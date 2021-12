Klusáček: Naše výkony? Jako na houpačce. Proti Karviné nebyl z nejlepších

Jeho svěřenci v něm zdolali nebohou Karvinou, která jako jediná v sezoně ještě nevyhrála, 3:0. „Vypadá to jednoduše, ale rozhodly naše slepené góly. Karviná byla nepříjemná, náš výkon nepatřil k nejlepším, ale pomohlo nám trochu štěstí, že jsme ji nepustili ke kontaktnímu gólu.“

Jak byste v kontextu nedělního výsledku popsal důležitost této výhry?

Byla důležitá ze dvou hledisek. První vyplývá z postavení obou týmů v tabulce, že jsme potřebovali Karvinou porazit, abychom jí odskočili. Druhý: potřebovali jsme se rehabilitovat za ostudnou porážku v Plzni. Jsem rád, že se to povedlo.

Podařil se vám znovu vstup, zápas jste vlastně rozhodli dvěma zásahy v rozmezí 22. a 24. minuty.

Zatím nám to vychází, vstupy zvládáme dobře. Což je dobře, potřebujeme na to ale navázat kvalitním výkonem, abychom soupeři nedali šanci vrátit se do zápasu. To je zatím náš problém.

Bylo složité dát tým psychicky dohromady po debaklu v Plzni?

Věřil jsem, že to proti Karviné zvládneme. Většina kluků rozumí tomu, že výkon v Plzni byl hanebný, špatný. Všichni si dobře uvědomují, že jsme se potřebovali rehabilitovat, že to, co předvedli v Plzni, není slučitelné se jménem Bohemky. Chtěli to napravit, povedlo se. Ale není to tak jednoduché, nestačí jeden zápas, aby na to fanoušci zapomněli. Musíme hrát dobře příště, pak zase příště. A tak dále.

Byla v tomto ohledu výhoda, že jste hráli ve středu a nemuseli se porážkou v Plzni zabývat celý týden?

Hráčům jsem při hodnocení hned říkal: „Máte štěstí, že hrajeme hned ve středu. Máte šanci to napravit.“ Bylo to pro nás rozhodně dobře.

Jak povzbudivé vítězství je?

Věřím, že dá hráčům víc klidu. Že začneme předvádět stabilnější výkony. Zatím je to jak na houpačce.

Byla příprava na zápas v něčem specifická kvůli sérii Karviné? Nikdo nechce být tím týmem, proti kterému zapíše první výhru.

Neřekl bych. Příprava je specifická soupeřem, jeho stylem hry, strategií a tak dále. Určitě ne tím, že Karviná ještě nevyhrála. To je spíš otázka psychologie, že mužstvo není tak silné, na což jsem hráče trošku připravoval, ale nebylo to nic speciálního.

Poprvé od debaklu 1:5 se Slavií chytal Patrik Le Giang. Proč jste se rozhodli ho nasadit místo Huga Bačkovského?

Bylo to jednoznačné. Naše situace, že dostáváme nejvíc branek z ligy, není zapříčiněná výkony brankářů. Ale museli jsme udělat změnu. Hugo neměl v některých situacích štěstí, většina gólových příležitostí končila brankou. Proto jsme se takhle rozhodli.

Jak jste byl s Le Giangovým výkonem spokojený?

Bylo hodně cenné, že Páťa udržel nulu. Patří k tomu i trocha štěstí, ale to se přikloní k připraveným. Měl ho dvakrát: při tom břevnu a při tom nešťastném dokopu. Ale zopakuji na téma brankáři: Náš problém je především v defenzivní hře celého týmu. Doufám, že se to bude postupně lepšit.

První gól v sezoně zaznamenal střídající Tomáš Necid. Jak se vám pozdával on?

Za stavu dva nula je pro útočníky na hřišti příznivější konstelace. Otevírá se možnost brejků, je snazší se prosadit. Tomáš na gól dlouho čekal a věřím, že ho nakopne. Tu situaci vyřešil krásně, ale fantastická byla už od začátku: reakce Ljovina, který vybojoval míč, i Honzy Chramosty, který ho Necidovi nezištně předložil.

Doma jste vyhráli poslední tři ligové zápasy, příště v Ďolíčku přivítáte trápící se Jablonec. S čím do duelu půjdete?

Jednoznačně vnímám, že jsme doma silnější. Hráči si víc věří a i když chodí míň lidí, dokážou nám vytvořit bouřlivou kulisu. Uděláme všechno pro to, abychom to i proti Jablonci zvládli vítězně.