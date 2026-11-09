Vždyť je to za lajnou, tati! Kozlové se nezapřeli, v zápase oba dostali žlutou

Vypjatá bitva klubů z měst, která jsou nedaleko od sebe, přinesla na stadionu Střelnice hodně ostrých soubojů a emocí, devět žlutých karet, bezbrankovou remízu a také pikantní duel otce a syna Kozlových.
„Byli jsme se synem soupeři, možná to bylo trošku víc vyhecované než normálně, chtěl jsem ho porazit, což se nepodařilo. Takže celkově ze zápasu trošku zklamaný jsem,“ uvedl po remíze trenér Jablonce Luboš Kozel.
„V týdnu jsme se trochu popíchli, pro mě je to vždy výjimečný zápas a měl jsem o to větší motivaci,“ přiznal záložník Boleslavi David Kozel.
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Právě on ke konci prvního poločasu zfauloval Sedláčka vysokou nohou a jeho otec se vehementně dožadoval karetního trestu. „Popravdě jsem si ani v první chvíli nevšiml, že to byl on. Viděl jsem nejdřív jen nohu na Ríšovi Sedláčkovi, což byl nebezpečný zákrok, který si ale karetní odměnu zasloužil. V zápase je na prvním místě tým, až potom rodina,“ naznačil kouč Luboš.
„To jsem si ani nevšiml, že něco křičel. Jsem rád, že nechtěl červenou,“ říkal s úsměvem David, jenž za tento faul žlutou kartu opravdu vyfasoval.
Stejně jako jeho otec ve druhé půli za protesty. Oba se střetli i v menší přímé kontroverzi, kdy na sebe pokřikovali u pomezní čáry u laviček kvůli autu.
„Byla to taková specifická situace. Oni začali řvát z lavičky, že to byl čistý normální aut, ale podle mě to byl špatně hozený aut,“ líčil David. „Měli jsme vhazování, míč spadl na lajnu, podle mě byl normálně dál ve hře, ale pískli aut proti nám, tak jsme se rozčilovali. Ale David mi říká: ‚Vždyť je to za lajnou, tati.‘ Tak mu říkám: ‚No to není!‘ To byly emoce ze zápasu, ale pak jsme si to samozřejmě vyříkali v dobrém,“ popsal otec Luboš.
Ještě před zápasem ale ve fotbalové rodině Kozlů řešili velice příjemnou záležitost. David totiž díky výkonům v dresu Boleslavi obdržel premiérovou pozvánku do českého reprezentačního A-týmu.
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„To, že je v nominaci, je pro něj vyznamenání. Myslím, že z toho byl nadšený. Já mu to jenom přeju a můžu na něj být pyšný za to, kam to dotáhl. Už před prvním srazem v září byl v hledáčku nového reprezentačního kouče, měl fakt velmi dobrou formu, ale zranil se. A teď přišla další šance,“ těší Kozla staršího.
“Táta mi gratuloval a hlavně mi říkal, ať prostě hraju to, co umím. A ať se ukážu,“ uvedl David Kozel.