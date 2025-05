Kozel o šanci na Evropu: Už jsme ani nedoufali. Týmu řekl, že Sparta prohrává

„Po takové výhře musím být samozřejmě nadšený. Už jsme byli skoro poražení a nakonec máme to, co jsme chtěli. Otočit z nula dva na tři dva, to je strašně cenné, a navíc nás to pořád drží ve hře o poháry,“ řekl jablonecký kouč Kozel.

„Naše mužstvo se do špatně rozehraného zápasu vrátilo silou vůle a jednoznačně charakterem, protože se prostě nevzdalo, a za to bylo odměněno,“ pochvaloval si Kozel, jehož tým zvítězil v lize posedmé v řadě.

Jak hodnotíte průběh utkání?

Myslím si, že jsme do zápasu nevstoupili dobře a v úvodu jsme tahali za kratší konec. Slavia nás přehrávala, my jsme hráli možná až moc na riziko a otevřeně, někdy i jeden na jednoho v mnoha situacích. A soupeř, který byl uvolněný, naopak rychle přečísloval střed hřiště, dostával se do nebezpečných situací a lehce do koncovky. To se nám v poslední době moc nestávalo a nakonec jsme i jeden gól dostali. Po něm jsme se sice trochu zlepšili, nicméně finální řešení našich hráčů nebylo úplně nejlepší, ale utkání bylo pořád hodně otevřené.

Co jste říkal hráčům v poločase?

Chtěli jsme něco změnit, z mužstva jsem cítil, že v něm síla je, že s tím utkáním chce něco udělat. Bohužel jsme hned na začátku druhého poločasu dostali druhou ťafku a už to s námi vypadalo špatně.

Jablonečtí fotbalisté oslavují gól Davida Puškáče.

Co zápas zlomilo ve váš prospěch?

Moc nám pomohli střídající hráči a pak nám vyšel risk s vysunutím stopera Kuby Martince na hrot v době, kdy jsme prohrávali o dva góly a Slavia pořád hrozila z protiútoků. Takže to mohlo skončit buď nula čtyři, nula pět, nebo bychom se do zápasu ještě dokázali vrátit, což se nám povedlo díky pohotovosti Honzy Chramosty. A David Puškáč pak dvěma góly ukázal to, co mu tady dlouho nešlo.

Motivovali jste hráče o přestávce stavem zápasu v Ostravě, kde Sparta prohrávala o tři góly?

Ano, zmínili jsme to a že už je to proto jen na nich. A ještě se vrátím k tomu, že si takové výhry opravdu cením, protože kdybyste viděli tým ve čtvrtek poté, kdy pohár vyhrála Olomouc a nám se tak Evropa výrazně vzdálila, tak byl jako po pohřbu. Prostě jsme nějak tajně věřili, že už bude rozhodnuto v náš prospěch, ale ono to nevyšlo a ve čtvrtek v kabině ani nehrála muzika. Hráče jsme se snažili zvednout a motivovat, v pátek už to bylo lepší a v sobotu jsem zase cítil velké odhodlání.

V sezoně jste zažil krásné vítězné derby v Liberci, teď výhra nad Slavií po ojedinělém obratu. Je to váš nejsilnější zážitek z Jablonce?

Asi jo. Ale ať už naše sezona dopadne jakkoliv, protože nás v sobotu čeká velmi těžký zápas, tak jsme zažili opravdu plno krásných věcí. To jsem říkal i po zápase hráčům v kabině. Nejdřív byl Liberec, pak jsme vyhráli na Spartě, což bylo také cenné vítězství, a teď taková otočka. I když víme, že Slavia nenastoupila v nejsilnější sestavě a ta výhra nepřišla úplně fotbalovou kvalitou, ale charakterem a vnitřní silou týmu, kterou znovu ukázal a byla strašně důležitá.

V první lize jste vyhráli posedmé v řadě a vytvořili tak nový klubový rekord. Cítíte na mužstvu, že teď má nejlepší formu za celou sezonu?

Myslím, že hlavně je spíš vidět sebevědomí, které máme. Ty předcházející zápasy jsme hráli lépe, ale není jednoduché výkony pořád opakovat, tím spíš, že proti nám stojí hráči, kteří mají velkou kvalitu. Třeba Vasil Kušej to ukázal, byli tam Diouf, Chytil, Zima, hráči z reprezentace. A proto mě těší, že dřív bychom asi hráli proti Slavii z bloku a čekali na protiútoky, ale teď z hráčů cítím, že si to chtějí rozdat fotbalově a snaží se soupeře napadat po celém hřišti.

Na Spartu máte bod náskok, ale stále nemáte Evropu jistou, jak to vnímáte před zápasem v Plzni?

Nejnáročnější to bylo psychicky po té středě, ale teď po otočce se Slavií se na zápas v Plzni určitě většina z nás těší, a ne že bychom byli svázaní, že musíme, protože najednou můžeme hrát o něco, v co jsme už ani nedoufali.