Chance Liga 2025/2026

Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?

Autor:
  8:46
Sedm posil za zimní přestupové období fotbalové Sigmě nestačí. Po nenasytném posilování v ofenzivě se teď hanácký celek zaměřuje na defenzivu. A vlastně stále i na útok, neboť útočník Dembe se krátce po svém příchodu zranil a nevypadá to s ním dobře.
Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...

Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z Teplic. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ostravský záložník Tomáš Rigo se snaží zadržet soupeře z Pardubic Louise...
Vlevo Benjamin Nyarko z Teplic, vpravo Louis Lurvink z Pardubic.
Pardubičtí fotbalisté Louis Lurvink a Simon Bammens se drží za hlavu po...
Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...
7 fotografií

Primární cíl ale teď Sigma spatřuje v obráncích. Na Hanou by se mohl ze Slavie vrátit levý bek Ondřej Zmrzlý, usilovná jednání vedou olomoučtí funkcionáři také s Pardubicemi, odkud lanaří 24letého stopera Louise Lurvinka.

Spekulace kolem švýcarského obránce umocňuje i fakt, že během zimní přípravy nezasáhl do žádného přípravného zápasu. Důvod? Zájem z Olomouce. „Nechtěl tyhle zápasy absolvovat. Bylo to jeho přání. Vyhověli jsme mu a uvidíme, jak ta situace bude pokračovat,“ prohlásil na úterní tiskové konferenci pardubický trenér Jan Trousil.

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

„Když jsme přišli, byl Louis jeden z nejlepších hráčů. Každopádně dostal nabídku, která mu trošku zamotala hlavu. Hráč nebude nikdy víc než klub,“ kritizoval trenér.

„V tuhle chvíli musíme složit sestavu na to, abychom byli připraveni, že Louis odejde. My bychom chtěli, aby zůstal, ale musí být hlavou nastavený na Pardubice. A protože momentálně není, tak místo v sestavě nemá,“ pokračoval trenér Trousil.

Pardubický sportovní ředitel Jiří Bílek potvrdil, že klub zájemce o Lurvinkův přestup registruje. Podle jeho slov ale nabídky zatím nenaplnily pardubická očekávání. „Takže se ukáže v nejbližších dnech, jaká bude budoucnost Louise v našem klubu,“ uvedl Bílek.

Slavii opouští sportovní ředitel Jiří Bílek, míří do Pardubic.

Pardubický trenér Jan Trousil slaví gól proti Spartě.

Vzhledem k tomu, jak mohutně Sigma v zimním přestupovém období utrácí (podle informací iDNES.cz se už dostala přes 250 milionů korun), se začaly fotbalovým zákulisím šířit různé spekulace o výši nabídky, kterou Sigma měla Pardubicím za Lurvinka předložit.

„Sigma Olomouc nikdy nepodala nabídku ve výši 3,5 milionu euro za hráče Lurvinka ani nabídku, která by se takové částce přibližovala,“ reagoval na sociální síti X předseda Sigmy Ondřej Navrátil.

Deset milionů eur v luftu, Sigma ale nekončí. Sejka přilákaly ambice i síla týmu

Jak sága Lurvink dopadne, je ve hvězdách. Jeho trucování a vynucování si odchodu ale určitě není dobrým signálem.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Liga mistrů mi dala hodně, říká Chaloupek. Slavii teď čeká Pafos, jenž hraje o naději

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Od našeho zpravodaje na Kypru Je jedním z těch slávistů, kteří - i když třeba jen z lavičky - naskočili do každého utkání hlavní fáze aktuální Ligy mistrů. I to je důkaz, jak důležitým článkem sestavy se stoper Štěpán Chaloupek...

28. ledna 2026  7:34

Lásko, tady se ti bude líbit! Folprecht vypráví o Pafosu, posledním soupeři Slavie

Premium
Zdeněk Folprecht v dresu Pafosu.

Když se řekne Pafos, vybaví se mi hlavně super počasí, moře a čas s rodinou. Až potom fotbal. Na Kypru jsem strávil fajn tři roky. Starší syn tam vyrůstal a chodil do anglické školky, mladší se na...

27. ledna 2026

Barca, PSG, City. Projdou všechny přímo do osmifinále? Finiš Ligy mistrů slibuje drama

Slávistický záložník Lukáš Provod se skluzem snaží zastavit Pedriho z Barcelony.

Až se ve středu večer najednou rozehraje osmnáct partií závěrečného dějství základní fáze fotbalové Ligy mistrů, nebude jediná, ve které by „o nic nešlo“. I český zástupce Slavia má o co hrát: o...

27. ledna 2026  18:40

První výhru si chci odškrtnout. Trpišovský o Pafosu i Davidu Luizovi: Předběhl dobu

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Od našeho zpravodaje na Kypru Ještě moment, neběží nám kamery! zdrželi na chvíli kyperští novináři tiskovou konferenci, když se slávistický mluvčí jal představovat řečníky v útrobách limassolského fotbalového stadionu. Pak už se...

27. ledna 2026  17:20

Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?

Michael Kayode z Brentfordu si otírá míč ručníkem před autovým vhazováním.

Pro někoho malichernost, pro jiného zásadní téma. „Ručníky mají kvůli autovým vhazováním vyskládané kolem celého hřiště. Nezlobte se, ale já tohle prostě nepochopím,“ čertil se Sean Dyche, trenér...

27. ledna 2026  16:31

Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek

Růst pardubického fotbalu hodlá podpořit Synthesia. (27. ledna 2026)

Společnost Synthesia Nitrocellulose se stala generálním partnerem FK Pardubice. Silná firma tak hodlá dávat desítky milionů ročně do klubu, který se z jasného aspiranta na sestup v krátké době...

27. ledna 2026  15:48

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...

27. ledna 2026  14:44

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...

S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských...

27. ledna 2026  14:20

Náhrada za Preciada je z Premier League. Sparta si vyhlédla Sonneho z Burnley

Oliver Sonne Christense z Burnley se s peruánskou vlajkou raduje z druhé příčky...

Náhrada za Ángela Preciada bude z Premier League. Sparta dotahuje příchod Olivera Sonne Christensena z Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. „Ano, Sparta má zájem,...

27. ledna 2026  13:39

Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z...

Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“...

27. ledna 2026  12:04

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň přivedla reprezentanta Nigérie, Plechatý do Artisu

Sledujeme online
Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

27. ledna 2026  9:19,  aktualizováno  11:37

Sigmácká klika má být zbraní Artisu. Co v Brně čekají od zkušených posil?

Radim Breite v dresu Artisu Brno.

Kdo má na Radima Breiteho s Janem Navrátilem, musí mít i na mikrobus. Druholigový fotbalový Artis Brno musel kvůli novým posilám pořídit minivan, aby se celá olomoucká ekipa mohla na tréninky do...

27. ledna 2026  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.