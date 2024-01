Žádné velké změny v kádru už asi nebudou, říká ostravský šéf Mikloško

Quadri Adediran z Českých Budějovic do útoku a Matej Rusnák z MŠK Žilina do obrany. To jsou dosavadní dvě zimní posily fotbalistů Baníku Ostrava. O dalším doplnění kádru už zástupci klubu podle šéfa sportovního úseku Luďka Mikloška neuvažují. Leda...