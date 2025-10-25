Chance Liga 2025/2026

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Michael Havlen
  22:12
Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry 2:0 U Nisy obrovskou radost. I proto, že se díky tomu jeho mužstvo prosmýklo na první místo ligové tabulky.
Jablonecký trenér Luboš Kozel v derby s Libercem.

Jablonecký trenér Luboš Kozel v derby s Libercem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Vachtang Čanturišvili a Lamine Jawo se objímají po gólu do sítě Liberce.
Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání s Jabloncem.
Lamine Jawo slaví druhý gól Jablonce 68. minutě v utkání proti domácímu Liberci.
Vachtang Čanturišvili z Jablonce oslavuje gól na 1:0 proti Liberci.
19 fotografií

„Že můžeme být první, jsem si upřímně řečeno uvědomil, až když to začali skandovat fanoušci po zápase. Jinak jsme to v hlavě vůbec neměli a soustředili jsme se na to uspět v zápase. Je to hezké, ale asi to bude jen na jednu noc,“ usmál se Kozel po cenné výhře.

Prožíváte zápasy s Libercem hodně emotivně?
Samozřejmě. Jednak proto, že jsem v Liberci působil, a také proto, že jde o derby. Člověk vnímá celý týden, že zájem o zápas je úplně jiný než o normální ligová utkání. Jsem rád, že jsme se prezentovali v takovém světle.

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Co vás k úspěchu dovedlo?
Podali jsme vyspělý výkon. Od první minuty jsme byli silnější na míči než domácí, z toho vyplývala naše poziční převaha ve hře. Akorát jsme si museli dát pozor na ztráty míče, kdy nám Liberec dvakrát nebo třikrát v první půli zatopil po rychlém protiútoku.

Ve druhé půli se vám podařilo vyřešit dva rychlé přechody do útoku. Dostali jsme se do zaslouženého vedení, které jsme postupem času měli pod kontrolou. Liberec měl jednu hlavičku po standardce, která možná ani neměla být, a to byla asi jediná nebezpečná situace. Jsem na mužstvo hrdý, protože předchozí dva zápasy se nám nepovedly a nedali jsme v nich ani gól. O to víc jsme se soustředili na derby. Myslím, že nám to sedlo a vítězství je zasloužené.

Jan Chramosta pozoruje soupeře.

Sedí Jablonci zápasy, kdy hraje venku a iniciativa se očekává od soupeře?
Po celou dobu těžíme z toho, že nám hraje výborně obrana, která je nejen pevná, ale i konstruktivní. I díky tomu jsme schopní udržet balon v nebezpečnějších prostorech, kde některé týmy ani nehrají. Dnes to ale nebylo o tom, že jsme dobře bránili a hráli na brejky. Sice jsme dali dva góly z rychlých přechodů, ale vyplývalo to z naší dobré hry. Věděli jsme, že libereckým stoperům asi nefrnkneme, protože jsou rychlí, chtěli jsme jít víc přes kraje. Nakonec dal Čanturišvili první gól a rozhodl zápas.

Upravovali jste hru speciálně na Liberec?
Každé mužstvo má nějaké specifické rysy, snažíte se eliminovat jeho silné stránky. Proto jsme do středu dali Součka, který je soubojovější než třeba Sedláček. Chtěli jsme mít zahuštěný střed a hráli spíš systém 3-5-2. Snažili jsme se výstupy krajních libereckých beků využít k balonům za obranu a nakonec se nám to vyplatilo.

Choreo v derby mezi Libercem a Jabloncem.
Fanoušci Jablonce v derby s Libercem.

Může se od vás tým za výhru v derby těšit na nějaký bonus?
Ano, stejně jako loni pozvu hráče na večeři.

Jak je na tom útočník Jawo, kterého po střetu s N’Guessanem odvezla sanitka?
To je negativum zápasu. Je v nemocnici, byl chvilku v bezvědomí. Má zlomený zub a prokousnutý jazyk, byla tam krev. Ale snad by měl být v pořádku.

Co jste říkal atmosféře derby a bohaté návštěvě jabloneckých fanoušků?
Vnímal jsem to už v úvodu zápasu. Dělalo mi radost, že máme plný prostor kotle. Fanoušci byli slyšet možná víc než u nás doma v Jablonci, kdy se to rozléhá do lesa. A pod dojmem toho výsledku si to člověk užije daleko víc.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

13. kolo

14. kolo

Kompletní los

12. kolo

6. kolo

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
3. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
4. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
6. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

ONLINE: Liverpool v potížích, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

Sledujeme online

Sobotní program 9. kola anglické Premier League přinesl velké překvapení. Nováček ze Sunderlandu zvítězil na hřišti Chelsea 2:1 a v průběžné tabulce je druhý. Newcastle si stejným výsledkem poradil s...

25. října 2025  15:50,  aktualizováno  22:28

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Bayern válí, v lize dál zůstává neporažený. Hranáč a Coufal byli u výhry Hoffenheimu

Fotbalisté Hoffenheimu v 8. kole německé ligy porazili Heidenheim 3:1, Vladimír Coufal i Robin Hranáč odehráli v dresu vítězů celé utkání. Mistrovský Bayern po dlouhé přesilovce porazil poslední...

25. října 2025  18:27

Dukla - Slovácko 1:0, hosté klesli na dno tabulky, jediný gól vstřelil Černák

Souboj dvou týmů ze dna tabulky zvládli lépe fotbalisté Dukly. Ti ve 13. kole Chance Ligy doma porazili Slovácko 1:0 gólem Michala Černáka, jenž ve 14. minutě zakončil pohlednou kombinaci. Hosté tak...

25. října 2025  14:40,  aktualizováno  18:02

Zlín - Pardubice 2:2, góly až po pauze, hosté dvakrát srovnali díky Patrákovi

Dvakrát vedli, přesto nakonec zlínští fotbalisté berou ze souboje s Pardubicemi pouze bod za remízu 2:2. V utkání 13. kola Chance Ligy poslal rozjetého nováčka po změně stran nejprve do vedení Koubek...

25. října 2025  14:30,  aktualizováno  17:52

Ml. Boleslav - Karviná 2:4, domácí se dál trápí, za hosty dvakrát skóroval Samko

Už více než měsíc čekají fotbalisté Mladé Boleslavi na výhru v Chance Lize a ani proti Karviné neuspěli. Za hosty se dvakrát trefil Denny Samko, po jednom gólu přidali Abdallah Gning a Emmanuel...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:36

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Už šest ligových zápasů v řadě tepličtí fotbalisté neprohráli. Na půdě Hradce Králové tuto sérii prodloužili díky remíze 0:0. Za hosty se sice trefil Matyáš Kozák, jeho gól však kvůli ofsajdu...

25. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:24

Táborsko promarnilo šanci jít do čela, remízy se urodily i v Příbrami a Kroměříži

Fotbalisté Táborska ve 14. kole druhé ligy remizovali doma s rezervou Slavie 1:1 a nevyužili možnost jít do čela tabulky. Bodově se pouze dotáhli na Zbrojovku Brno, kterou v neděli čeká zápas ve...

25. října 2025  17:11

Chtěl bych, aby moje trefy lámaly zápasy. Tanko o spoluhráčích i těžkém období

Na jaře, po svém přestupu z ostravského Baníku, dal za Pardubice jediný gól. V letošní sezoně už má však nigerijský forvard Abdullahi Tanko na kontě tři, z toho dva v posledních dvou kolech. Dnes od...

25. října 2025  12:12

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Messi na úvod play off MLS zařídil dvěma góly výhru Miami nad Nashvillem

Lionel Messi v úvodním zápase prvního kola play off MLS pomohl fotbalistům Interu Miami dvěma góly k domácí výhře 3:1 nad Nashvillem. Druhé utkání série hrané na dvě vítězství je na programu za týden.

25. října 2025  8:38

Pracant bez nálepky. Hyský se vyškrábal z přeboru a podruhé za život vyplenil Řím

Premium

Neuhodli byste, s jakým číslem odehrál životní zápas. Zrovna on, stoper, tvrďák, žádný velký hračička a technik. Slavia tehdy, v březnu 1996, proti domácímu superfavoritovi AS Řím vyběhla nezvykle v...

25. října 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.