Chance Liga 2025/2026

Trucování vyšlo, Lurvink už patří Sigmě. Nešlo ho udržet, říká předseda Pardubic

Václav Havlíček
  10:55
Miliony mu zamotaly hlavu. Když fotbalového obránce Louise Lurvinka oslovila Sigma se štědrou nabídkou, čtyřiadvacetiletý Švýcar se zabejčil. V Pardubicích nechtěl nastoupit do žádného přátelského zápasu. A tak minulý týden, před začátkem jarní části první ligy, bouchl pardubický trenér Jan Trousil do stolu a Lurvinka nepostavil ani do ligového zápasu se Slavií. Ne úplně profesionální přístup se Lurvinkovi vyplatil - v pátek dopoledne konečně přestoupil do Olomouce.
Louis Lurvink přestoupil do olomoucké Sigmy.

Louis Lurvink přestoupil do olomoucké Sigmy. | foto: SK Sigma Olomouc

Pardubičtí fotbalisté Louis Lurvink a Simon Bammens se drží za hlavu po...
Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...
Vlevo Benjamin Nyarko z Teplic, vpravo Louis Lurvink z Pardubic.
Ostravský záložník Tomáš Rigo se snaží zadržet soupeře z Pardubic Louise...
6 fotografií

„Když jsme přišli, byl Louis jeden z nejlepších hráčů. Každopádně dostal nabídku, která mu trošku zamotala hlavu. Hráč nebude nikdy víc než klub,“ kritizoval Trousil.

„Jsem šťastný, že tu můžu být. Poslední měsíc byl pro mě hodně těžký, proto jsem rád, že se transfer konečně dotáhl. Už se těším na nové spoluhráče a věřím, že v následujících sezonách můžeme společně dokázat velké věci. Do Olomouce jsem chtěl jít především z toho důvodu, že klub má velké ambice,“ uvedl Lurvink po přestupu pro klubový web Sigmy.

Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?

Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve dementoval, že by Olomouc za Lurvinka měla zaplatit 3,5 milionů euro, jak informovaly některé zpravodajské servery. „Nikdy jsme nepodali nabídku, která by se takové částce přibližovala,“ sdělil Navrátil.

I tak ale jde o další mnohamilionový transfer. Jen za zimní přestupové okno už utracená suma Sigmy atakuje 300 milionů korun. Neuvěřitelné!

Janotka: Stále má potenciál růst

Lurvink strávil v Pardubicích rok a půl. Na východ Čech přišel na konci srpna roku 2024 ze švýcarské druhé ligy. „Chtěli jsme ho přes zimu v kádru udržet, ale Louis chtěl zkusit něco nového. Chceme tu mít hráče, kteří bojují za náš klub a naše město. V posledních týdnech již bylo cítit, že v Pardubicích zkrátka pokračovat nechce, a proto jsme se rozhodli využít nabídky jeho přestupu,“ vysvětlil předseda pardubického klubu Vít Zavřel.

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje ze svého gólu proti Hradci.

Lurvink se narodil v Basileji. Právě v jednom z historicky nejúspěšnějších švýcarských celků strávil celou svou mládežnickou kariéru. V týmu Basileje působil do svých dvaceti let, v lednu 2022 zamířil do Schaffhausenu. V mládežnických kategoriích odehrál také pět zápasů za švýcarskou reprezentaci. V Chance Lize má odehráno čtyřicet zápasů.

„Je to hráč, o kterého jsme dlouhodobě usilovali, protože za dobu, co je v lize, neustále potvrzuje svoje kvality. S ohledem na věk má stále potenciál růstu. Věříme, že vyztuží naši obrannou řadu,“ prohlásil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Konferenční liga: Sigma dopsala posily a navrátilce

Fotbalová Olomouc mohla z osmi nových posil dopsat na soupisku pro play off Konferenční ligy pouze tři jména. Volba nakonec padla na křídelníka Danijela Šturma, středopolaře Pétera Barátha a útočníka Antonína Růska, jenž se v lednu vrátil z hostování v Jablonci.

Olomoucký Danijel Šturm zakončuje v utkání proti Hradci Králové.

„Kádr během zimního přestupového období doznal velkých změn. Počet odchodů i příchodů byl vysoký. Pravidla bohužel umožňují doplnit na soupisku pouze tři nová jména. Nebylo to pro nás jednoduché rozhodování, nakonec jsme se s ohledem na potřeby na konkrétní posty a zdravotní stav rozhodli pro tyto jména,“ vysvětlila trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Mimo nominaci tak zůstal například útočník Václav Sejk či obránce Jakub Elbel.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

21. kolo

Kompletní los

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče, Kanté zamířil do Fenerbahce

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

Trucování vyšlo, Lurvink už patří Sigmě. Nešlo ho udržet, říká předseda Pardubic

Louis Lurvink přestoupil do olomoucké Sigmy.

Miliony mu zamotaly hlavu. Když fotbalového obránce Louise Lurvinka oslovila Sigma se štědrou nabídkou, čtyřiadvacetiletý Švýcar se zabejčil. V Pardubicích nechtěl nastoupit do žádného přátelského...

6. února 2026  10:55

Sparta v pohárech bez Grimalda. Sigmě pomůže Růsek, na Plzeň se čeká

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  9:45

Ztratí Souček kapitánskou pásku nadobro? Stále nemáme jasno, prozradil Trunda

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Zatím stále není zcela jasné, zda Tomáš Souček po posledním utkání české fotbalové reprezentace přijde o kapitánskou pásku jen pro nejbližší zápas, nebo na delší dobu. Vedení FAČR o tom s trenérem...

5. února 2026  18:42

Slávista Oscar si nezahraje dva zápasy, Boleslav se v Edenu musí obejít bez kouče

Slávistický záložník Oscar fauluje za červenou kartu Michala Hlavatého z...

Slávistický záložník Oscar Dorley dostal trest na dva zápasy. Kvůli vyloučení v úvodním jarním kole v Pardubicích (1:1) přijde o domácí utkání s Mladou Boleslaví a nadcházející duel v Karviné. Stejně...

5. února 2026  17:29

Vstupenky na baráž o MS bleskově mizí. Zájem je obrovský, těší fotbalovou asociaci

Čeští fanoušci před kvalifikačním utkáním na MS proti Faerským ostrovům

O vstupenky na zápasy české fotbalové reprezentace v březnovém play off o mistrovství světa je veliký zájem. Za úvodní den předprodeje vykoupili fanoušci zhruba 85 procent kapacity určené pro dosud...

5. února 2026  16:12

Roky v Rize mu přinesly syna i rolexky do trezoru. Zbrojovce nabízí Mareš zkušenost

Petr Mareš na tréninku Zbrojovky Brno

Před deseti lety byl levý bek Petr Mareš upovídaný, někdy vznětlivý a hlavně nadějný fotbalový reprezentant. Kouč Karel Jarolím jej vyzkoušel proti Dánům, Litvě a Belgii a obránce Mladé Boleslavi...

5. února 2026  12:36

Zajímala mě i minulost. Trenér Koubek o Součkovi, výběru hráčů, baráži či Daridovi

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Měsíc a pár dnů je na pozici, která patří v českém fotbale k nejsledovanějším. „Práce je opravdu hodně,“ říká Miroslav Koubek. Nový kouč národního mužstva se ve čtyřiasedmdesáti připravuje na...

5. února 2026

Po výbuchu ve Slavii šel do sebe. Teď chce polepšený Ihattaren s Marokem na MS

Mohammed Ihattaren v dresu Sittardu.

Když se fotil po podpisu smlouvy, schovával se za sešívaným dresem, aby nebylo poznat, že mu po měsících zahálení narostlo pořádné břicho. Fotbalová Slavia se rozhodla, že mu dá šanci, ale po čtvrt...

5. února 2026

Jak reprezentace uvažovala, když chtěla odklad ligy? Ovlivnily to i evropské poháry

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Slávisté mohli proti Olomouci nastoupit tři dny po jejím náročném zápase v evropských pohárech. Sparta naopak k vyhecovanému souboji na Bohemians hned po odvetném osmifinále Konferenční ligy nemusí....

5. února 2026  8:30

Fenerbahce děkuje Erdoganovi, u Saúdů vyjednal francouzského reprezentanta

Francouzský reprezentant N´Golo Kanté (vpravo) během utkání s Ukrajinou.

Je to další důkaz hlubokého propojení fotbalu a vysoké politiky. Jakmile do tureckého Fenerbahce dorazil zkušený francouzský reprezentant N’Golo Kanté ze saúdskoarabského Al-Ittihádu, předseda klubu...

5. února 2026  6:30

Hra spojuje. Repre spustila prodej lístků na baráž s LEGEM. Před Edenem bude dres

Baráž proti Irsku se odehraje v Edenu 26. března,.

Kreativita, nápaditost, trpělivost, um a hlavně radost ze hry. Nejen to spojuje fotbal a stavebnici LEGO. Nyní půjdou ruku v ruce směrem k postupu na mistrovství světa 2026. Alespoň v prostředí české...

4. února 2026  19:08

Vedení nestačilo. Mládežníci Slavie padli a v Youth League končí, trenéra vyloučili

Slavia U19 před zápasem mládežnické Ligy mistrů.

Fotbalisté Slavie do 19 let v úvodním vyřazovacím kole Youth League podlehli Benfice Lisabon na jejím hřišti 2:3 a z mládežnické obdoby Ligy mistrů vypadli. Pražané neuspěli navzdory tomu, že dvakrát...

4. února 2026  18:59,  aktualizováno  19:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.