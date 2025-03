Kozel před Libercem: Upínat se k minulé jasné výhře by byla chyba

Fotbalisté Jablonce sbírají body, střílejí spoustu gólů, svým fotbalem pod vedením trenéra Kozla baví fanoušky a bezpečně se drží v elitní šestce ligové tabulky.

Liberec se naopak trápí a bojuje o účast v prostřední skupině. Role papírového favorita je tedy daná. „Pro nás ale může být největší nebezpečí právě v tom, že nás plno lidí do derby favorizuje, toho se musíme vyvarovat. Třeba i proto, že v této roční době hřiště není stoprocentní, takže některé rozdíly se tím můžou smazávat a kolikrát v takových derby zápasech rozhodují úplně jiné věci, než nějaká fotbalovost nebo kvalita kádru,“ upozorňuje 53letý jablonecký kouč Luboš Kozel před prestižním derby s Libercem, které začne na stadionu Střelnice v 16 hodin.

Na podzim jste deklasovali Liberec na jeho stadionu U Nisy 5:0, vybavují se vám před domácí odvetou v Jablonci vzpomínky a jak jste s tímto výsledkem pracovali v přípravě?

Skoro vůbec. Kdybychom se k té jasné výhře pořád nějak upínali, tak by to byla podle mě velká chyba. Paradoxně je to spíš vykřičník. Každý zápas je jiný a nám tam tehdy vyšlo úplně všechno až nadstandardně. O to víc bude soupeř na špičkách, koncentrovaný, a to pro nás může skýtat určité nebezpečí.

A co ty vzpomínky na drtivé vítězství v Liberci?

Pokud vyhrajete v derby venku 5:0, tak si to asi budete pamatovat do konce života.

Podzimní derby bylo hodně sledované i kvůli vám, protože jste po sezoně v Liberci po nástupu majitele Kanii skončil v ne zrovna důstojné a pohodové atmosféře a navíc jste rychle zakotvil v konkurenčním Jablonci. Už je to před tímto vaším druhým derby o něco klidnější?

Každopádně je to důležitý zápas, ať už z hlediska našeho cíle, který v Jablonci máme, tak z hlediska toho, že jde o derby, které je v tomto regionu vždycky sledované víc než jakýkoli jiný zápas. Pokud jde o mě, je fakt, že ta doba od mého konce v Liberci už je zase delší, takže už je možná toto derby, ale jen z tohoto pohledu, pro mě o něco méně prestižní než to podzimní v Liberci.

Miroslav Holeňák Asistent trenéra Liberce „Na derby jsme se chystali svědomitě, protože chceme napravit to poslední, takže motivace to Jablonci vrátit je veliká. Věříme, že nás přijede podpořit hodně fanoušků, a my se jim chceme odvděčit dobrým fotbalem, ale hlavně dobrým výsledkem, který od nás očekávají. Soupeř potvrzuje velkou formu, má kvalitní tým, takže si uvědomujeme, že nás tam nečeká nic jednoduchého a že to bude boj o každý metr hřiště. Ale jak říkám, jedeme tam s jasným cílem a odhodláním napravit to prohrané domácí derby. Maximálně jsme se připravovali a uděláme pro výhru všechno.“

Vzhledem k postavení v tabulce, předváděné hře, aktuální formě či síle kádru je Jablonec dle odborníků i fanoušků vysokým favoritem derby. Berete tu roli? Nebo podle vás, jak se obvykle říká, derby nemá favorita?

Je to trošku legrační, že vloni v říjnu jsme nebyli favority, a teď jsme... Je to vždycky aktuální odraz toho, jak se týmu daří, jak je na tom v tabulce. Já souhlasím s tím, že derby favorita nemá. A ani to, které nás teď proti Liberci čeká. Jako hráč jsem třeba absolvoval iks derby mezi Slavií a Spartou a častokrát ta tabulka nebyla vůbec rozhodující. Takže i teď si myslím, že je to padesát na padesát. Rozdíly se opravdu mažou a rozhodují spíše detaily, přístup, nasazení, koncentrace. Podještědské derby je prostě specifický zápas a to, co může platit v jiných, v tomhle nemusí. Dostanete třeba rychle gól a rázem se to všechno otočí.

Můžete něco říct k současnému Liberci s ohledem na změny v jeho kádru a jarní výsledky?

Liberecké mužstvo samozřejmě dobře známe, je tam pořád plno hráčů, které jsme ještě vloni s kolegy z realizačního týmu vedli. Na druhou stranu je tam také plno nových fotbalistů, někteří se chytili, někteří úplně ne. Řekl bych, že je to zatím u Liberce takové nahoru dolů. A proto je to velice nevyzpytatelný soupeř, který je schopen odehrát velmi dobrý zápas a vzápětí nepodá kvalitní výkon. Každopádně Liberec je pořád hodně fotbalové mužstvo, které má ve svém středu hodně technických a ofenzivních hráčů, takže nás zkrátka čeká nebezpečný soupeř.

Může být pro vás jako na podzim opět klíčové pokrýt libereckého tvůrce hry Hlavatého?

Michal Hlavatý je výborný hráč, i když minule nepodal optimální výkon. Bude také záležet i na tom, v jakém rozestavení a složení u nás Liberec nastoupí. Uhlídání Hlavatého může být jedním z témat, ale neříkám, že základní.

Aktuálně jste v tabulce šest kol před koncem základní části pátí, jak vnímáte tuto lichotivou situaci?

Pokud bychom skončili pátí, tak by to byl úspěch pro mě a hlavně pro Jablonec, protože minulé tři roky byl dole. Takhle to vnímám a jsem rád, že nám to v této sezoně funguje. Ale pozor, ještě jsme pořád na trati, čeká nás těžké derby s Libercem, pak Slavia a Olomouc. To rozhodující je před námi, nějaký cíl máme, naše pozice sice není špatná, ale všechno se vyvíjí a jedním zápasem se to může otočit. Proto bych o tom dál ani nechtěl moc mluvit. Musíme se zkrátka dívat jen na naše výkony a ve hře být dál natolik silní, že to na udržení pozic nahoře bude stačit.