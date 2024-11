Fotbalová řeč je všude stejná, směje se Lurvink. Za výsledky Saňák nemohl

„Jsem tady nějaké dva měsíce, takže se dá říct, že jsem pořád nový, je to pro mě zatím docela těžké,“ líčil rodák z Basileje. Naráží především kvůli jazykové bariéře.

„Upřímně neumím nic česky a mluvím jenom anglicky. Alespoň že fotbalová řeč je všude na světě stejná,“ ulevil si Lurvink.

Do Pardubic dorazil koncem srpna a hned záhy dostal pětatřicet minut v utkání na Slavii (0:2). Od té doby je nedílnou součástí základu. Naskočil do dalších šesti ligových duelů s kompletní porcí devadesáti minut v každém z nich.

„Jsem za tuhle pozici velmi rád. Je mi teprve 22, ale už teď se snažím být lídrem. Na stoperu je mým úkolem sledovat celou hru a dirigovat si spoluhráče,“ popisoval Lurvink. Našel ještě jeden důvod, proč je pro něj úvod pardubického angažmá složitější. Hned zkraje si totiž musel prožít trenérskou výměnu, když Jiřího Saňáka nahradil David Střihavka.

„Když jsem se dostal do kontaktu s Pardubicemi, tak Jiří Saňák byl jedním z prvních lidí, se kterými jsem mluvil. Chtěl mě tady a navíc uměl německy, což pro mě jako pro Švýcara bylo super. Mrzí mě, že odešel, protože špatné výsledky nejsou jen jeho chyba. David Střihavka nicméně taky odvádí dobrou práci. Dodává nám sebevědomí, my se musíme co nejrychleji adaptovat na nový herní styl,“ plánoval Lurvink.

Jeho výsledkem byl napoprvé bod za remízu 0:0 v duelu s Bohemians, v němž Pardubice i díky dobré hře Lurvinka vůbec poprvé v sezoně udržely čisté konto. Ukázal se především ve 26. minutě, když se rychle vrátil s Václavem Drchalem a v poslední chvíli mu čistě zabránil zakončit.

„Bylo to i trochu o štěstí, pomohl hlavně Stejsky (gólman Jan Stejskal). Ve druhé půli tam měl parádní zákrok,“ chválil Lurvink.

O další čistý štít se bude s týmem pokoušet v sobotu od 16 hodin v domácím utkání proti Jablonci.

„Bude to těžké, obzvlášť pro nás, když Jablonec drží krok se špičkou tabulky, a my jsme předposlední. Ale chceme vyhrát, budeme připraveni a uvidíme, co se stane,“ vyhlásil Lurvink. Při loučení ze sebe přece jen dostal jedno české slůvko: „Čau!“