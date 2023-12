Liberecký trenér Kozel: Byli jsme rozjetí, ale prohra na závěr dojem kazí

Jak hodnotíte liberecký výkon na hřišti týmu ze spodku ligy?

Jsem zklamaný, prohra byla absolutně zbytečná. Vnímám to jako trest za náš vstup do zápasu, kdy jsme začali hrát strašně profesorsky. Věděli jsme, že Pardubice jsou silné na míči a chtějí kombinovat odzadu, ale my jsme tak hrát nechtěli, bohužel jsme ale de facto čtvrt hodiny jen kopírovali jejich hru. Vyvrcholilo to chybou, ztrátou a vedoucím gólem domácích. Pak se naše hra postupně zlepšovala a v prvním poločase jsme byli asi celkově lepším týmem, ale rozhoduje se v šestnáctkách. Nějaké nebezpečné situace jsme si vytvořili, pardubický brankář Kinský chytil výborně trestňák Lubo Tuptovi, domácí neměli nic, ale vedli.

Čím to bylo?

Z Pardubic bylo cítit, že uspět je pro ně důležité, a mrzí mě, že z nás to moc cítit nebylo. Druhý poločas už jsme chtěli, přišel náš neuznaný gól, ale nepohlídali jsme si jeden brejk, ze kterého domácí odskočili na dvougólový rozdíl, a pak už se soustředili na defenzivu. My jsme měli hodně zblokovaných střel a závarů, ale už nám nebylo přáno, protože jsme v úvodu urazili štěstí. Celkově bych tak řekl, že to bylo zasloužené vítězství domácích.

Mluvil jste o špatném vstupu do utkání. Proč byl takový?

Nějaké důvody v hlavě mám, ale nechtěl bych to prezentovat ven. Samozřejmě vím, že to není jednoduché, když jsme hráli ve středu na Bohemce, ve čtvrtek jsme se z toho sbírali a v pátek jsme měli jeden den na přípravu na zápas. Pardubice naproti tomu minulý týden nehrály, měly na to čtrnáct dní a sledovaly naše dvě poslední utkání. Z toho pohledu měly trošku výhodnější pozici. My jsme ale zase měli využít toho, že jsme po předchozích výsledcích nahoře a máme sebevědomí, ale nebyli jsme hladoví.

Liberecký podzim se odvíjel v horších a lepších vlnách. Jak se za ním ohlížíte?

Kdybychom to v Pardubicích zvládli i třeba za bod, byli bychom asi tam, kde bychom být chtěli a měli. Tahle porážka dojem kazí. Myslím, že k odpovídajícímu zisku nám dva nebo tři body chybí.

Jak se v zimě tým promění?

Samozřejmě bych byl rád, aby mužstvo zůstalo co nejvíc pohromadě, protože druhá půlka podzimu ukázala, že náš tým může být silný a někteří hráči se jevili dobře. To s sebou ovšem přináší nebezpečí, že je o ně zájem z jiných klubů. Přál bych si, abychom v zimě na některých pozicích ještě mužstvo vhodně doplnili.

Zůstane obránce Chaluš zapůjčený ze švédského Malmö?

Máme zájem, aby pokračoval, a doufám, že by se to mohlo podařit.

Jak velké oslabení by bylo, kdyby odešli ofenzivní hráči Tupta s Frýdkem, o které je určitě zájem?

Samozřejmě by to pro nás oslabení bylo. O některé hráče zájem je, ale v některých případech máme jejich setrvání ve své moci, protože to jsou naši hráči. A pak jsou tu hráči na hostování, a u těch to úplně v naší moci není...

Trenér Liberce Luboš Kozel během utkání s Pardubicemi.

Bude v týmu i na jaře pokračovat u fanoušků oblíbený útočník Rabušic?

Doufám, že ano. Má svou roli v kabině, která je velmi mladá. Máme jen dva staré hráče, což je právě Michael a Honza Mikula, takže bych byl rád, aby pokračoval.

Těšíte se na zimní přestávku?

Kdybychom v Pardubicích uspěli, skoro bych řekl, že je škoda, že už podzim končí, protože jsme byli rozjetí a dařilo se nám. Plno hráčů už toho ale má plné zuby a pauza je potřebná. Doufám, že si teď všichni odpočineme. Po Novém roce máme na čem pracovat.