Trucování vyšlo, Lurvink už patří Sigmě. Nešlo ho udržet, říká předseda Pardubic

„Když jsme přišli, byl Louis jeden z nejlepších hráčů. Každopádně dostal nabídku, která mu trošku zamotala hlavu. Hráč nebude nikdy víc než klub,“ kritizoval Trousil.
„Jsem šťastný, že tu můžu být. Poslední měsíc byl pro mě hodně těžký, proto jsem rád, že se transfer konečně dotáhl. Už se těším na nové spoluhráče a věřím, že v následujících sezonách můžeme společně dokázat velké věci. Do Olomouce jsem chtěl jít především z toho důvodu, že klub má velké ambice,“ uvedl Lurvink po přestupu pro klubový web Sigmy.
Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?
Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve dementoval, že by Olomouc za Lurvinka měla zaplatit 3,5 milionů euro, jak informovaly některé zpravodajské servery. „Nikdy jsme nepodali nabídku, která by se takové částce přibližovala,“ sdělil Navrátil.
I tak ale jde o další mnohamilionový transfer. Jen za zimní přestupové okno už utracená suma Sigmy atakuje 300 milionů korun. Neuvěřitelné!
Janotka: Stále má potenciál růst
Lurvink strávil v Pardubicích rok a půl. Na východ Čech přišel na konci srpna roku 2024 ze švýcarské druhé ligy. „Chtěli jsme ho přes zimu v kádru udržet, ale Louis chtěl zkusit něco nového. Chceme tu mít hráče, kteří bojují za náš klub a naše město. V posledních týdnech již bylo cítit, že v Pardubicích zkrátka pokračovat nechce, a proto jsme se rozhodli využít nabídky jeho přestupu,“ vysvětlil předseda pardubického klubu Vít Zavřel.
Lurvink se narodil v Basileji. Právě v jednom z historicky nejúspěšnějších švýcarských celků strávil celou svou mládežnickou kariéru. V týmu Basileje působil do svých dvaceti let, v lednu 2022 zamířil do Schaffhausenu. V mládežnických kategoriích odehrál také pět zápasů za švýcarskou reprezentaci. V Chance Lize má odehráno čtyřicet zápasů.
„Je to hráč, o kterého jsme dlouhodobě usilovali, protože za dobu, co je v lize, neustále potvrzuje svoje kvality. S ohledem na věk má stále potenciál růstu. Věříme, že vyztuží naši obrannou řadu,“ prohlásil trenér Sigmy Tomáš Janotka.
Konferenční liga: Sigma dopsala posily a navrátilce
Fotbalová Olomouc mohla z osmi nových posil dopsat na soupisku pro play off Konferenční ligy pouze tři jména. Volba nakonec padla na křídelníka Danijela Šturma, středopolaře Pétera Barátha a útočníka Antonína Růska, jenž se v lednu vrátil z hostování v Jablonci.
„Kádr během zimního přestupového období doznal velkých změn. Počet odchodů i příchodů byl vysoký. Pravidla bohužel umožňují doplnit na soupisku pouze tři nová jména. Nebylo to pro nás jednoduché rozhodování, nakonec jsme se s ohledem na potřeby na konkrétní posty a zdravotní stav rozhodli pro tyto jména,“ vysvětlila trenér Sigmy Tomáš Janotka.
Mimo nominaci tak zůstal například útočník Václav Sejk či obránce Jakub Elbel.