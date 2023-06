Góly, reprezentace, dcerka. Liberecký útočník Tupta prožívá skvělé období

„Během jara se mi dařilo herně i střelecky. Dlouho jsem se necítil tak dobře jako teď,“ řekl pětadvacetiletý fotbalista v rozhovoru pro deník Šport.

„Už před příchodem do Liberce jsem znal fungování klubu i herní styl trenéra. Cítím důvěru, a to je pro hráče nejdůležitější, pro mě konkrétně přímo klíčové.“

V minulosti působil v mládežnických reprezentačních výběrech, na pozvánku do A-týmu si však musel počkat. „Pocity jsou úžasné, asi každý kluk se chce od malička dostat do reprezentace. Já jsem na to čekal delší dobu, ale nakonec se to podařilo,“ zářil Tupta.

A pozvánka do reprezentace pro něj v poslední době nebyla zdaleka jedinou radostí. Stal se totiž také otcem, jeho partnerka Martina přivedla na svět dcerku Vittorii. „Prožívám nejkrásnější dny v životě,“ svěřil se.

Tupta prošel zajímavou fotbalovou cestu. V dětství měl rodák z Prešova pověst obrovského fotbalového talentu a nastupoval v týmech po boku starších hráčů. Začaly se o něj zajímat evropské kluby a už v 16 letech zamířil do italské Catanie.

Ze Sicílie se poté přesunul do Verony, kde v roce 2017 debutoval v Serii A. Natrvalo se však v nejvyšší italské soutěži neprosadil a začala jeho cesta po hostováních. Hrál v polské Wisle Krakov, italském Ascoli nebo ve švýcarském Sionu. Na startu sezony 2021/22 se objevil poprvé na hostování v Liberci. Letos v únoru se pod Ještěd vrátil a prožil tu úspěšné jaro. V 17 utkáních nastřílel šest gólů.

Tupta má skvělou střelu z dálky, vyniká však univerzálností, a to nejen v zakončení. „Nejlíp se cítím úplně vpředu, ale v poslední době jsem za Liberec nastupoval často i pod hrotem a celkem mi to sedí,“ říká.

Liberecký klub si Tuptova přínosu cení a po jarním hostování ho vyplatil z třetiligové italské Pescary. Teď už je tedy slovenský talent hráčem Slovanu, jeho výkony však neunikly pozornosti bohatších klubů. Hovoří se zejména o zájmu Sparty.

„Liberec uplatnil opci, takže minimálně na rok zůstanu ve Slovanu, z čehož mám radost. Věřím, že další sezona bude ještě úspěšnější než letošní jaro a že dám víc gólů, abych týmu pomohl k vyšším příčkám než k letošnímu sedmému místu,“ přeje si čerstvý reprezentant Tupta.

Do sobotního kvalifikačního duelu na Islandu, který Slovensko vyhrálo 2:1, Tupta nezasáhl. Další šanci má v úterý, kdy slovenský tým čeká zápas v Lichtenštejnsku.