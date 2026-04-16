Chance Liga 2025/2026

Divoký konec? Mám se všemi dobrý vztah, tvrdí Lurvink. Trousil chce posílit obranu

Václav Havlíček
  14:24
Do fotbalové Sigmy přicházel s velkou pompou. A taky za divokých okolností. Švýcarský obránce Loius Lurvink si přestup z Pardubic tak trochu vytrucoval. Když Olomouc projevila zájem, Lurvink se šprajcnul. V Pardubicích odmítal trénovat a hrát přátelské zápasy. Netradiční taktika se nakonec vyplatila, bossové Sigmy a Pardubic si plácli a Lurvink změnil adresu. „Stoprocentně dobré rozhodnutí,“ říká Lurvink navzdory nedělní prohře Sigmy na východě Čech 1:2, již odnesl vyhazovem trenér Janotka.
Abdullahi Tanko z Pardubic v souboji s Louisem Lurvinkem z Olomouce. | foto: ČTK

Pardubický trenér Jan Trousil si v zimě na přístup 24letého obránce postěžoval: „Postupně to začalo štvát i kluky v kabině, když najednou měsíc děláte bojkot a měsíc říkáte, že vás něco bolí, já trénovat nebudu, hrát nebudu, protože chci do Olomouce. Tak v tu chvíli jsem řekl OK, já s tím nemám problém, ale pro nás jsi skončil a ono to postupně skončilo i pro kluky.“

Po nedělním zápase Lurvink ubezpečoval: „Se všemi bývalým spoluhráči mám dobrý vztah. Všichni v klubu mě přijali, se všemi jsem se pozdravil.“

Emoce, zdá se, opadly. „Popřáli jsme si před utkáním hodně štěstí, sám jsem fotbal hrával, chápu ho. Šel tam, kde se má líp, alespoň z pohledu financí. Chce zajistit rodinu, nemám mu to vůbec za zlé. Je to výborný fotbalista. Nemám s ním problém ani necítím žádnou zášť. Přeju mu jen to dobré,“ reagoval pardubický kouč Trousil po zápase se Sigmou.

„Ten hráč je motivovaný na novou výzvu. Chtěl jít k nám a jsem přesvědčený o tom, že bude makat za tento klub,“ prohlásil po přestupu dnes již bývalý trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Lurvinkova přestupová sága se táhla dlouho. V jednu chvíli dokonce musel veřejně vystoupit předseda Sigmy Ondřej Navrátil, aby vyvrátil spekulace, které se šířily fotbalovým zákulisím. „Sigma Olomouc nikdy nepodala nabídku ve výši 3,5 milionu EUR za hráče Lurvinka, ani nabídku, která by se takové částce přibližovala,“ napsal na sociální síti X.

I tak Olomouc vyplázla za Švýcara pořádný balík. Po svém příchodu se v lize pokaždé ukázal v základní sestavě, vyjma zápasu s Teplicemi, kde jej trápily zdravotní patálie. Dokonce už stihl za Olomouc vstřelit i gól, prosadil se na půdě Jablonce.

Jak je jeho pozice jistá, se nicméně ukáže až teď – Sigmě se ze zranění vrací stoper Jan Král, jenž na podzim tvořil s Guinejcem Syllou neotřesitelnou stoperskou dvojici. Do tvorby sestavy promluvil také na podzim opomíjený slovenský stoper Matúš Malý, jenž se díky skvělým výkonům v Konferenční lize stal – alespoň v očích dnes již bývalého kouče Tomáše Janotky – hlavní alternativou na pozici stopera.

Nový trenér Pavel Hapal nicméně může se sestavou dost zamíchat, o čemž napoví nedělení (13.00) mač proti Slovácku. Do konce základní části zbývají dvě kola, pokud chce Sigma skutečně dosáhnout svých ambic, tedy finišovat v top šestce Chance Ligy, musí vyhrát. V posledním kole totiž zajíždí na půdu Slavie. A už teď nemá osud ve svých rukou.

„Lhal bych, kdybych řekl, že nesledujeme ostatní týmy, protože ve finále záleží i na tom, jak hrají oni. Viděli jsme, že Liberec prohrál v Karviné, i proto bylo důležité, abychom vyhráli, ale to se nepovedlo. Je to obrovské zklamání. Ale příští týden hrajeme znovu a doufám, že to zvládneme,“ burcuje Lurvink, jenž jasně pojmenoval důvody prohry na hřišti bývalého zaměstnavatele: „ Neproměnili jsme velké množství šancí, proto jsme prohráli. To je celé.“

Pardubice si Lurvinka vyhlédly ve druholigovém švýcarském Schaffhausenu a nakonec jejich barvy hájil rok a půl. Pak přišlo laso ze Sigmy a nabídka, která se neodmítá. „Pro nás to je ztráta. Je jasné, že je to fotbalista. Vybral si jiný klub, nechtěl tu být. Tím je tu vyřešené,“ uznal Trousil.

„Obranu jsme postavili na cizincích,“ kývl Trousil. Kromě Lurvinka v obranné řadě Pardubic nastupoval Belgičan Bammens, Nizozemec Noslin či Fin Mahuta. Pardubický trenér ale cítí, že by svoji obranu rád posílil.

„Zranil se nám Kony (Mikuláš Konečný). Byl velmi dobrý, ale je to jelito. Tři neděle nám neřekl, že ho bolí koleno. Pořád si ho tejpoval, ale samozřejmě když hraje a koleno ho bolí, i výkonnost jde dolů. Nakonec to skončilo tak, že jde na operaci,“ posteskl si Trousil.

„Máme Hamzu a Trédla, oba jsou velmi dobří. Trédlis má i ve svém věku slovo v kabině, víme, že když ho pošleme na hřiště, nechá tam úplně všechno. Pořád ale chci, aby stopeři byli v soubojích dominantní. Pracujeme i na výstavbě hry. Z tohoto pohledu určitě budeme chtít posílení na stoperském postup,“ zakončil pardubický trenér.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Zobrazit více
Sbalit

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.