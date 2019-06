Slavia začne ligu ve Zlíně, pak hned do Teplic. Sparta hostí Slovácko

Fakt, že Slavia vstoupí do nového ročníku dvěma zápasy venku, bylo domluvené kvůli rekonstrukci trávníku.

Derby pražských S je na programu v 10. kole v druhé polovině září, na podzim se odehraje na Letné. Spartu hned poté čeká druhý těžký souboj a to v Plzni v 11. dějství.

Souboj dvou nejlepších klubů z posledních dvou ročníků Slavie a Plzně se odehraje ve 14. kole na konci října ve Štruncových sadech.

Podzimní sezona bude mít dvacet kol a skončí až víkendem 14. a 15. prosince. Od poloviny července se liga zastaví jen o třech víkendech, a to v reprezentačních přestávkách.

V termínové listině, kterou si kluby schválily už loni v listopadu, jsou stanovena i přesná data pro zápasy domácího poháru. První dvě kola se mají odehrát ještě v srpnu, třetí kolo ve středu 25. září a čtvrté ve středu 30. října. Do těchto termínů však ještě výrazně zasáhnou povinnosti českých týmů v Evropě.



V polovině února 2020 startuje jarní část ligy, která přinese deset zápasů základní části a kompletní nadstavbu. Poslední kolo základní části se uskuteční v sobotu 25. dubna, celý květen pak bude vyhrazen pro nadstavbu.

Korunovace mistra by měla proběhnout po pátém kole v sobotu 23. května, na poslední květnový týden pak ještě připadají zápasy v baráži a kvalifikace o Evropskou ligu.



Tři jarní termíny jsou rezervovány pro MOL Cup. Čtvrtfinále by se mělo hrát ve středu 4. března, se semifinálovými zápasy se počítá v týdnu mezi 29. a 30. kolem základní části a finále proběhne ve středu 20. května.



Červen bude patřit reprezentaci, které je vyhrazen blok od 1. do 9. 6., ve středu dvanáctého pak začíná Euro 2020.