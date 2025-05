Po třech mizerných letech jablonečtí fotbalisté ve skončeném ročníku první ligy zazářili a jejich výkony patřily k nejpříjemnějším překvapením. Klíčovou zásluhu na tomto vzestupu má trenér Luboš Kozel, jenž vtiskl týmu atraktivní ofenzivní tvář s precizně fungující defenzivou. Toto spojení vyneslo severočeskému klubu výtečné 5. místo se stejným počtem bodů jako čtvrtá Sparta, to ale na vysněný postup do evropských pohárů nakonec nestačilo.

„Porážka 1:4 v Plzni v posledním kole pro nás byla hořkým koncem za velmi hezkou sezonou,“ podotkl zklamaně Luboš Kozel. O čem ještě 54letý jablonecký trenér bezprostředně po konci ročníku hovořil?

O šanci na Evropu

Samozřejmě nás mrzí, že to nevyšlo. Věděli jsme, že Olomouc na Spartě v jednu chvíli vedla, a říkali jsme si, že by nám konečně nahoře zasvítily hvězdy, ale Sparta vyrovnala, takže si to uhrála sama. My jsme v tom případě potřebovali bod, ale k tomu jsme měli daleko, protože jsme od začátku tahali v Plzni za kratší konec.

O okamžiku zklamání po prohře v Plzni

Dnes jsme smutní, zklamaní, někteří kluci i brečeli, ale to je fotbal. Vloni se dostala do pohárů Boleslav, když měla 47 bodů, rok předtím Bohemka s 52 body. A my jich máme 63 a nestačí to... Měli jsme si třeba poradit líp v poháru, Sigma to v něm zvládla a je v Evropě. Když to ale vezmu v souhrnu celé sezony, tak zklamaný nejsem a spokojený prostě být musím. Uhráli jsme spoustu výborných výsledků a předvedli řadu velmi dobrých výkonů. V nadstavbě jsme získali dvanáct bodů a díky tomu jsme se do té hry vrátili. Po základní části jsme ani nedoufali, že ještě můžeme honit Spartu.

O pátém místě

Jsme rádi, že jsme za sebou nechali Olomouc a další týmy s vyššími ambicemi, je hezké, že jsme skončili před nimi, ale samozřejmě ten náš fokus už byl v závěru sezony někde jinde. S jídlem roste chuť a koukali jsme na to, jak dostat Spartu pod sebe, což by byl obrovský úspěch. Jak už jsem řekl, s odstupem času budu sezonu hodnotit hodně kladně. Vždyť kdo by nás před rokem pasoval na to, že budeme v první šestce? Asi skoro nikdo a my jsme v ní navíc hráli takhle významnou roli.

O možných letních odchodech opor

Nabídky už nějaké jsou, ale myslím si, že vedení klubu je rozumné, i když samozřejmě u nás to všechno může být odvislé od některých mimofotbalových věcí... Ale pokud by to dobře dopadlo, tak je snaha o to, aby tady kontinuita byla, abychom se pokusili tým udržet co nejvíc pohromadě. K nějakému odchodu dojít může, ale budeme se snažit eventuelně toho hráče nahradit a kádr doplnit. Určitě nechceme, aby se celý náš tým přes léto rozsypal. Navíc tu máme některé hráče na hostování a nevíme, jestli budou pokračovat.

O nové trenérské chuti po nástupu do Jablonce

Mně chuť nikdy nechyběla, já jsem ji měl i vloni, kdy nám s Libercem chyběl jeden gól do první šestky. Je ale fakt, že tento rok v Jablonci patří v mé trenérské kariéře určitě k těm nejlepším. Podobně jsem to měl i v Dukle, kdy se nám dařilo a uhráli jsme výborné výsledky. Teď je celkově to moje hodnocení trochu ovlivněné vysokou porážkou od Plzně, ale myslím si, že za týden na to celé budu koukat jinak. Já jsem hlavně rád, že jsme si spolu s mužstvem nějak sedli a cítím, že základem úspěchu bylo to, že jsme táhli za jeden provaz, že kluci pochopili, co jsme po nich s realizačním týmem chtěli, a oni věřili, že to ten úspěch může přinést.

O atraktivním herním stylu Jablonce

Já ani jiný fotbal učit neumím. Vím, že je to někdy těžké, tím spíš, když třeba nejsou ideální terény a vy je k takovému fotbalu potřebujete. A myslím, že i hráče baví víc taková hra, která je fotbalová. Někdy sice musíte hrát tak, že účel světí prostředky, ale ta tvář, kterou máme, výsledkům pomáhá, což je ideální spojení. To se nám dařilo, mohlo to přinést postup do Evropy, ale bohužel se to nepodařilo.