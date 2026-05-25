Chance Liga 2025/2026

Kouč Jablonce Kozel: Nastala chvíle omladit, v Evropu pořád věříme

  11:00
Už v 15. minutě posledního zápasu sezony dostali domácí fotbalisté Jablonce od Liberce „dárek“, když byl vyloučen Rýzek. Sice krkolomně, ale dlouhou přesilovku přece jen využili a výhrou 2:1 v prestižním derby severu utnuli sérii nezdarů.
Jablonecký trenér Luboš Kozel během utkání proti Liberci | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Po našich posledních výsledcích a té ráně ve středu, kdy jsme prohráli finále poháru, to nebylo jednoduché se ještě zmobilizovat. Říkal jsem ale hráčům, že je to povinnost a test našeho charakteru, abychom těm lidem, kteří jeli na finále s nějakým očekáváním, udělali radost aspoň v derby. Jsem spokojený, protože šlo hlavně o výsledek,“ řekl trenér Jablonce Luboš Kozel, který v lize svůj tým dovedl stejně jako před rokem na 5. místo.

Jak hodnotíte výkon v derby?
Asi na nás bylo vidět, že nejsme úplně v pohodě, bylo tam plno hluchých míst a negativ. V úvodu jsme byli strašně pasivní, ale díky výborné přihrávce Sedláčka za obranu na Chramostu, který by šel sám, jsme brzy vytěžili červenou kartu pro soupeře, a to určilo ráz zápasu. Od té chvíle jsme dobývali, Liberec čekal na protiútoky, ale v některých pasážích jsme nebyli úplně nejsilnější. Vyplatilo se nám střídání, kdy šel už v první půli na hřiště Zorvan a hned dal gól. Sice jsme si ve druhém poločase dali vlastní gól, ale cením si toho, že nás to nezlomilo, že jsme ten zápas chtěli vyhrát, Tekijaški dotlačil míč do brány a celkově jsme to silou vůle urvali. Sezonu jsme zakončili vítězstvím, což je pro nás v tuto chvíli důležité.

Už vás přebolelo zklamání ze středeční porážky ve finále poháru?
Myslím, že to bude na každém z nás ještě dlouho znát. Dostali jsme velkou šanci, o kterou jsme si výkony a výsledky předtím řekli, ale bohužel se to sešlo tak, že jsme ji nevyužili, protože jsme nezvládli rozhodující momenty. V lize jsme skončili pátí jako loni, navíc jsme byli ve finále poháru, takže sezonu nejde hodnotit jen negativně. A uvidíme, pořád věříme, že by nám to na Evropu mohlo stačit...

Čím si vysvětlujete pokles formy vašeho týmu v konci sezony?
V mé první sezoně v Jablonci jsme měli štěstí, že jsme mohli hrát skoro pořád v základní sestavě na dvanáct třináct hráčů, a proto to jelo. Teď na podzim jsme se vyrovnávali s odchody opor Berana a Martince, během jara se začaly kupit nejrůznější absence a v závěru byli mimo důležití hráči Cedidla, Novák, Hollý, Čanturišvili nebo Singhateh. A když ti kluci netrénují a nemají myšlenky jen na ten výkon ale na to, jestli to zvládnou a jak jsou na tom zdravotně, tak to pak celkově není strop jejich formy, kterou můžou mít. I tohle všechno se podepsalo pod poslední výkony a výsledky týmu.

Sezona právě skončila, už máte v hlavě skládání kádru pro novou?
Jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré. Třeba ta druhá polovina jara, kdy se na hřiště dostali skoro všichni hráči kádru, nám ukázala, s kým počítat lze a s kým už ne. Z tohoto pohledu je to pro nás určité plus.

Čekáte tedy v létě velké změny v kádru? Větší než před rokem?
Do kádru určitě chceme sáhnout a s některými hráči, kteří tady jsou i pod smlouvou, se třeba budeme chtít rozloučit. Ale samozřejmě to znamená, že budeme muset udělat i nějaké příchody, a to v dnešní době není úplně nejlevnější, takže to bude muset být v určité symbióze.

Budete se ubírat třeba i směrem snižování věkového průměru?
Jednoznačně půjde i o omlazení kádru, protože v lize patříme k nejstarším mužstvům. Pravda je i to, že většina těch starších patří mezi nosné hráče a hrávají pravidelně. Ale ta chvíle, kdy už se to prostě musí omladit a zrychlit, tady teď jednoznačně je.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
24. května 2026  19:33

