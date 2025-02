Ševčík a Jawo hodně pomůžou, věří trenér. Naváže Jablonec na povedený podzim?

„Liga ale bude vyrovnaná, rozhodnou maličkosti a detaily. Z týmů ze středu tabulky máme nejlepší výchozí pozici a budeme se snažit o to, abychom nahoře zůstali,“ přeje si 53letý jablonecký kouč Luboš Kozel.

Soustředění v Turecku jste po zápasech s kvalitními celky zvládli s bilancí dvou výher a jedné remízy, jak celkově hodnotíte zimní přípravu?

Dá se říct, že proběhla podle představ. Příprava by vždy měla být o tom, aby to ve vyšší zátěži nebylo spíš kontraproduktivní v tom smyslu, že někteří hráči třeba měli zranění. Určité zdravotní problémy byly, ale většinou se vyřešily, takže až na výjimky by ztráty před jarem neměly být takové, aby nás nějak výrazně limitovaly.

Pokud tedy jde o zdravotní stav kádru v přípravě a nyní před startem ligy, můžete být konkrétnější?

V Turecku už se do zápasů postupně zapojili hráči, kteří měli v úvodu problémy. Šlo o Martince, Fortelného a Černáka. V posledním utkání se ale zranil Polidar, což je takové minus, uvidíme, jak na tom bude.

Před jarem jste získali dvě posily, útočníka Jawa z Boleslavi a záložníka Ševčíka ze Slavie. Co od nich očekáváte?

Když jsme se bavili na konci podzimu o tom, jak kádr ještě trochu zkvalitnit, tak šlo jednoznačně o post hrotového útočníka. Většinu zápasů tam odehrál Puškáč, ale adekvátní náhrada za něj nebyla a často jsme to lepili. Chramosta je samozřejmě také útočník a střelec, ale není to ten typický hroťák. Takže jsem rád, že se na tuto pozici podařilo přivést Jawa, a věřím, že nám pomůže.

Ve středu zálohy máme stabilní dvojici Beran Nebyla, třetí k nim byl Nardini, ale ten se z osobních důvodů rozhodl u nás skončit a vrátil se domů do Jižní Ameriky. Začali jsme proto hledat středního záložníka, a když se naskytla možnost, že by mohl přijít Ševčík, tak jsem byl samozřejmě pro. Jedná se o velice zkušeného a kvalitního středopolaře a stejně jako u Jawa věřím, že může našemu týmu hodně pomoci.

Jarní část zahájíte doma proti Bohemians, co byste řekl k tomuto soupeři na úvod?

Bohemka má velice zkušený tým, podle mě patří také do středu tabulky a myslím si, že venku hraje někdy líp než doma. Typologicky na to má i mužstvo. Nečeká nás nic lehkého, ale věříme si a koncentrujeme se na to, abychom ligový start zvládli.

I druhý zápas jara hrajete na domácím stadionu, kde týden po Bohemians hostíte Slovácko, je to velká výhoda?

Ze zkušeností vím, že hrát dvakrát za sebou doma a dvakrát vyhrát je velice těžké. Přesvědčili jsme se o tom v závěru podzimu, kdy jsme tady měli po sobě České Budějovice a Duklu, dva relativně lehké soupeře, ale ten druhý zápas bylo strašně těžké vyhrát. Proto do toho jdeme s pokorou.