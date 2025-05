„Popravdě, bral jsem to v klidu. Snažil jsem se od tlaku oprostit a dělat práci tak, jak nejlépe umím,“ vyprávěl Loučka po remíze 1:1 s Olomoucí, která Spartě zachránila aspoň čtvrté místo v tabulce a naději na Evropu.

„Prožil jsem tu už předtím dost času jako hráč i asistent, věděl jsem, jak to vypadá, když je Sparta pod tlakem a zažil jsem i hezké chvíle. Určitě to nebyl důvod, abych devět dní nemohl spát.“

Ale když jste prohrávali 0:1 a soupeř trefil břevno, muselo vám být všelijak.

Asi podobně jako za stavu 0:3 v Ostravě. Nevyvíjelo se to vůbec dobře, zaplať pánbůh, že balon skončil na břevně. Se stavem 0:2 už by bylo těžké něco udělat.

Sparta byla opět křehká a křečovitá. Je tým hodně dole?

Za poslední týdny se stalo tolik věcí... Ano, týmem to zamávalo. Chtěli jsme dominovat, hrát dobře, ale obava a ztráta sebevědomí byla znát.

Proto jste volil defenzivní tahy? Dohrávali jste s pěti stopery a zdržovali.

Museli jsme reagovat na výsledek našeho utkání i zápasu v Plzni. Měli jsme malý cíl, o kterém bychom před sezonou nechtěli vůbec přemýšlet, ale bylo důležité ho naplnit. Proto jsme volili defenzivní variantu.

Sparťanští fotbalisté děkují fanouškům po remíze s Olomoucí v posledním zápase sezony.

Cítíte, že se po vašem nástupu k áčku něco změnilo?

Sám od sebe jsem čekal víc. Jeden bod ze dvou zápasů samozřejmě není to, co bych si představoval. Nepodařilo se mi tým dostat do fáze, kdy by doručil fotbalovou kvalitu. Když se ohlédnu za celou sezonou, bylo to z mého pohledu ve vlnách. Béčko na začátku hrálo špatně, dařilo se áčku, teď se to bohužel trochu proměnilo. Největší rozdíl byl v sebevědomí. Kluci v béčku ho naopak získávali. Když dostanete během sezony tolik ran jako áčko, promítnout se to musí.

Máte už náznaky, co s vámi bude dál?

Bylo od začátku jasně dané, že tým přebírám na dva zápasy. Teď sednu do auta, jedu do Ostravy za béčkem, v pondělí začnu dovolenou a budu chystat béčko na další sezonu.

Jak krátkou výpomoc u áčka berete? Velká zkušenost?

Samozřejmě. Pár let zpátky, když jsem začínal s trenéřinou, byl tohle můj sen, trochu se mi ho povedlo naplnit. Byl jsem ve špatný čas na správném místě a beru to s veškerou pokorou. Posledních devět dní pro mě bylo největší motivací, abych se sem třeba někdy vrátil.

Co vám běželo hlavou po závěrečném hvizdu?

Nejde o mě. Všichni cítíme, že to je sladkokyselý výsledek. Bod máme, jsme čtvrtí, ale tenhle klub má jiné ambice.

Hráči v závěru sezony viditelně nezvládali tlak. Byl to hlavní problém?

Těžké odpovědět. Pár měsíců zpátky jsme je všechny vynášeli do nebes... Jsou to dobří fotbalisti, o tom jsem přesvědčený. Teď si potřebují vyčistit hlavy. To, co prožili, by zamávalo s každým týmem na světě. Ale nevidím to tak, že nezvládají tlak. Je obecný jev, že když tým úplně neladí a nedaří se výsledkově, většinou to takhle dopadne. Jsem přesvědčený, že až si kluci psychicky i fyzicky odpočinou, vrátí se na stejnou úroveň, na jaké byli.