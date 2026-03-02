Chance Liga 2025/2026

Kozel poprvé proti synovi. Prohrál a vtipkoval: Nepustím ho domů

  9:07
Poprvé nastoupil trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel v přímém souboji proti svému synovi Davidovi a hned musel skousnout těžkou porážku. Kozel mladší se objevil v základní sestavě Mladé Boleslavi a se svým týmem oslavil v sobotním duelu 24. kola první ligy nečekaně jednoznačné vítězství 3:0.

Kouč jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel během utkání se Slováckem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Bylo to prvně, co jsme stáli proti sobě. Jsem za něj rád, že hrál a že je po delší době zase zdravý. V týdnu jsme se spolu bavili jen tak na půl pusy, nikdo nechtěl nic moc říkat. No, a teď ho nepustím domů, protože 3:0, to je dost...,“ žertoval Kozel starší.

Pokud ale šlo o samotné utkání, měl už kouč Kozel k žertování hodně daleko. Dosud neprostupná defenziva, která ve čtyřech předchozích zápasech jarní části nedostala ani jeden gól, inkasovala v Boleslavi po fatálních chybách hned třikrát. A to po katastrofálním vstupu do druhé půle mezi 47. a 55. minutou.

MOL Cup, čtvrtfinále

FK Jablonec – SK Slavia Praha

Pohárové utkání se odehraje na stadionu Střelnice v úterý 3. března od 17 hodin. Jablonec vyřadil na cestě do čtvrtfinále Admiru Praha, Hlinsko a Duklu Praha, Slavia nastoupila až do 3. kola a poradila si s Brozany a Zlínem.

„První branku jsme dostali z naší špatné rozehrávky a ztráty míče před vápnem, při druhé jsme nezachytili náběh Kostky. Takové situace bychom měli zvládnout vyhodnotit a uhrát lépe. Oba góly jsme dostali z naši levé strany a než jsme stihli vystřídat, tak jsme si dokonce dali vlastní branku. Zkrátka jsme byli potrestaní za naši bohorovnost. To je fotbal, někdy nedostanete gól za čtyři zápasy a pak tři za osm minut...,“ popsal rozladěný Luboš Kozel. „Utkání pak už bylo vlastně rozhodnuté. Domácí vedli s velkým náskokem, nikam se nehnali, sice jsme se trošku zlepšili, ale gól bychom nedali asi ani do půlnoci. To byl takový odraz toho, jak jsme tady zápas nezvládli a zaslouženě ho prohráli.“

A aby toho nebylo málo, musel trenér Kozel komentovat ještě další velice nepříjemný moment. Po konečném hvizdu domácí Daniel Langhamer zřejmě slovně pošťouchl Alexise Aléguého a frustrovaný jablonecký křídelník ho udeřil prudkou hlavičkou do obličeje. Sudí Orel mu pak po zhlédnutí videa v době, kdy už si hráči i členové realizačních týmů podávali na trávníku ruce, po zásluze udělil červenou kartu. Horkokrevný Alégué musí počítat s vysokým trestem a svůj tým před náročným závěrem jarní části sezony zbytečně oslabil.

Ml. Boleslav - Jablonec 3:0, sedmiminutová smršť, favorit si dal i kuriózní vlastní gól

„Trestuhodné a netýmové, byl to jeden z excesů, které Alex někdy má, ale tohle si prostě nesmí dovolit. Bude určitě potrestaný od disciplinárky, ale i od nás,“ kritizoval francouzského hráče s kamerunskými kořeny Luboš Kozel.

Jeho fotbalisty nyní čeká náročný týden, v němž už zítra hostí na Střelnici v poháru Slavii a poté v sobotu v první lize Olomouc. „Hráčům jsem hned řekl, že vždycky, když jsme něco podělali, tak jsme v následujícím zápase dokázali zvednout hlavy. Pohár je jiná soutěž a budeme se Slavií bojovat o postup. Pak nás čeká doma ještě Olomouc, máme co napravovat,“ velí jablonecký kouč.

