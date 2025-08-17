Chance Liga 2025/2026

Zákrok Chaloupka? Nemohlo to mít jiné řešení než červenou, nechápal kouč Kozel

  11:00
Fotbalisté Jablonce sebrali v úvodu sezony body všem týmům z české top trojky. Po remízách se Spartou a Plzní hráli 1:1 i se Slavií. A sahali dokonce po výhře, tu jim však vzal v čase 90:00 Douděra. „Pocity mám smíšené. Vždycky, když dostanete gól v závěru, tak to mrzí,“ říkal trenér Luboš Kozel.
Konfrontace s týmy top české trojky pro vás dopadla třemi remízami, co vám to ukázalo na startu sezony?
Kdyby mi někdo řekl, že po takovém losu budeme mít z pěti zápasů devět bodů a budeme bez porážky, tak bych to bral všema deseti. Takové zápasy se nám hrají dobře, hlavně doma, protože mužstvo už je sebevědomé, věří si, hodně nám pomohlo, že jsme byli v minulé sezoně ve skupině o titul, ve které jsme si ověřili, že na tyto mančafty máme. Uhráli jsme s nimi dobré výsledky a teď na to navazujeme. Fotbal je spravedlivý v tom, že třeba v Plzni jsme vyrovnali v poslední minutě, teď jsme zase takhle v konci gól dostali my. Bereme to se celkově s velkou pokorou, protože přijdou další zápasy, které nebudou o nic lehčí.

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Dá se říct, co vám tedy ještě chybí, abyste Slavii, Spartu nebo Plzeň poráželi?
Ono to zase tak lehké není... Je to asi v tom, že ještě úplně neumíme ten kvalitní výkon udržet po celý zápas. Ale myslím si, že dřív jsme to uměli ještě míň, kdy jsme třeba vloni vedli v Plzni 2:0 a prohráli jsme, vedli jsme na Spartě 1:0 a také jsme prohráli. A třeba v minulé sezoně jsme doma na podzim neuhráli proti Spartě a Slavii nic a nyní už to dotáhneme aspoň do té remízy. Jsou to pro nás plusové body, i když hrajeme doma.

Co je tedy klíčové, že ten výkon ještě není konstantní celý zápas?
Se Slavií to teď bylo podobné jako v prvním kole se Spartou. Ve druhém poločase jsme také neudrželi takovou kvalitu jako v prvním. Dokud ti naši ofenzivní hráči mají sílu, tak je to dobré, ale pak už potřebují i trošku odpočívat a se silnými soupeři je okamžitě znát, že musíme slézt ve hře trošku níž. Pak už jsou třeba ty naše protiútoky na větší vzdálenost, a to stojí více sil. Ale třeba se Slavií už jsme měli víc pasáží, kdy jsme byli schopni i v tom druhém poločase víc držet balon a byli nebezpeční. Bohužel to na vítězství nestačilo. Samozřejmě je to i o celkové kvalitě našeho kádru, ne jen základní sestavy. Ovšem třeba teď se Slavií to bylo od náhradníků dobré, když během zápasu vlezli na hřiště.

Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

Jak tedy hodnotíte vývoj zápasu se Slavií?
V první půli jsme hráli velmi slušně, podařilo se nám jít do vedení, což nám v tu chvíli pomohlo. Byli jsme pak nebezpeční, hráči nahoře hráli velmi dobře a byly tam i další situace, ze kterých jsme mohli a měli skóre ještě navýšit.

Čím to bylo, že jste se dostali ve druhém poločase místy pod velký tlak?
Hned po změně stran nás Slavia zatlačila, nicméně jsme to postupně otupili, i když i pak zase přišly pasáže, kdy jsme byli pod tlakem a uhrávali jsme ty situace převážně v hlubším bloku a v naší šestnáctce. Slavia byla i díky průběžnému stavu aktivnější a pak jsme v konci dostali gól, kdy to Douděra krásně trefil. Z hlediska průběhu a vývoje hry ta remíza asi zasloužená je a já musím být celkově s výkonem našeho mužstva spokojený. Nevybavuji si nějaké velké šance soupeře, žádnou velkou chybu jsme neudělali a hráči zaslouží pochvalu. Ale byly tam některé situace, které byly nějak posouzené a myslím, že zápas ještě mohly ovlivnit.

Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Asi máte na mysli souboj, ve kterém hostující Chaloupek zastavil v 79. minutě na půlce hřiště v pozici posledního hráče unikajícího Puškáče, ale sudí faul neodpískal. To jste se hodně zlobil a dostal za protesty žlutou kartu, protože jste se dožadoval Chaloupkova vyloučení...
...je to o detailech, které někdy hrají pro vás a někdy proti vám. Minule na Bohemce třeba sudí rozhodl při červené kartě v náš prospěch a bylo to jeho špatné rozhodnutí, tak teď se nám to asi vrátilo. Ale pokud jde o tento souboj, tak to podle mého názoru přece nemohlo mít jiné řešení, než červenou.

Rozhodčí Rouček ukázal v utkání hráčům celkem jedenáct žlutých karet a tři trenérům. Byl to podle vás tak tvrdý a vypjatý zápas?
Spíš to svědčilo o tom, že proti sobě hrála dvě dobrá mužstva a nikdo nechtěl dát nikomu nic zadarmo. A vzhledem k některým rozhodnutím pak přijdou velké emoce, i když to třeba úplně nechcete. Nevím, jestli některé žluté karty musely být, nebo nemusely, myslím si, že asi nemusely... Ale když to fauly na žlutou nebo na červenou jsou, tak ať se za ně ty karty dávají.

17. srpna 2025  11:30

