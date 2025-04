Být u oslav na Slavii, či souboje s rivaly jen venku. Výhled losu Sparty pro nadstavbu

Sparta klesla z druhé na čtvrtou příčku, což je její nejhorší průběžné umístění v sezoně.

Pokud se její postavení ve zbývajících třech kolech základní části ligy nezmění, znamenalo by to pro ni složitý los v nadstavbě.

Ve skupině o titul, která má už čtyři ze šesti účastníků jistých, by postupně nastoupila v Ostravě, na Slavii a v Plzni. A doma měla jen Jablonec s Olomoucí.

Venku se Spartě u rivalů dlouhodobě nedaří.

Zatímco souboj na Baníku v základní části ji ještě čeká, na Slavii i v Plzni na podzim prohrála stejně jako v minulém mistrovském ročníku.

Návrat na druhou pozici za suverénní Slavií a tím i výhodnější los do nadstavby vede pro sparťany jen přes sobotní vítězství na stadionu momentálně druhé Ostravy a minimálně jedno zaváhání třetí Plzně, která však před nadstavbou potká týmy jen od 11. příčky níž.

„Zkomplikovali jsme si to. V Ostravě to bude těžké, ale věřím, že jsme dost silní na to, abychom se po dvou porážkách zvedli a navázali na předchozí výhry. Už jen vítězství nám mohou zajistit druhé místo,“ uvědomuje si sparťanský kapitán Filip Panák.

Ostrava má jeden bod náskok na Plzeň, tu od Sparty dělí rovněž jediný bod.

Los nadstavby podle současného pořadí skupina o titul 1. kolo, 26. dubna: Plzeň - Jablonec, Ostrava - Sparta, Olomouc - Slavia 2. kolo, 3. května: Sparta - Jablonec, Plzeň - Olomouc, Slavia - Ostrava 3. kolo, 10. května: Jablonec - Olomouc, Slavia - Sparta, Ostrava - Plzeň 4. kolo, 17. května: Jablonec - Slavia, Olomouc - Ostrava, Plzeň - Sparta 5. kolo, 24. května: Ostrava - Jablonec, Slavia - Plzeň, Sparta - Olomouc

Kdo obsadí druhé místo po 30. dějství, hraje v nadstavbě s třetím a čtvrtým doma, což je nesporná výhoda.

I když v letošním ročníku na Letné s Baníkem a teď i s Plzní sparťané prohráli, bylo by pro ně mnohem příjemnější hrát s rivaly o celkovou druhou příčku na vlastním stadionu.

„Je to velmi těsné, všem se daří. Baník má opravdu skvělou sezonu, Plzeň také našla ten správný recept na získávání bodů. Bude to skvělý souboj. Vidím to jako otevřené, což není to, co jsme původně chtěli. Ale nedá se nic dělat,“ řekl sparťanský kouč Lars Friis.

Plzeň ve zbytku základní části hostí třinácté Slovácko, hraje na stadionu jedenáctých Bohemians a doma má čtrnáctou Duklou. Nejtěžší souboj je pro ni na Bohemians, kteří však doma patří k nejhorším.

Aby se Viktoria dostala před Baník, potřebuje jeho ztrátu. Ostravu po duelu se Spartou čeká už jen zápas na Dukle a doma s Bohemians. V současné její formě nic složitého.

Z toho vyplývá, že všechno rozhodne právě sobotní souboj Baníku se Spartou. Případným vítězstvím by se domácí k druhé příčce po základní části už hodně přiblížili.

Remíza či výhra hostů vystřelí vzhůru Plzeň.

Spartu v boji o druhé místo udrží jen vítězství, ale pořád to nebude mít ve svých rukách.

A jít do nadstavby ze třetí příčky? To sparťané nechcete. V posledním dějství, po kterém se předává mistrovský pohár, hraje třetí tým základní části na Slavii...