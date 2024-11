Kozel je v klubu legend: Člověk si musí vždycky všechno nějak zasloužit

„Chtěli jsme odčinit minulou zbytečnou porážku v Pardubicích, i když jsme nepodali úplně kvalitní výkon, tak vůle být úspěšní z hráčů cítit byla a hlavně jsme byli efektivní. Té výhry si strašně cením, protože nevím, kdo měl před reprezentační přestávkou lepší formu než Baník. Mužem zápasu byl střídající Alégué, který dal dva góly a na jeden nahrál. Byl to rozdílový hráč a díky němu jsme získali tři body,“ řekl 53letý jablonecký kouč Luboš Kozel.

Máte za sebou trenérský zápas číslo 300, stal jste se členem Klubu legend, čekal byste, že toho dosáhnete už ve třiapadesáti letech?

To asi ne, ale když v tom kolotoči jste, tak zápasy naskakují. Vlastně jsem ještě nějakou dobu byl i u mládežnických reprezentací, kdy jsem také pár ligových nabídek měl, takže to mohlo přijít i dřív. Ono to ale nějak plyne s tím životem, spíš mi to ukazuje, že už nejsem nejmladší... No, ale na druhou stranu mi zase není tolik a snad ještě nějaké zápasy nasbírám.

Trenérský Klub legend samostatné 1. české ligy Petr Rada 457

Petr Uličný 413

Pavel Tobiáš 406

Karel Jarolím 373

Karel Večeřa 347

Jiří Kotrba 342

Zdeněk Ščasný 339

Pavel Vrba 339

Jindřich Trpišovský 313

Luboš Kozel 300

Rekordmanem v počtu odkoučovaných zápasů v lize je Petr Rada s aktuálním číslem 457. Věříte si na něj?

Nevím, to je těžké takhle říkat. Nevíte, co bude za pět let, nebo za deset. Hlavně vás ta práce musí naplňovat. Samozřejmě pokud je o vaši osobu, o vaši práci zájem, tak je to příjemné. V téhle chvíli mě to baví, tím spíš, když se nám v Jablonci daří. Ale ono to tak ve fotbale není pořád. Jsou jiné chvíle, kdy je to prostě těžší. Takže já teď nevím, jestli mě bude trénování za deset let pořád bavit, kam ty moje další kroky povedou nebo do kolika budu ještě trénovat. Třeba panu trenéru Koubkovi je dnes 73 let a je na vrcholu. Každý to má jinak a uvidíme, co přinese budoucnost.

Vybavíte si ještě ve vaší trenérské kariéře 5. srpen roku 2007?

To byl můj první zápas, ne? (úsměv)

Ano, seděl jste tady v tiskovém středisku na stejném místě a také jako trenér Jablonce.

No, už si nepamatuji, že jsem tady seděl, ale datum vím. Byl to zápas se Slavií a prohráli jsme 0:1. Vybavuji si, že to byl první start Vládi Šmicera za Slavii po jeho návratu z ciziny do naší ligy.

Váš start tedy nebyl ideální, navíc po devíti zápasech jste v Jablonci skončil, teď jste ale zpátky a máte jich tři sta.

Člověk si musí vždycky všechno nějak zasloužit.

Třístovku jste nasbíral i díky angažmá v Dukle, Ostravě a Liberci a všechny tyto kluby už jste dokázal v letošní sezoně porazit. Zvláště drtivá výhra 5:0 v derby nad libereckým Slovanem, navíc na jeho stadionu, vás asi musela hodně potěšit, že?

Ano, když se vyhraje 5:0 venku, to je vždycky hezké a nestává se to často. V lize se mi to asi do té doby ještě nepovedlo. A díky tomu, že tento zápas byl z mnoha důvodů ještě více sledovaný, to byl zážitek. Ale už je to pryč.

Vraťme se ještě do sobotního rána, kdy nebylo úplně jisté, jestli se váš 300. zápas vůbec odehraje, protože na trávníku na Střelnici ležela vrstva sněhu...

...byli jsme v Břízkách na hotelu a když jsem v deset dopoledne (výkop byl ve 13.30 - pozn. red.) viděl fotky hřiště, že je tam deset, patnáct čísel nového sněhu, tak jsem si říkal, že se to asi nestihne, nebo že se trávník zničí. Vyhřívání na hřišti sice jede, ale jak byla zima, tak se na tom udělala taková ledová krusta. Proto bych chtěl dodatečně poděkovat všem, kteří se na úpravě podíleli. Přijeli hráči béčka, kteří měli dopolední zápas odložený, dorostenci, zaměstnanci klubu i dobrovolníci a na to, jaké je tady počasí, tak hřiště připravili opravdu fantasticky.