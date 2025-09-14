„Oddechl jsem si, protože ve druhém poločase jsme si koledovali. První byl až nad očekávání a říkali jsme si: Hlavně abychom nedopustili snížení a eventuelně nějaké drama. Přesně to jsme ale udělali a zápas pak dohrávali silou vůle,“ uznal kouč Luboš Kozel po vydřené výhře 3:2, díky které Jablonec dál drží v první lize neporazitelnost a třetí místo v tabulce.
Čím hlavně byl první poločas nad očekávání?
Po pauze se vždycky moc neví, co od zápasu čekat. Navíc v našem týmu i v týmu soupeře došlo k plno změnám. V úvodu jsme se trošku hledali, ale zhruba po deseti patnácti minutách jsme začali hrát, jak jsme chtěli, a určitě nám pomohl první gól. Od té chvíle jsme byli pány na hřišti, hráli jsme kombinačně, v pohybu, přidali krásné góly, takže první poločas mi samozřejmě přinesl radost.
Jablonec - Pardubice 3:2, drtivý úvod, pak stíhací jízda. Pardubice zůstávají poslední
Z čeho vyplynula vaše zhoršená hra ve druhém poločase?
Pardubice vystřídaly tři hráče, zlepšily se, změnily rozestavení a my jsme na to špatně zareagovali. Nedostali jsme se už do naší hry a asi si mysleli, že nám jen nějaké držení míče bude stačit k tomu, abychom to v klidu dohráli, ale začal jsem cítit určitou nervozitu. Bohužel jsme dostali gól, pak druhý z penalty za ruku, která byla trošku smolná, ale Pardubice tím tu šanci získaly. My jsme si moc nepomohli střídáními, ale cením si toho, že jsme zápas aspoň naší určitou zkušeností dovedli k vítěznému konci. Mohli jsme si to udělat lehčí, ale nakonec jsme to urvali.
Hráli jste poprvé bez opor Martince a Berana, jak se s tím mužstvo vyrovnalo?
Myslím si, že v první půli nám ani nechyběli. Ani s ofenzivou a ani s defenzivou jsme větší potíže neměli. Zato ve druhé už nám chyběli... Beran byl v takových fázích zápasů schopen míč uprostřed hřiště udržet, ještě ho konstruktivně rozehrávat, a to jsme tam neměli. Martinec zase scházel takovým tím svým velitelstvím vzadu a navíc jsme měli z té jeho pravé strany s Pardubicemi velké problémy. Ale na to už se nemůžeme vymlouvat, musíme se prostě naučit hrát s těmi fotbalisty, kteří tady jsou teď. Jsem rád, že jsme to i přes změny zvládli napoprvé vítězně, protože jsme věděli, že to nic jednoduchého nebude. I když to tak v průběhu zápasu mohlo vypadat.
Z posil nastoupil od začátku záložník Zorvan z Olomouce, co byste řekl k jeho výkonu?
Nehrál tři měsíce, ale my jsme ho tam chtěli dát, protože v tréninku jsme viděli, že fotbalově nijak zanedbaný není, i když herní praxi samozřejmě nic nenahradí. I on sám říkal, že pro něj možná bude lepší, když bude hrát od začátku. Nastoupil na trošku nižší pozici, než byl zvyklý, ale v prvním poločase i on přispěl k našemu velmi dobrému výkonu. Jeho pozici budeme případně měnit i podle toho, v jakém rozestavení budeme v dalších zápasech hrát.
Měl by být postupně náhradou za Berana?
Dneska nehrál úplně tu Beranovu pozici. Měli jsme připravené dvě varianty podle složení sestavy soupeře. Jedna byla se Součkem ve středu zálohy a Zorvan by v tu chvíli hrál trochu výš, skoro na desítce. Ale trošku se to zkomplikovalo i kvůli nečekané absenci Aléguého.
Proč tedy nemohl nastoupit Alégué v základní sestavě, v níž chyběl poprvé v sezoně?
Bohužel ráno přišel s tím, že v noci zvracel a necítil se dobře. Sice chtěl zkusit rozcvičku a po ní že by nám řekl, jak na tom je. Ale my jsme nechtěli riskovat, že by těsně před zápasem nemohl nastoupit. Proto nešel do základu, ale nechali jsme ho na lavičce, že by naskočil aspoň ke konci utkání, a to se stalo.
Jak to vypadá se zapojením dalších posil?
Není to pro ně úplně jednoduché. Třeba obránce Pantalon je ve stejné pozici jako Zorvan. Od konce sezony také ještě nehrál zápas, tak jsme ho včera poslali za béčko, kde ochotně odehrál jeden poločas. Všechny vidíme na trénincích, věříme, že do mužstva postupně zapadnou a budou platní. Kvalitu mají, ale nějaká adaptace hlavně u zahraničních hráčů samozřejmě potřeba je.
Jawo dal dva góly a k tomu přidal i asistenci na úvodní trefu Chramosty. Co říkáte na jeho výkon a přínos pro tým?
S takovou bilancí se mi výkon útočníka samozřejmě líbí... Měl jsem celkově k útočným hráčům řeč, protože předtím třeba gól vepředu dali, ale většinou dohromady jen jeden. Na tréninku to i po těch změnách vypadalo od nich velice dobře, tak jsem to nechtěl zakřiknout, ale apeloval jsem na ně, aby to potvrdili i v zápase. A teď to Jawo s Chramem splnili do puntíku a byli daleko lepší než třeba minule na Slovácku.