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Chance Liga 2026/2027

OBRAZEM: Baník a West Ham, kluby mého srdce. Připomeňte si Mikloškovu kariéru

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Fotočlánek   12:22
Luděk Mikloško během svého působení ve West Hamu, kde odchytal 318 soutěžních... Luděk Mikloško na archivním snímku z tréninku reprezentace Luděk Mikloško v dresu West Hamu. Brankář West Hamu Luděk Mikloško. Brankář West Hamu Luděk Mikloško během zápasu s Aston Villou. Československá reprezentace slaví postup na mistrovství světa 1990. Třetí zleva... Asistent Ivo Viktor trénuje brankáře Luďka Mikloška na srazu fotbalové... Český brankář Luděk Mikloško inkasuje v zápase s Jugoslávií. Luděk Mikloško v dresu West Hamu v září 1997. Luděk Mikloško v roce 2002, kdy navštívil stadion West Hamu Luděk Mikloško Londýně v roce 2002. Tomáš Řepka a Luděk Mikloško v barvách West Hamu.
Téměř celý svůj fotbalový život spojil se dvěma kluby: ostravským Baníkem a londýnským West Hamem. Legendární brankář a později trenér i funkcionář Luděk Mikloško zemřel ve věku 64 let. Připomeňte si jeho kariéru prostřednictvím obrazového článku.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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