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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
9. kolo
8. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2.
|FC Slovan LiberecLiberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4.
|FC Zbrojovka BrnoZbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7.
|FK JablonecJablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8.
|FK TepliceTeplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9.
|AC Sparta PrahaSparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12.
|FC Baník OstravaOstrava
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13.
|FK PardubicePardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14.
|SK Artis BrnoArtis Brno
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15.
|1. FC SlováckoSlovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16.
|FC ZlínZlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.
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