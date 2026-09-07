Drtivá střelecká převaha, víc šancí. Takový zápas jsme prohrát neměli, litoval Kozel

Jablonec získal v posledních třech utkáních jen bod a v tabulce klesl na sedmou příčku. „V poli jsme byli jasně lepším týmem, ale v rozhodujících momentech jsme byli horší, Liberec dal dva góly, my jen jeden,“ viděl Kozel.
Jak hodnotíte vstup do derby?
Myslím si, že náš výkon byl od první minuty velice dobrý. Hned v úvodu jsme dvakrát trefili břevno, měli jsme další šance, většinu prvního poločasu jsme byli lepší a byla jen škoda, že jsme po něm nevedli. Bylo by to zasloužené vedení.
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V čem byl druhý poločas jiný?
Dalo se čekat, že Liberec bude nějak reagovat, protože se do ničeho nedostával. Vystřídal dva hráče a i když jsme v reakci na to také pozměnili rozestavení, tak jsme začátek druhé půle úplně dobře nezachytili. Klíčové bylo, že jsme brzy dostali gól, který byl strašně laciný. Dulay prošel mezi třemi hráči, jeho pohyb jsme absolutně nenavázali a soupeř šel do vedení, z čehož jsme byli chvíli takoví opaření.
Nakonec jste se gólu dočkali, ale nestačilo to.
Za vyrovnáním jsme si pak šli, podařilo se nám to díky Alioumovi, který celkově podal velmi dobrý výkon, a v tu chvíli bylo momentum na naší straně. Zápas se ale lámal kolem 80. minuty, kdy jsme měli velkou dvojitou šanci, ale gól jsme už nedali. A za minutu nám Kušej vymetl šibenici... Slovan dal prostě dva góly, byl efektivní, naše efektivita byla naopak slabá a to bylo pro výsledek derby rozhodující.
Liberec jste jasně přestříleli, proč gólů nebylo víc?
Je to tak, střeleckých pokusů jsme měli celkem asi pětadvacet a soupeř jen šest, ale je to o produktivitě, a tu jsme prostě neměli. Paradoxně když vezmu naši ofenzivu v předchozích zápasech, tak nebyla bůhvíjaká a říkali jsme si, že je to naše slabina. Proti Liberci jsme se ale kvalitní hrou do dobrých pozici a střeleckých příležitostí dostávali možná nejlíp za poslední dobu, ale bohužel ve víc gólů jsme to nepřetavili.
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První ligu jste začali třemi výhrami, přes Rangers jste prošli do skupiny Konferenční ligy, ale z posledních tří ligových zápasů máte jen bod.
Po posvícení prostě přichází půst. Užili jsme si tady slávu s Rangers a věděli jsme, že ty ligové zápasy pak budou o to těžší i tím, jak jdou v rychlém sledu, ale třeba s Libercem to na výkonu znát nebylo. První tři kola jsme sice vyhráli, ale s Pardubicemi i Slováckem to byla ubojovaná vítězství. Teď paradoxně máme díky Rangers sebevědomí ve hře, ale o to víc zase možná nejsme až tak zodpovědní dozadu a dostáváme góly, které bychom dostávat neměli. Jsou to spojené nádoby a musíme s tím bojovat.
Plánujete ještě po nedávných příchodech Hollého a Kuola nějaké doplnění kádru?
Ještě asi dva dny zbývají v přestupovém okně, ale myslím, že pokud jde o příchody, tak máme už splněno.