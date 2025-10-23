Chance Liga 2025/2026

Fotbalisté ostravského Baníku strádají. Místo toho, aby jako v minulých dvou sezonách proháněli elitní české týmy, propadli se do boje o záchranu. Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško vysvětluje, proč během sezony došlo k obměně kádru. A prozradil, že noví hráči stáli 100 milionů korun.
„Přál bych si, abychom se pohybovali v horní polovině první ligy nebo uprostřed, ale v této sezoně pro nás bude asi úspěch, když skončíme ve střední části tabulky,“ prohlásil Mikloško. „Věřím, že mladí hráči, kteří k nám přišli, nahradí ty, co odešli, a výkony mužstva se budou zvedat. Ale tým potřebuje čas, aby si sedl.“

Během sezony Baník ztratil opory, když Ewerton šel do Egypta a po něm Erik Prekop do Slavie, Tomáš Rigo do Stoke City a Matěj Šín do Alkmaaru. K tomu minulý týden po třech letech skončil trenér Pavel Hapal, přičemž ho nahradil Tomáš Galásek.

Kluci, mě se nemusíte bát. Trenér Galásek po prohře v premiéře žehral i na nervozitu

Do sezony jste šli s ambicemi opět bojovat o evropské poháry. Místo toho máte starosti, abyste se vyhnuli bojům o záchranu. Jak vnímáte nynější situaci Baníku?
Ambice byly, ale nastala situace, kterou jsme v takovém rozsahu neočekávali. Dostali jsme nabídky na hráče a bylo strašně těžké udržet je, i když jsme si to přáli. Říkali jsme, že nechceme pustit víc než dva, ale podmínky jejich odchodu byly pro nás velice výhodné. K tomu hráči snili o tom, že se dostanou někam dál, posunou se do zahraničí.

A vy jste jim nechtěli bránit?
Pokud by nabídky přišly odněkud z východu, určitě bychom je nepustili. Zájem o ně ale měly kluby z fotbalových zemí, a to je těžké klukům bránit, aby šli dál. Dá se říct, že jsme byli pomalu nucení i z lidského hlediska hráče uvolnit. Je to pro nás zklamání, protože bylo jasné, že opustíme pozice na vrchu ligy, ale chceme být i lidští.

K tomu Tomáš Rigo a Matěj Šín měli ty nabídky v hlavách, že?
Viděli jsme to všichni na jejich výkonech. Potom je těžké hráče přemlouvat, aby tady zůstali, bylo to prakticky nemožné. Doufám, že každý, kdo hrál fotbal, pochopí, že v takové situaci jsme je museli uvolnit. Chápu naše fanoušky, že jsou naštvaní, ale ti kluci se chtějí někam posunout. Když dostanou nabídku z Holandska či Anglie, není moc možností, jak tomu odolat a zabránit.

Šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško.

Bude Baník někdy klubem, který takové odchody nebude muset řešit a bude si moci vybírat nejlepší hráče?
To je otázka. Do jiných klubů, a nejen prvoligových, vstoupilo několik miliardářů. Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Protože jestli se dříve všechny kluby třepaly, aby na hráče dostaly takovou nabídku jako nedávno my, tak dneska jsou české kluby, a nemyslím Spartu a Slavii, schopné zaplatit za českého hráče tři čtyři miliony eur. A to pomalu nedají ani ty zahraniční kluby. V našem případě říkám, že nebudu kupovat škodovky za cenu mercedesů. Ty ceny jsou přemrštěné.

Do českého fotbalu ale nyní muže přijít více peněz, ne?
To ano, což je dobře. Jen jsem zvědavý, co bude s akademiemi, které český fotbal potřebuje, potřebuje vychovávat hráče, potřebuje je někde rozehrávat. Jsem ale přesvědčený, že kluby, které vlastní miliardáři, budou chtít úspěchy, budou chtít vyhrávat. Ale to může jenom jeden, takže jsem zvědavý, jestli to ty miliardáře bude bavit, když se pět šest roků nedostanou na vrchol a budou do fotbalu sypat peníze.

Takže podle vás nadějní hráči nebudou už dostávat tolik prostoru?
To mě zajímá, jsem zvědavý, co bude s hráči z akademií, jestli dostanou příležitost v prvních týmech, anebo budou kluby kupovat jenom hotové fotbalisty. To všechno ukáže čas, ale my tou cestou jít nechceme, i když samozřejmě také musíme kádr doplnit. Takže budeme muset nějaké peníze vytáhnout. A majitel (Václav Brabec) to ukázal, když uvolnil peníze na čtyři mladé hráče, které jsme teď získali (Ondřej Kričfaluši, Artur Musák, David Planka a v zimě přijde ještě Filip Šancl – pozn. red.).

Baroš o trápení Baníku: Noví kluci se musejí obouchat, moc klesnout už nejde

Je pravda, že jste do doplnění mužstva dali sto milionů korun?
Je, protože čtyři reprezentanty do jednadvaceti let asi nedostanete zadarmo. Všichni si myslí, že jsme prodali hráče a peníze za ně máme na kontě, nebo je má majitel. Ale tak to není. Jestli hráč přestoupí jinam a dostane tam kontrakt na tři roky, tak ten klub bude tři roky platit Baníku nějakou částku. Takže peníze na kontě hned nejsou. A jestli si někdo myslí, že Christian Frýdek přišel zadarmo (před sezonou z Liberce po vypršení smlouvy – pozn. red.), tak to také není pravda. I když hráči skončí smlouva, v žádném případě není zadarmo, stojí velké peníze. Musíte něco zaplatit, podíl dostávají agenti, aby toho hráče pustili k nám.

Novým trenérem je Tomáš Galásek. Jeho angažování je pro některé odborníky a fanoušky výborná volba, podle jiných jste ho vybrali z nouze. Co vy na to?
Tomáš je srdcař, baníkovec. Ať mi někdo ukáže jiného kvalitního trenéra, který je volný. Pár jich v České republice je, ale nevím... Potřebujeme trenéra, který se nebojí pracovat s mladými hráči, který je bude rozvíjet, který jim dá šanci, a takových moc není. Když se podíváte na některé kluby, tak odchovanci v nich jdou stranou. Ať je to Zbrojovka Brno, která mívala odchovance a dneska jich moc nemá. Už tam jsou hotoví hráči. Jsem zvědavý, kde se budou mladí hráči z akademií rozehrávat, protože klubů moc není – šestnáct v první a šestnáct ve druhé lize. Když odpočítám šest sedm bohatých klubů, tak jich zbude takových dvacet pět.

Baník momentálně mladíkům příležitost dává, ale přesto – počítáte se také mezi těch šest sedm bohatých klubů?
Určitě ne. Jsme ale stabilizovaný klub, co máme platit, majitel platí včas. Náš klub je na správné cestě. Ale nedovedu si představit, co se bude dít, až někoho z nových majitelů klubů (miliardářů) fotbal přestane bavit a odejde. Pokud nepřijde někdo další takový, tak to bude znamenat bankrot toho klubu. A to se Baníku Ostrava zatím nemůže stát.

23. října 2025  11:16

