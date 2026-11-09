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Chance Liga 2026/2027

Vždyť je to za lajnou, tati! Kozlové se nezapřeli, v zápase oba dostali žlutou

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  8:30
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Jablonecký trenér Luboš Kozel diriguje své svěřence během zápasu s Mladou...

Jablonecký trenér Luboš Kozel diriguje své svěřence během zápasu s Mladou Boleslaví. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonecký útočník Chramosta (v zeleném) svádí souboj s hostujícím Karafiátem.
Jablonecký útočník Jawo v akci v zápase s Mladou Boleslaví.
Fanoušci Mladé Boleslavi na zápase v Jablonci.
Rozhodčí Bohata umravňuje jabloneckého Čanturišviliho v zápase s Mladou...
7 fotografií
Na lavičce domácích fotbalistů Jablonce trenér Luboš Kozel, na hřišti v dresu Mladé Boleslavi jeho syn David. Další prvoligová rodinná bitva, která nabídla jednu drobnou kontroverzi, skončila v duelu 14. kola bezgólovou remízou.

Vypjatá bitva klubů z měst, která jsou nedaleko od sebe, přinesla na stadionu Střelnice hodně ostrých soubojů a emocí, devět žlutých karet, bezbrankovou remízu a také pikantní duel otce a syna Kozlových.

„Byli jsme se synem soupeři, možná to bylo trošku víc vyhecované než normálně, chtěl jsem ho porazit, což se nepodařilo. Takže celkově ze zápasu trošku zklamaný jsem,“ uvedl po remíze trenér Jablonce Luboš Kozel.

„V týdnu jsme se trochu popíchli, pro mě je to vždy výjimečný zápas a měl jsem o to větší motivaci,“ přiznal záložník Boleslavi David Kozel.

Chance Liga 2026/27

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Právě on ke konci prvního poločasu zfauloval Sedláčka vysokou nohou a jeho otec se vehementně dožadoval karetního trestu. „Popravdě jsem si ani v první chvíli nevšiml, že to byl on. Viděl jsem nejdřív jen nohu na Ríšovi Sedláčkovi, což byl nebezpečný zákrok, který si ale karetní odměnu zasloužil. V zápase je na prvním místě tým, až potom rodina,“ naznačil kouč Luboš.

„To jsem si ani nevšiml, že něco křičel. Jsem rád, že nechtěl červenou,“ říkal s úsměvem David, jenž za tento faul žlutou kartu opravdu vyfasoval.

Stejně jako jeho otec ve druhé půli za protesty. Oba se střetli i v menší přímé kontroverzi, kdy na sebe pokřikovali u pomezní čáry u laviček kvůli autu.

„Byla to taková specifická situace. Oni začali řvát z lavičky, že to byl čistý normální aut, ale podle mě to byl špatně hozený aut,“ líčil David. „Měli jsme vhazování, míč spadl na lajnu, podle mě byl normálně dál ve hře, ale pískli aut proti nám, tak jsme se rozčilovali. Ale David mi říká: ‚Vždyť je to za lajnou, tati.‘ Tak mu říkám: ‚No to není!‘ To byly emoce ze zápasu, ale pak jsme si to samozřejmě vyříkali v dobrém,“ popsal otec Luboš.

Ještě před zápasem ale ve fotbalové rodině Kozlů řešili velice příjemnou záležitost. David totiž díky výkonům v dresu Boleslavi obdržel premiérovou pozvánku do českého reprezentačního A-týmu.

Jablonec - Mladá Boleslav 0:0, hosté popáté bez porážky, duel vítěze nenašel

„To, že je v nominaci, je pro něj vyznamenání. Myslím, že z toho byl nadšený. Já mu to jenom přeju a můžu na něj být pyšný za to, kam to dotáhl. Už před prvním srazem v září byl v hledáčku nového reprezentačního kouče, měl fakt velmi dobrou formu, ale zranil se. A teď přišla další šance,“ těší Kozla staršího.

“Táta mi gratuloval a hlavně mi říkal, ať prostě hraju to, co umím. A ať se ukážu,“ uvedl David Kozel.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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