal 42 zápasů.
Autor: Michal Doležal / ČTK, Profimedia.cz
K poslednímu zápasu v reprezentačním dresu nastoupil v dubnu 1997 v kvalifikaci mistrovství světa proti Jugoslávii (1:2) na pražské Letné.
Autor: ČTK / Peška Stanislav, ČTK
V Anglii kromě West Hamu působil ještě v jiném londýnském celku Queens Park Rangers, kde si připsal 57 utkání. Po sestupu do druhé ligy v roce 2001 ukončil hráčskou kariéru. Se 142 zápasy bez inkasované branky mu patří šesté místo v žebříčku Klubu ligových brankářů.
Autor: Profimedia.cz
Po konci kariéry původně uvažoval o návratu do Ostravy, ale nakonec se dohodl s West Hamem, kde začal trénovat gólmany.
Autor: LEGNER JAROSLAV / CNC / Profimedia
„Lidé na Ostrovech dokážou ocenit, když fotbalu a jejich klubu odevzdáte všechno. Ve West Hamu mě brali jako jednoho z nich,“ vyprávěl Mikloško, který v Anglii nakonec zůstal dalších devět let.
Autor: Ham / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
Během svého působení se potkal mimo jiné třeba s Tomášem Řepkou. „Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou. Mockrát jsem si s ním povídal do hloubky,“ vzpomínal Řepka na instagramu.
Autor: Jaroslav Legner / CNC, Profimedia.cz
Trenérské angažmá ukončil Mikloško na jaře 2010. Podle informací z Ostrovů k tomu přispěly potíže se zády. Záhy se však začal podílet na výchově mladých talentů.
Autor: iDNES.cz
Hlavně se věnoval práci v agentuře Sport Invest. V roce 2018 se podílel na přestupu tehdy sedmnáctiletého Matěje Kováře ze Slovácka do mládežnické akademie Manchesteru United.
Autor: Archiv Sport Invest
Na podzim 2022 se vrátil do Baníku coby funkcionář - stal se členem představenstva a sportovním ředitelem.
Autor: ČTK
Do Anglie se ale vracel pravidelně a rád. Na fotce z roku 2016 chytá v rozlučkovém zápase záložníka West Hamu Marka Nobla.
Autor: Kieran Galvin / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
V roce 2023 přijel do Prahy pozdravit fanoušky West Hamu, jejichž tým tam hrál finále Konferenční ligy s Fiorentinou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V prosinci 2024 dorazil do Londýna na zápas West Hamu s Liverpoolem. Předtím oznámil smutnou zprávu, že už tři roky bojuje s rakovinou. Lékaři mu řekli, že jedinou možností je chemoterapie, kterou se ale rozhodl nepodstoupit, protože chtěl žít normální život.
Autor: Reuters
Mikloško navzdory vážné nemoci pokračoval v roli sportovního ředitele Baníku. „Pořád pracuju, můžu být s hráči i lidmi z okolí, takže mám nabitý život a chci, aby to tak zůstalo. Chci být aktivní a žít fotbalem, jak jen to půjde, protože ho miluju,“ vyznal se.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
V únoru 2026 před zápasem proti Bournemouthu si fanoušci West Hamu připomněli Mikloškův debut, od kterého v té době uplynulo 36 let. „Baník a West Ham jsou dva kluby mého srdce. West Ham je v podstatě moje druhá rodina,“ říkával Mikloško.
Autor: Profimedia.cz