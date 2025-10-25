Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

„Že můžeme být první, jsem si upřímně řečeno uvědomil, až když to začali skandovat fanoušci po zápase. Jinak jsme to v hlavě vůbec neměli a soustředili jsme se na to uspět v zápase. Je to hezké, ale asi to bude jen na jednu noc,“ usmál se Kozel po cenné výhře.
Prožíváte zápasy s Libercem hodně emotivně?
Samozřejmě. Jednak proto, že jsem v Liberci působil, a také proto, že jde o derby. Člověk vnímá celý týden, že zájem o zápas je úplně jiný než o normální ligová utkání. Jsem rád, že jsme se prezentovali v takovém světle.
Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky
Co vás k úspěchu dovedlo?
Podali jsme vyspělý výkon. Od první minuty jsme byli silnější na míči než domácí, z toho vyplývala naše poziční převaha ve hře. Akorát jsme si museli dát pozor na ztráty míče, kdy nám Liberec dvakrát nebo třikrát v první půli zatopil po rychlém protiútoku.
Ve druhé půli se vám podařilo vyřešit dva rychlé přechody do útoku. Dostali jsme se do zaslouženého vedení, které jsme postupem času měli pod kontrolou. Liberec měl jednu hlavičku po standardce, která možná ani neměla být, a to byla asi jediná nebezpečná situace. Jsem na mužstvo hrdý, protože předchozí dva zápasy se nám nepovedly a nedali jsme v nich ani gól. O to víc jsme se soustředili na derby. Myslím, že nám to sedlo a vítězství je zasloužené.
Sedí Jablonci zápasy, kdy hraje venku a iniciativa se očekává od soupeře?
Po celou dobu těžíme z toho, že nám hraje výborně obrana, která je nejen pevná, ale i konstruktivní. I díky tomu jsme schopní udržet balon v nebezpečnějších prostorech, kde některé týmy ani nehrají. Dnes to ale nebylo o tom, že jsme dobře bránili a hráli na brejky. Sice jsme dali dva góly z rychlých přechodů, ale vyplývalo to z naší dobré hry. Věděli jsme, že libereckým stoperům asi nefrnkneme, protože jsou rychlí, chtěli jsme jít víc přes kraje. Nakonec dal Čanturišvili první gól a rozhodl zápas.
Upravovali jste hru speciálně na Liberec?
Každé mužstvo má nějaké specifické rysy, snažíte se eliminovat jeho silné stránky. Proto jsme do středu dali Součka, který je soubojovější než třeba Sedláček. Chtěli jsme mít zahuštěný střed a hráli spíš systém 3-5-2. Snažili jsme se výstupy krajních libereckých beků využít k balonům za obranu a nakonec se nám to vyplatilo.
Může se od vás tým za výhru v derby těšit na nějaký bonus?
Ano, stejně jako loni pozvu hráče na večeři.
Jak je na tom útočník Jawo, kterého po střetu s N’Guessanem odvezla sanitka?
To je negativum zápasu. Je v nemocnici, byl chvilku v bezvědomí. Má zlomený zub a prokousnutý jazyk, byla tam krev. Ale snad by měl být v pořádku.
Co jste říkal atmosféře derby a bohaté návštěvě jabloneckých fanoušků?
Vnímal jsem to už v úvodu zápasu. Dělalo mi radost, že máme plný prostor kotle. Fanoušci byli slyšet možná víc než u nás doma v Jablonci, kdy se to rozléhá do lesa. A pod dojmem toho výsledku si to člověk užije daleko víc.