Cesta z krize? Česká liga je víc ragby než fotbal, samo to nepůjde, říká Mikloško

Postup do semifinále českého poháru přes Hradec Králové na penalty a v lize jedna výhra, jedna remíza a čtyři porážky. Taková je bilance fotbalistů Baníku Ostrava pod trenérem Ondřejem Smetanou, který v únoru mužstvo převzal po Tomáši Galáskovi. „Trenér Smetana má pořád naši důvěru,“ odpověděl šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško na dotaz iDNES.cz. „Je tuto sezonu už třetím trenérem mužstva, a to je moc.“
Šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Podle něj by bylo vše ještě horší, kdyby členové vedení klubu začali v kádru a realizačním týmu dělat nějaké veletoče.

Trenér Smetana je přesvědčený, že se mužstvo každým týdnem posunuje k lepšímu, byť to na výsledcích a na výkonech není vidět. „Hráči tvrdě trénují, ale to, že nebodujeme, je frustrující,“ řekl Smetana.

Mikloško i v úterý sledoval trénink na Bazalech. „Všichni jezdí, makají,“ potvrdil slova kouče i hráčů, že v přípravě všichni pracují na sto procent. „Na tréninku mužstvo opravdu vypadá výborně, ale přijde zápas a v něm je vidět, co s hráči dělá psychika.“

Nemůžeme najít cestu ven, říká Kričfaluši. Na tréninku ale vypadáme dobře, diví se

A tak se ostravským fotbalistům stále nedaří nastartovat, byť do jarní části ligy šli s velkým optimismem a posilami především v útoku.

„Všichni si uvědomujeme, v jaké situaci jsme. Musíme se ještě více semknout a ještě více pracovat. Nesmíme si už dovolit dostávat takové laciné góly,“ mířil Mikloško na prohru v Jablonci 1:4.

Co pro zlepšení situace mohou udělat šéfové klubu?

„I my se snažíme dávat ten tým dohromady, aby si kluci uvědomili, o co jde,“ řekl Mikloško. „Spousta z nich je ale v této situaci poprvé, takže to není jednoduché, což potvrdí každý, kdo už něco takového zažil. Ten ví, jaký to má vliv na mužstvo. Pokud se v jakémkoliv sportu objevíte dole, psychika je jiná...“

Sám Luděk Mikloško takovou situaci zažil.

„A několikrát,“ upozornil někdejší reprezentační brankář. „Ve West Hamu jsme sestupovali, postupovali, takže vím, jaké to je, když se zachraňujete a zachráníte, anebo sestoupíte.“

Emotivní pocta pro Mikloška. West Ham brankáře přivítal choreem i popěvkem

Pád z ligy si ale Ostravští nepřipouštějí...

„Pořád věříme, že sezonu zvládneme,“ zdůraznil šéf sportovního úseku.

Podle něj je problém opravdu především v psychice, protože i odborníci jsou přesvědčení, že by Baník s nynějším kádrem měl hrát mnohem výše, než být pouhé dva body od poslední Dukly Praha.

„Zdá se mi, že někteří hráči si pořád myslí, že to půjde samo, ale dneska je česká liga víc ragby než fotbal. Rozhodčí často pouštějí strkání i některé zákroky zezadu a podobné věci,“ uvedl Luděk Mikloško. „Hráči si musejí uvědomit, že bez bojovnosti a tvrdosti to nejde. Naší hře chybí důraz, agresivita, prostě všechno.“

Dostat do fotbalistů sebevědomí ale není snadné, když v ligových zápasech pořád ztrácejí.

„Jiná možnost, než že si budou věřit, není. Kvalitu mají, jen se vše musí otočit nějakým vítězným utkáním, od něj se potřebujeme odpíchnout,“ podotkl Mikloško.

Leč to se zatím nepodařilo ani po Zlínu, který Baník rozstřílel 6:2.

„Potřebujeme nabrat sebevědomí, ale jsou tam i další faktory, proč to mužstvu nejde. Během sezony nás potkala zranění zkušenějších kluků a spousta hráčů ztratila formu,“ přiznal Luděk Mikloško.

Ostravští v sobotu od 15.00 hostí Bohemians Praha 1905. Je to pro ně další, ale kolikátý už duel?, jímž by se mohli nastartovat.

A přes všechnu bídu jsou stále ve hře o evropské poháry, v nichž se představili v minulých dvou letech. V semifinále MOL Cupu, českého poháru, příští týden v úterý od 20.00 nastoupí k semifinálovému duelu v Karviné.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Chci hrát s čistou hlavu za Karvinou, říká Kačor. Já jako Šulc? Kdo by nechtěl

Karvinský záložník Pavel Kačor padá po souboji s libereckým Vojtěchem Stránským.

Se dvěma góly, svými prvními v nejvyšší domácí soutěži, je záložník Pavel Kačor nejlepším střelcem fotbalistů MFK Karviná v jarní části první ligy. Ostatně Karvinští moc gólů nenastříleli, v devíti...

15. dubna 2026  10:30

