Kouč Jablonce Kozel: Nastala chvíle omladit, v Evropu pořád věříme

„Po našich posledních výsledcích a té ráně ve středu, kdy jsme prohráli finále poháru, to nebylo jednoduché se ještě zmobilizovat. Říkal jsem ale hráčům, že je to povinnost a test našeho charakteru, abychom těm lidem, kteří jeli na finále s nějakým očekáváním, udělali radost aspoň v derby. Jsem spokojený, protože šlo hlavně o výsledek,“ řekl trenér Jablonce Luboš Kozel, který v lize svůj tým dovedl stejně jako před rokem na 5. místo.
|
Jablonec - Liberec 2:1, derby pro domácí. Kováčův tým neuhrál v nadstavbě ani bod
Jak hodnotíte výkon v derby?
Asi na nás bylo vidět, že nejsme úplně v pohodě, bylo tam plno hluchých míst a negativ. V úvodu jsme byli strašně pasivní, ale díky výborné přihrávce Sedláčka za obranu na Chramostu, který by šel sám, jsme brzy vytěžili červenou kartu pro soupeře, a to určilo ráz zápasu. Od té chvíle jsme dobývali, Liberec čekal na protiútoky, ale v některých pasážích jsme nebyli úplně nejsilnější. Vyplatilo se nám střídání, kdy šel už v první půli na hřiště Zorvan a hned dal gól. Sice jsme si ve druhém poločase dali vlastní gól, ale cením si toho, že nás to nezlomilo, že jsme ten zápas chtěli vyhrát, Tekijaški dotlačil míč do brány a celkově jsme to silou vůle urvali. Sezonu jsme zakončili vítězstvím, což je pro nás v tuto chvíli důležité.
Už vás přebolelo zklamání ze středeční porážky ve finále poháru?
Myslím, že to bude na každém z nás ještě dlouho znát. Dostali jsme velkou šanci, o kterou jsme si výkony a výsledky předtím řekli, ale bohužel se to sešlo tak, že jsme ji nevyužili, protože jsme nezvládli rozhodující momenty. V lize jsme skončili pátí jako loni, navíc jsme byli ve finále poháru, takže sezonu nejde hodnotit jen negativně. A uvidíme, pořád věříme, že by nám to na Evropu mohlo stačit...
Čím si vysvětlujete pokles formy vašeho týmu v konci sezony?
V mé první sezoně v Jablonci jsme měli štěstí, že jsme mohli hrát skoro pořád v základní sestavě na dvanáct třináct hráčů, a proto to jelo. Teď na podzim jsme se vyrovnávali s odchody opor Berana a Martince, během jara se začaly kupit nejrůznější absence a v závěru byli mimo důležití hráči Cedidla, Novák, Hollý, Čanturišvili nebo Singhateh. A když ti kluci netrénují a nemají myšlenky jen na ten výkon ale na to, jestli to zvládnou a jak jsou na tom zdravotně, tak to pak celkově není strop jejich formy, kterou můžou mít. I tohle všechno se podepsalo pod poslední výkony a výsledky týmu.
Sezona právě skončila, už máte v hlavě skládání kádru pro novou?
Jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré. Třeba ta druhá polovina jara, kdy se na hřiště dostali skoro všichni hráči kádru, nám ukázala, s kým počítat lze a s kým už ne. Z tohoto pohledu je to pro nás určité plus.
Čekáte tedy v létě velké změny v kádru? Větší než před rokem?
Do kádru určitě chceme sáhnout a s některými hráči, kteří tady jsou i pod smlouvou, se třeba budeme chtít rozloučit. Ale samozřejmě to znamená, že budeme muset udělat i nějaké příchody, a to v dnešní době není úplně nejlevnější, takže to bude muset být v určité symbióze.
Budete se ubírat třeba i směrem snižování věkového průměru?
Jednoznačně půjde i o omlazení kádru, protože v lize patříme k nejstarším mužstvům. Pravda je i to, že většina těch starších patří mezi nosné hráče a hrávají pravidelně. Ale ta chvíle, kdy už se to prostě musí omladit a zrychlit, tady teď jednoznačně je.