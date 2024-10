Kozel: Chci ukázat, že třeba v Liberci udělali chybu. Gró zápasu to ale nebude

Do pozice hlavního trenéra Liberce, kde už působil i jako Škorpilův asistent v letech 2007 až 2009, nastoupil Kozel v srpnu roku 2021. Ve Slovanu skončil po minulé sezoně.

Nový majitel klubu Ondřej Kania si totiž na jeho místo vybral Radoslava Kováče, což bylo veřejným tajemstvím v ještě probíhajícím konci ročníku a kouč Kozel proto uzavíral své liberecké angažmá v ne zrovna důstojné, přívětivé a pohodové atmosféře.

V létě přijal nabídku rivalského Jablonce. Nyní ho čeká první prestižní derby proti svému nedávnému klubu.

„Derby je vždycky sledovanější než běžný ligový zápas a vzhledem k tomu, že jsem v Liberci ještě v nedávné době trénoval, tak to pro mě samozřejmě trochu speciální utkání bude,“ připustil 53letý kouč jabloneckých fotbalistů.

Liberecký trenér Kováč říkal, že stoprocentně budete mít obrovskou motivaci, protože ten příběh je velký...

Oni mají rádi velká slova, jak to tak vnímám. Určitě budu chtít se svým týmem uspět, ale že bych to nějak přeceňoval, to ne. V derby má každý sám o sobě velkou motivaci a kdybych to měl ještě já nějakým způsobem gradovat, tak by to mohlo být i na škodu. Soustředil jsem se hlavně na to, aby bylo mužstvo na zápas v Liberci co nejlépe připravené a uspělo. Samozřejmě když jedu někam, kde jsem musel z nějakých důvodů skončit a cítil, že ne úplně všichni si přejí můj úspěch, tak mám v sobě touhu ukázat, že třeba v Liberci udělali chybu, ale to není gró tohoto zápasu.

Jablonecký kouč Luboš Kozel během utkání s Duklou.

Vraťme se tedy ještě k vašemu konci v Liberci, který nebyl úplně standardní. Cítíte stále hořkost?

Ne, to je prostě fotbalový život, někde skončíte, někde začnete a pak jste soupeř. Já jsem byl v Liberci dvakrát, nejdřív jako asistent, pak jako hlavní trenér, dohromady skoro šest let, což je dlouhá doba na to, abych na Liberec kvůli nějakému možná ne úplně ideálnímu konci vzpomínal ve špatném. Naopak to bude vždycky v dobrém. Myslím si, že tam mám pořád plno kamarádů a lidí, se kterými jsem byl a budu zadobře pořád. Klub se prostě rozhodl jít jinou cestou, pro jiné lidi a já to respektuji. Teď jsem v Jablonci, jsem tady spokojený, doufám, že vytvoříme mužstvo, které bude konkurenceschopné, i když jsme do něj neinvestovali tolik jako v Liberci. Zatím to tak podle postavení v tabulce je a věřím, že to potvrdíme i teď v derby.

Co říkáte současnému Liberci?

Vybrali si hráče, kteří jsou rychlostně dobře vybavení, takže na hřišti by to asi mělo být vidět a hra se opravdu zrychlila. Jsem rád, že si vybrali i fotbalisty, o které jsme měli zájem už i my, myslím Zybu a Enemeho, takže volba asi tak špatná nebyla, jak říkal pan Kania, že jsme neměli vybrané hráče. Z celkového pohledu má Liberec kvalitní mužstvo, je mladé, perspektivní, bude se zlepšovat, protože potenciál v něm je, a samozřejmě to nebude lehký soupeř.

Fakta Liberec v lize s Jabloncem šestkrát po sobě neprohrál.

Poslední tři vzájemné duely skončily remízou.

Jablonec prohrál jediný z posledních šesti ligových zápasů v Liberci

Liberec prohrál jediné z posledních pěti kol, minule ale v lize zvítězil po třech zápasech.

Liberec vyhrál jediné z posledních sedmi domácích ligových utkání.

Podle některých expertů je letos Jablonec po třech mizerných sezonách černým koněm ligy. Co jste změnili na hře týmu?

Myslím, že hra se změnila úplně celá, ale hlavně se proměnilo takové mentální nastavení týmu, který si věří, nebojí se hrát. To je asi ta zásadní změna oproti loňsku. Podařilo se nám mužstvo zdravě obměnit, ti hráči, kteří už tady byli delší dobu a mohli trošku postrádat motivaci, už v kádru nejsou. Přišli noví hráči, buď mladí, nebo takoví hladoví, kteří mají ještě ambice ve fotbale něco dokázat, a všichni byli tím správným oživením. A určitě nám také pomohl dobrý vstup do sezony. Jsme rádi, že jsme ji rozjeli slušně na to, jak těžký jsme měli los. Sebedůvěra týmu šla nahoru, víme, v čem jsme silní, ale i v čem třeba slabší, například v ofenzivě máme ještě plno rezerv.

Jak odhadujete vaše šance v 63. Podještědském derby?

Je to padesát na padesát. Jsme rádi, že máme aktuálně o dva body víc než Liberec, ten zase hraje doma, takže derby rozhodně favorita nemá. Pokud jde o mě, jako hlavní trenér jsem derby ještě neprohrál, tak to snad vydrží.