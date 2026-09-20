Zklamaný kouč Kozel: Cíl byl vyhrát za každou cenu, centimetry hrály proti nám

„Jsem zklamaný. Cíl, který jsme měli, tedy za každou cenu vyhrát, jsme nesplnili. Máme bod a pocity mám rozporuplné. Na to, jakou jsme měli převahu v poli, jsme v ofenzivní fázi měli předvést větší kvalitu,“ tvrdil jablonecký Kozel, jehož celek jde do reprezentační pauzy z 8. příčky ligové tabulky.
Jaké byly důvody, proč jste nad posledním Zlínem nezvítězili?
Zápas jsme si udělali sami těžší tím, že jsme byli hned v úvodu nedůslední. Po autu jsme lehce pustili soupeře k centru, v pokutovém území jsme je pak nechali dokonce dvakrát zakončovat a Zlín se dostal do vedení. To nahrávalo jeho způsobu hry, kdy tady chtěl hrát z pevné obrany, bojovali jsme s hlubokým blokem, ve většině situací byli hosté v devíti lidech pod míčem.
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Co bylo nejtěžší na dobývání Zlína?
My jsme hráli spíš pomaleji v zakládání akcí i výstavbě hry a dávali jsme soupeřům čas se zformovat. Snažili jsme se do té jejich obrany sice dostávat, ale nebylo to jednoduché, v první půli jsme měli několik centrů, které nebyly dost kvalitní a v šestnáctce kralovali hosté.
Změnilo se něco ve druhém poločase?
Zápas víceméně pokračoval v tom režimu z první půle, i když jsme se už přece jen dostávali do více nebezpečných zakončení, ale třeba střelu Aliouma výborně vyrazil Dostál a Chramosta netrefil poloprázdnou bránu. Byl to prostě boj o to, jestli se tam dokážeme dostat a naší kvalitou vstřelit gól. To se povedlo, až když to Kuol vzal v úplném konci na sebe a krásně vyrovnal. Přineslo nám to ještě energii na druhý gól v nastavení, ale ten kvůli těsnému ofsajdu neplatil. Škoda, že to vyrovnání nepřišlo dřív.
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Závěr byl hodně napínavý. Vyrovnání, pak hned vedoucí gól, ale následně ofsajdový verdikt. Jak se ve vás mísily emoce?
No, nebylo daleko k porážce ani k vítězství. Ve chvíli toho druhého gólu to samozřejmě byla velká euforie, ale pak se ukázalo, že nějaké centimetry tentokrát hrály proti nám.
Teď bude třítýdenní reprezentační pauza, přichází vám vhod, protože váš podzimní zápasový program byl hodně náročný?
Kdybychom nad Zlínem vyhráli, tak řeknu, že ano..., ale je fakt, že jsme v polovině podzimu a těch zápasů jsme odehráli opravdu hodně. V Konferenční lize jsme se dostali tam, kam jsme chtěli, v naší lize jsme naopak poztráceli některé body zbytečně, dokážu si představit, že jsme jich měli mít v tabulce víc. Takže tu pauzu beru tak, že je šance ten první týden si trošku odpočinout i v hlavách, a pak se nachystat na druhou část podzimu, která bude neméně náročná. Jednak nás čekají těžší soupeři v české lize a mezitím ještě těžší v Evropě. Program bude nabitý a bude potřeba se na něj připravit, nejdřív psychicky a potom i fyzicky.
Už studujete soupeře v Konferenční lize?
Už je samozřejmě sledujeme, některé týmy mají výbornou formu, dávají příděly i silným soupeřům. Uvidíme, třeba po té pauze už takovou formu mít nebudou.