Cesta z krize? Česká liga je víc ragby než fotbal, samo to nepůjde, říká Mikloško

Podle něj by bylo vše ještě horší, kdyby členové vedení klubu začali v kádru a realizačním týmu dělat nějaké veletoče.
Trenér Smetana je přesvědčený, že se mužstvo každým týdnem posunuje k lepšímu, byť to na výsledcích a na výkonech není vidět. „Hráči tvrdě trénují, ale to, že nebodujeme, je frustrující,“ řekl Smetana.
Mikloško i v úterý sledoval trénink na Bazalech. „Všichni jezdí, makají,“ potvrdil slova kouče i hráčů, že v přípravě všichni pracují na sto procent. „Na tréninku mužstvo opravdu vypadá výborně, ale přijde zápas a v něm je vidět, co s hráči dělá psychika.“
Nemůžeme najít cestu ven, říká Kričfaluši. Na tréninku ale vypadáme dobře, diví se
A tak se ostravským fotbalistům stále nedaří nastartovat, byť do jarní části ligy šli s velkým optimismem a posilami především v útoku.
„Všichni si uvědomujeme, v jaké situaci jsme. Musíme se ještě více semknout a ještě více pracovat. Nesmíme si už dovolit dostávat takové laciné góly,“ mířil Mikloško na prohru v Jablonci 1:4.
Co pro zlepšení situace mohou udělat šéfové klubu?
„I my se snažíme dávat ten tým dohromady, aby si kluci uvědomili, o co jde,“ řekl Mikloško. „Spousta z nich je ale v této situaci poprvé, takže to není jednoduché, což potvrdí každý, kdo už něco takového zažil. Ten ví, jaký to má vliv na mužstvo. Pokud se v jakémkoliv sportu objevíte dole, psychika je jiná...“
Sám Luděk Mikloško takovou situaci zažil.
„A několikrát,“ upozornil někdejší reprezentační brankář. „Ve West Hamu jsme sestupovali, postupovali, takže vím, jaké to je, když se zachraňujete a zachráníte, anebo sestoupíte.“
Emotivní pocta pro Mikloška. West Ham brankáře přivítal choreem i popěvkem
Pád z ligy si ale Ostravští nepřipouštějí...
„Pořád věříme, že sezonu zvládneme,“ zdůraznil šéf sportovního úseku.
Podle něj je problém opravdu především v psychice, protože i odborníci jsou přesvědčení, že by Baník s nynějším kádrem měl hrát mnohem výše, než být pouhé dva body od poslední Dukly Praha.
„Zdá se mi, že někteří hráči si pořád myslí, že to půjde samo, ale dneska je česká liga víc ragby než fotbal. Rozhodčí často pouštějí strkání i některé zákroky zezadu a podobné věci,“ uvedl Luděk Mikloško. „Hráči si musejí uvědomit, že bez bojovnosti a tvrdosti to nejde. Naší hře chybí důraz, agresivita, prostě všechno.“
Dostat do fotbalistů sebevědomí ale není snadné, když v ligových zápasech pořád ztrácejí.
„Jiná možnost, než že si budou věřit, není. Kvalitu mají, jen se vše musí otočit nějakým vítězným utkáním, od něj se potřebujeme odpíchnout,“ podotkl Mikloško.
Leč to se zatím nepodařilo ani po Zlínu, který Baník rozstřílel 6:2.
„Potřebujeme nabrat sebevědomí, ale jsou tam i další faktory, proč to mužstvu nejde. Během sezony nás potkala zranění zkušenějších kluků a spousta hráčů ztratila formu,“ přiznal Luděk Mikloško.
Ostravští v sobotu od 15.00 hostí Bohemians Praha 1905. Je to pro ně další, ale kolikátý už duel?, jímž by se mohli nastartovat.
A přes všechnu bídu jsou stále ve hře o evropské poháry, v nichž se představili v minulých dvou letech. V semifinále MOL Cupu, českého poháru, příští týden v úterý od 20.00 nastoupí k semifinálovému duelu v Karviné.