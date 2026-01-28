Primární cíl ale teď Sigma spatřuje v obráncích. Na Hanou by se mohl ze Slavie vrátit levý bek Ondřej Zmrzlý, usilovná jednání vedou olomoučtí funkcionáři také s Pardubicemi, odkud lanaří 24letého stopera Louise Lurvinka.
Spekulace kolem švýcarského obránce umocňuje i fakt, že během zimní přípravy nezasáhl do žádného přípravného zápasu. Důvod? Zájem z Olomouce. „Nechtěl tyhle zápasy absolvovat. Bylo to jeho přání. Vyhověli jsme mu a uvidíme, jak ta situace bude pokračovat,“ prohlásil na úterní tiskové konferenci pardubický trenér Jan Trousil.
„Když jsme přišli, byl Louis jeden z nejlepších hráčů. Každopádně dostal nabídku, která mu trošku zamotala hlavu. Hráč nebude nikdy víc než klub,“ kritizoval trenér.
„V tuhle chvíli musíme složit sestavu na to, abychom byli připraveni, že Louis odejde. My bychom chtěli, aby zůstal, ale musí být hlavou nastavený na Pardubice. A protože momentálně není, tak místo v sestavě nemá,“ pokračoval trenér Trousil.
Pardubický sportovní ředitel Jiří Bílek potvrdil, že klub zájemce o Lurvinkův přestup registruje. Podle jeho slov ale nabídky zatím nenaplnily pardubická očekávání. „Takže se ukáže v nejbližších dnech, jaká bude budoucnost Louise v našem klubu,“ uvedl Bílek.
Vzhledem k tomu, jak mohutně Sigma v zimním přestupovém období utrácí (podle informací iDNES.cz se už dostala přes 250 milionů korun), se začaly fotbalovým zákulisím šířit různé spekulace o výši nabídky, kterou Sigma měla Pardubicím za Lurvinka předložit.
„Sigma Olomouc nikdy nepodala nabídku ve výši 3,5 milionu euro za hráče Lurvinka ani nabídku, která by se takové částce přibližovala,“ reagoval na sociální síti X předseda Sigmy Ondřej Navrátil.
Jak sága Lurvink dopadne, je ve hvězdách. Jeho trucování a vynucování si odchodu ale určitě není dobrým signálem.