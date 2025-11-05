Chance Liga 2025/2026

Loni chyboval, letos je oporou. Olomoucký brankář Koutný si říká o posun výš

  15:06
Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po čtrnácti zápasech fotbalové Chance Ligy se Hanáci se skóre 14:8 a třiadvaceti body nachází na slušném pátém místě. Brankář Jan Koutný vynechal pouze jediné utkání kvůli červené kartě a vychytal šest čistých kont.
Olomoucký gólman Jan Koutný v utkání proti Mladé Boleslavi.

Olomoucký gólman Jan Koutný v utkání proti Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Olomoucký brankář Jan Koutný v duelu Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová.
Olomoucký brankář Jan Koutný v zápase Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová.
Olomoucký brankář Jan Koutný se vrhá po míči, který minul levou tyč.
Trenér Tomáš Janotka z Olomouce.
5 fotografií

Odchovanec Sigmy svými výkony zajisté upoutal pozornost skautů různých klubů. „Ale pořád jsem nohama na zemi, nepřemýšlím nad budoucností. Soustředím se na to, abych odváděl kvalitní výkony a každým zápasem se zlepšoval,“ říká.

V české lize přitom debutoval teprve loni. Během dvou sezon odchytal 36 zápasů, ve kterých inkasoval 39 gólů. V součtu s poháry je jeho bilance 43 utkání, 48 gólů.

V minulém ročníku byl oprávněně kritizován za nestabilitu výkonů a lajdácké minely. Dělal chyby a nepůsobil jistě.

Olomoucký brankář Jan Koutný v zápase Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová.

Ovšem trenér Janotka 21letému brankáři ponechal důvěru, kterou mu Koutný letos splácí. „Jeho výkony jednoznačně hovoří za vše, je určitě oporou týmu, což ukázal i v zápase Konferenční ligy proti Rakówu skvělými zákroky. Koudy má každý zápas stabilní výkonnost a nechybuje. Celá defenziva nám funguje dobře,“ odůvodňuje kouč výběr své jedničky.

Jedním ze základních kamenů úspěchu olomoucké defenzivy je také chemie mezi hráči. „Koudy, doufám, že jsi mě vychválil, já tebe jo,“ usmál se stoper Král na procházejícího Koutného po posledním domácím zápase Sigmy.

Dobrou souhru potvrzuje také mladý gólman. „Myslím si, že v obraně jsme skvěle sehraní. S Králisem tím žijeme a rádi se nahecujeme, když se něco povede, nebo nepovede,“ popisuje.

Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín

„Už jsme spolu odehráli hodně zápasů a je to s ním super. Jsem emotivní hráč, takže na hřišti potřebuju hecování a komunikaci,“ říká Král.

V ročníku 2023/2024, kdy béčko Sigmy dokráčelo pod trenérem Janotkou k senzačnímu druhému místu ve druhé lize, Koutný odchytal pouze osm zápasů. V následující sezoně se už objevil na soupisce A týmu a na konci července 2024 debutoval u remízy 1:1 s Libercem.

Od října stejného roku se stal jedničkou Olomouce. Chytal pokaždé, kdy nebyl zraněný nebo vykartovaný. Spokojeni s jeho výkony jsou také spoluhráči, kteří mu věští velkou budoucnost. „Je skvělý. Byť na něj minulou sezonu byla kritika, teď nás drží. Podává neskutečné výkony, a to i v reprezentaci U21. Myslím si, že roste pro velký klub,“ předpovídá záložník Jan Navrátil.

Dřív byl tišší, teď se rozkoukal


Česká brankářská škola má ve světě pořád své jméno. K tomu, aby se Koutný zařadil k početné skupině českých gólmanů pravidelně chytajících v zahraničí, pomáhá i další posun v jeho kariéře. Pod novým trenérem Michalem Bílkem se totiž stal brankářem číslo jedna v reprezentaci do 21 let.

„Je to odměna za klubové zásluhy. Jsem rád, že jsem se tam dostal a můžu chytat,“ hodnotí Koutný. V jednadvacítce zatím nastoupil do tří ze čtyř kvalifikačních zápasů, vynechal pouze duel s Gibraltarem. Dvakrát nepustil za záda ani jeden gól, bilanci mu kazí pouze prohra 1:2 s Bulharskem.

Olomoucký brankář Jan Koutný se vrhá po míči, který minul levou tyč.

Rodák z Velkého Týnce na Olomoucku do Sigmy přišel přes juniorské týmy HFK Olomouc a Šumperka. „Sám nevěřím tomu, že můžu chytat tak velké zápasy. Všechno se to seběhlo celkem rychle,“ zamýšlí se Koutný, který se podle svých slov připravuje pořád stejně.

Oproti minulé sezoně prý nic neměnil, i když stoper Král si určité změny všímá: „Když přišel, byl tišší, ale už se rozkoukal, komunikuje a podává skvělé výkony.“

„Čím víc zápasů chytám, tím mám větší sebevědomí. A jsem rád, že se mi teď daří,“ dodává Koutný.

Jeho výhoda? „Má výbornou kopací techniku a v tréninku ukazuje svoje kvality. Útočníci, když vedle něj stojí v tunelu, z něho mají vždy respekt, protože je fakt obrovský,“ vypozoroval dříve nyní už bývalý hráč Sigmy Filip Zorvan.

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

Nejstabilnější řadou Hanáků je na podzim bezpochyby obrana. Před Koutným hrají stopeři Sylla a Král, které na krajích doplňují Sláma a jeden z dvojice Slavíček, Hadaš. „Za naší obranou se mi chytá výborně. V zápase několikrát oni pomůžou mně, a když na to přijde, pomůžu já jim,“ je spokojený brankář.

Abdoulaye Sylla se zdá být spolu s Koutným největší kometou týmu. Přednosti, kterými disponuje, jsou především rychlost a odvaha v rozehrávce. „Každý hráč má v týmu svou úlohu a on je tam mimo jiné kvůli sprinterským soubojům. A zvládá je,“ chválí guinejského obránce stoperský kolega Král.

Stejně jako Koutný zaznamenal také Sylla velký progres. „Když Abdou přišel, snažil se řešit konstruktivně i situace, které konstruktivně řešit nešly. Ale je učenlivý a naslouchá. Hraje se mi s ním skvěle. Komunikace mezi námi všemi je dobrá,“ zdůrazňuje Král.

Dle statistik je nejlepší v lize

Obrana Olomouce sice působí jistě, ale od svých ofenzivních hráčů trenér a fanoušci určitě očekávají více. Platilo, že před víkendovým ligovým kolem, v němž Sigma nasázela Mladé Boleslavi čtyři góly, měli Hanáci jeden z nejhorších útoků v lize. Týmu chyběly finální přihrávky i góly ze standardních situací.

A i přes čtyřgólovou nadílku zůstává faktem, že méně vstřelených branek v lize mají letos pouze poslední Slovácko (6 gólů), čtrnáctý Baník (8 gólů), jedenáctá Dukla (10 gólů) a desátí Bohemians (12 gólů). Při pohledu na tato čísla vychází jasně najevo, že Sigma za dosavadní páté místo vděčí kvalitní defenzivní práci v čele s gólmanem Koutným.

Oodle statistiků za celou sezonu nastřádal 4,38 zabráněného gólu, což je suverénně nejvíc napříč gólmany v lize. Ostatní mají maximálně 0,97 gólu, většina brankářů je přitom v minusu. Úspěšnost zákroků má Koutný nejvyšší z brankářů, kteří odchytali více než sedm zápasů.

S marody se nepočítá, Vašulín je ve formě

Ve středu krátce před šestou ranní usedli před Androvým stadionem do autobusu a vydali se na ostravské letiště. Odtamtud čekal hráče fotbalové Sigmy více než tříhodinový přelet do arménského Jerevanu, kde ve čtvrtek od 18.45 středoevropského času vyzvou ve třetím kole Konferenční ligy tamní Noah FC.

Do zápasu jistě nenastoupí křídelník Simion Michez ani středopolař David Tkáč, obě letní posily trápí zranění. „Z hráčů, kteří jsou zdravotně mimo a měli nějakou větší minutáž, se nikdo uzdravit nezvládne. Ať je to David Tkáč, nebo Simi Michez. Simi by se snad mohl zapojit po reprepauze,“ sdělil trenér Olomouce Tomáš Janotka.

Trenér Tomáš Janotka z Olomouce.

Michez si před měsícem v zápase na půdě italské Fiorentiny přivodil zranění lýtkového svalu, Tkáče trápí přitahovač, který si poranil při tréninku. Nejasný je stav útočníka Jásira, který i kvůli zánětu v těle po přestupu do Sigmy ještě neodehrál ani minutu.

Janotka však nemá důvod v útoku dělat mnoho změn. Do dobré formy se rozehrává Daniel Vašulín, jenž na Hané hostuje z Plzně. O víkendu vsítil dvě branky Mladé Boleslavi, v lize už je po jedenácti zápasech na sedmi gólech, čímž dorovnal své sezonní maximum. „Jsem rád, že mi to tam padá. Nechci to zakřiknout. Věřím, že na podzim dám ještě dost gólů a budeme tabulkou stoupat. Snad uděláme i nějaké body v Evropě,“ řekl.

Evropský gól může přidat ve čtvrtek.

„Budeme chtít uspět, abychom získali první tři body, které nám minule utekly. Je to silný tým plný zahraničních akvizicí. Nečeká nás nic jednoduchého, o čemž se přesvědčila řada týmů, třeba minulý rok právě i Boleslav,“ řekl Janotka na adresu Noahu. Arménský celek loni porazil Boleslav 2:0, nové poznatky si ale Janotka ze středních Čech neodvezl. „Protože tady byl jiný realizák a v dnešní době už je tolik dat a informací, že už máme vše předchystané,“ vysvětlil. (hvl)

Vstoupit do diskuse

15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Manažer Hapal poprvé letí s Olomoucí: Zápas si užiju, jako bych byl trenér

Ustrojený do saka pozdraví své nové hráče, podá si ruku s novináři a vyhlíží tříhodinový přelet z ostravského letiště do arménského Jerevanu. Jako by Pavel Hapal hýřil po konci v roli trenéra...

5. listopadu 2025  15:09

Loni chyboval, letos je oporou. Olomoucký brankář Koutný si říká o posun výš

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po čtrnácti zápasech fotbalové Chance...

5. listopadu 2025  15:06

Van de Messi? Gól roku? Stoper přeběhl celé hřiště a skóroval. Nestíhali mě, culil se

Má přes metr devadesát, nohy jako kolohnát, a přesto ho přirovnali k jednomu z nejmenších a nejšikovnějších fotbalistů planety. „Micky van de Messi?“ ptá se titulek britské BBC po kuriózním...

5. listopadu 2025  14:24

Slavia už ví, že zázraky se nedějí. I když Arsenalu vymazala jeho hlavní zbraň

Nedal nic najevo, jen přimhouřil oči a nahnul se k tabletu, aby viděl, co se vlastně semlelo. Ale bublalo to v něm určitě. Proč, hernajs? Inkasovat pár vteřin po začátku druhého poločasu, to bývá pro...

5. listopadu 2025  13:49

Jméno po legendě, stejný agent jako eso Realu. Ve Zbrojovce září mladý Kaká

Kolonka v brazilském pasu stopera fotbalové Zbrojovky eviduje jméno Kauan Carneiro Da Silva, ani rodiče ho tak ale příliš neoslovují. Vždyť ani legendární brazilský ofenzivní záložník se doopravdy...

5. listopadu 2025  13:19

Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby...

5. listopadu 2025  13:06

Víkendové zápasy první a druhé ligy uctí válečné veterány, dorazí i armádní stroje

Na 11. listopad připadá ve světě den válečných veteránů, a tak se jim Ligová fotbalová asociace (LFA) rozhodla o víkendu stejně jako před rokem vzdát hold. Akce se uskuteční na všech stadionech, na...

5. listopadu 2025  12:56

Kinského spoluhráči vyhrožoval agent s pistolí v ruce. Tottenham vyjádřil podporu

Jako by se ocitl v akčním filmu, jenže tohle byla ošklivá realita. Destinymu Udogiemu, italskému obránci Tottenhamu, podle britské BBC vyhrožoval nejmenovaný fotbalový agent s pistolí v ruce....

5. listopadu 2025  12:42

Sparta – Čenstochová: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisté Sparty nastoupí ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

5. listopadu 2025  12:24

Bayern nadále jenom vítězí. Góly od nás dostal jako dárky, čertil se kouč PSG

Budeme-li se bavit o fotbalových mužstvech s nejlepší formou na světě, vynechat mnichovský Bayern zkrátka nelze. A dost možná by si aktuálně zasloužil být na prvním místě. Vždyť v úterý večer na půdě...

5. listopadu 2025  12:17

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

5. listopadu 2025  11:05

Byl jsem na dně. Řepka promluvil otevřeně o vězení, alkoholu i sebevraždě

Vysíláme

Do kin míří dokument Řepka: Hříšník. Bývalý fotbalista v něm otevřeně promluvil o nejtemnějších obdobích svého života – o vězení, dluzích i závislosti na alkoholu. Otevřenou zpověď nabídl také v...

5. listopadu 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.