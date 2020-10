Pět bodů je málo, ví dobře trenér ostravských fotbalistů Kozel

„V prvním poločase to bylo na šance snad čtyři pět ku jedné, jenže nejsme schopni dát gól,“ řekl Luboš Kozel. „Druhá půle už byla vyrovnanější, ale Slavie kromě tyčky a penalty jinou šanci neměla, zatímco my nevyužili dvě situace, do nichž se dostali Svozil a Pokorný. Pokud bychom dali gól, tak bychom ten výkon zhodnotili.“

Baníku evidentně ublížili také rozhodčí v čele s hlavním Karlem Hrubešem. Před spornou penaltou on ani jeho asistent Martin Leška neviděli, že po Fillově průniku Stanciu tečoval míč na roh. Rumunský středopolař se nepřiznal a ještě proměnil následnou penaltu, která přišla z rychlého útoku hostů po dlouhém výkopu brankáře Koláře...

Chybě se nevyhnul ani asistent sudího Jiří Moláček, který v prvním poločase otočil vhazování ve prospěch hostů, byť míč šel do zámezí evidentně od Olayinky. Už v tu chvíli domácí fotbalisté nevěřícně kroutili hlavou a fanoušci, kteří na zápas mohli v omezeném množství, bouřili.

Emoce hráčům pomáhají

Plno emocí bylo i na hřišti. Hned dvě šarvátky musel rozhodčí Hrubeš rozhánět i s pomocí svých asistentů. „Hrajeme doma, my emoce k tomu výkonu potřebujeme, pomáhají nám k lepším výkonům,“ uvedl trenér Kozel. „K některým situacím ale přispívá i rozhodčí svým rozhodováním. Nebylo tam nic za hranou.“

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský upozornil, že každý zápas v Ostravě je nepříjemný. „Hráli jsme tu potřetí během čtyř měsíců a je to pokaždé stejné. Tentokrát to úplně gradovalo,“ prohlásil Trpišovský.

„Tady se to vždy zvrhne ve válku, což se ukázalo,“ dodal brankář Slavie Ondřej Kolář.

Luboš Kozel souhlasí, že Baník pod jeho vedením podal jeden z nejlepších výkonů. „Ale už i ten s Pardubicemi měl svou kvalitu,“ připomněl dosud jedinou výhru (3:0) v tomto ligovém ročníku. „Pardubice ukazují, že nejsou lehký soupeř, a my jsme je o třídu přehráli.“

Slávisté uznali, že byli horší

„Musíme si přiznat, že Ostrava byla běžecky, fotbalově, i co se týče agresivity, mnohem lepší,“ řekl Trpišovský. „Jsem rád, že jsme zápas díky Kolymu (brankář Kolář) i čtyřem obráncům přežili. Pro Baník je to kruté, pro nás stoprocentně šťastné. V první půli bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Po dlouhé době přišel zápas, kdy jsme nebyli lepší, a přesto vyhráli.“

Brankář Kolář přiznal, že měli v hlavách středeční vyřazení z Ligy mistrů, takže pro ně nebylo snadné přeorientovat se na domácí soutěž.

„Slavie měla po těžkém zápase a možná nebyla úplně koncentrovaná. My toho využili, až na to, že jsme nedali gól,“ řekl Luboš Kozel. „Pro nás ale bylo důležité soustředit se na sebe. Potřebovali jsme už podat výkon, jakého jsme schopni. Hráči plnili, co měli. Jen tam vinou horší efektivity nebyla ta odměna.“

Tijani a Kaloč obstáli

V základní sestavě Baníku překvapivě nastoupili útočník Muhamed Tijani a záložník Filip Kaloč.

„Nasazením Kaloče jsme chtěli trochu zahustit střed, kde slávisté hodně rotují, chtěli jsme to tam mít defenzivnější. V předchozích zápasech jsme tam měli problém a z toho prostoru jsme dostali dvě branky,“ řekl trenér Kozel.

A Tijani? „Líbil se nám v tréninku i v Teplicích, kde po svém příchodu naši hru oživil. A jeho výhodou je i výška v případě dlouhých balonů. Oba odehráli velmi dobré utkání.“

Přes všechnu chválu má však Baník z šesti dosavadních zápasů pouhých pět bodů.

„Je to málo, samozřejmě,“ souhlasí Luboš Kozel. „Víme, že jsme některé zápasy neodehráli dobře, ale snažíme se na tom pracovat. Proti Slavii jsme podali výkon, na kterém se dá stavět. Věřím, že pokud ho dokážeme opakovat a navážeme na něj, tak body přijdou.“

První liga má nyní reprezentační přestávku. Příští utkání Baník čeká 17. října v Příbrami.

Fakta Konec přestupů V první fotbalové lize včera vypršel přestupní termín. Do uzávěrky tohoto vydání žádný ze slezských klubů změny v kádru neoznámil. Jak zástupci Baníku, tak Opavy možné pohyby v kádru připouštěli. „Intenzivně na posílení pracujeme a věřím, že se něco povede. Potřebujeme kádr zkvalitnit,“ řekl opavský trenér a manažer Radoslav Kováč.