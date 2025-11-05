Loni chyboval, letos je oporou. Olomoucký brankář Koutný si říká o posun výš

Odchovanec Sigmy svými výkony zajisté upoutal pozornost skautů různých klubů. „Ale pořád jsem nohama na zemi, nepřemýšlím nad budoucností. Soustředím se na to, abych odváděl kvalitní výkony a každým zápasem se zlepšoval,“ říká.
V české lize přitom debutoval teprve loni. Během dvou sezon odchytal 36 zápasů, ve kterých inkasoval 39 gólů. V součtu s poháry je jeho bilance 43 utkání, 48 gólů.
V minulém ročníku byl oprávněně kritizován za nestabilitu výkonů a lajdácké minely. Dělal chyby a nepůsobil jistě.
Ovšem trenér Janotka 21letému brankáři ponechal důvěru, kterou mu Koutný letos splácí. „Jeho výkony jednoznačně hovoří za vše, je určitě oporou týmu, což ukázal i v zápase Konferenční ligy proti Rakówu skvělými zákroky. Koudy má každý zápas stabilní výkonnost a nechybuje. Celá defenziva nám funguje dobře,“ odůvodňuje kouč výběr své jedničky.
Jedním ze základních kamenů úspěchu olomoucké defenzivy je také chemie mezi hráči. „Koudy, doufám, že jsi mě vychválil, já tebe jo,“ usmál se stoper Král na procházejícího Koutného po posledním domácím zápase Sigmy.
Dobrou souhru potvrzuje také mladý gólman. „Myslím si, že v obraně jsme skvěle sehraní. S Králisem tím žijeme a rádi se nahecujeme, když se něco povede, nebo nepovede,“ popisuje.
„Už jsme spolu odehráli hodně zápasů a je to s ním super. Jsem emotivní hráč, takže na hřišti potřebuju hecování a komunikaci,“ říká Král.
V ročníku 2023/2024, kdy béčko Sigmy dokráčelo pod trenérem Janotkou k senzačnímu druhému místu ve druhé lize, Koutný odchytal pouze osm zápasů. V následující sezoně se už objevil na soupisce A týmu a na konci července 2024 debutoval u remízy 1:1 s Libercem.
Od října stejného roku se stal jedničkou Olomouce. Chytal pokaždé, kdy nebyl zraněný nebo vykartovaný. Spokojeni s jeho výkony jsou také spoluhráči, kteří mu věští velkou budoucnost. „Je skvělý. Byť na něj minulou sezonu byla kritika, teď nás drží. Podává neskutečné výkony, a to i v reprezentaci U21. Myslím si, že roste pro velký klub,“ předpovídá záložník Jan Navrátil.
Dřív byl tišší, teď se rozkoukal
Česká brankářská škola má ve světě pořád své jméno. K tomu, aby se Koutný zařadil k početné skupině českých gólmanů pravidelně chytajících v zahraničí, pomáhá i další posun v jeho kariéře. Pod novým trenérem Michalem Bílkem se totiž stal brankářem číslo jedna v reprezentaci do 21 let.
„Je to odměna za klubové zásluhy. Jsem rád, že jsem se tam dostal a můžu chytat,“ hodnotí Koutný. V jednadvacítce zatím nastoupil do tří ze čtyř kvalifikačních zápasů, vynechal pouze duel s Gibraltarem. Dvakrát nepustil za záda ani jeden gól, bilanci mu kazí pouze prohra 1:2 s Bulharskem.
Rodák z Velkého Týnce na Olomoucku do Sigmy přišel přes juniorské týmy HFK Olomouc a Šumperka. „Sám nevěřím tomu, že můžu chytat tak velké zápasy. Všechno se to seběhlo celkem rychle,“ zamýšlí se Koutný, který se podle svých slov připravuje pořád stejně.
Oproti minulé sezoně prý nic neměnil, i když stoper Král si určité změny všímá: „Když přišel, byl tišší, ale už se rozkoukal, komunikuje a podává skvělé výkony.“
„Čím víc zápasů chytám, tím mám větší sebevědomí. A jsem rád, že se mi teď daří,“ dodává Koutný.
Jeho výhoda? „Má výbornou kopací techniku a v tréninku ukazuje svoje kvality. Útočníci, když vedle něj stojí v tunelu, z něho mají vždy respekt, protože je fakt obrovský,“ vypozoroval dříve nyní už bývalý hráč Sigmy Filip Zorvan.
Nejstabilnější řadou Hanáků je na podzim bezpochyby obrana. Před Koutným hrají stopeři Sylla a Král, které na krajích doplňují Sláma a jeden z dvojice Slavíček, Hadaš. „Za naší obranou se mi chytá výborně. V zápase několikrát oni pomůžou mně, a když na to přijde, pomůžu já jim,“ je spokojený brankář.
Abdoulaye Sylla se zdá být spolu s Koutným největší kometou týmu. Přednosti, kterými disponuje, jsou především rychlost a odvaha v rozehrávce. „Každý hráč má v týmu svou úlohu a on je tam mimo jiné kvůli sprinterským soubojům. A zvládá je,“ chválí guinejského obránce stoperský kolega Král.
Stejně jako Koutný zaznamenal také Sylla velký progres. „Když Abdou přišel, snažil se řešit konstruktivně i situace, které konstruktivně řešit nešly. Ale je učenlivý a naslouchá. Hraje se mi s ním skvěle. Komunikace mezi námi všemi je dobrá,“ zdůrazňuje Král.
Dle statistik je nejlepší v lize
Obrana Olomouce sice působí jistě, ale od svých ofenzivních hráčů trenér a fanoušci určitě očekávají více. Platilo, že před víkendovým ligovým kolem, v němž Sigma nasázela Mladé Boleslavi čtyři góly, měli Hanáci jeden z nejhorších útoků v lize. Týmu chyběly finální přihrávky i góly ze standardních situací.
A i přes čtyřgólovou nadílku zůstává faktem, že méně vstřelených branek v lize mají letos pouze poslední Slovácko (6 gólů), čtrnáctý Baník (8 gólů), jedenáctá Dukla (10 gólů) a desátí Bohemians (12 gólů). Při pohledu na tato čísla vychází jasně najevo, že Sigma za dosavadní páté místo vděčí kvalitní defenzivní práci v čele s gólmanem Koutným.
Oodle statistiků za celou sezonu nastřádal 4,38 zabráněného gólu, což je suverénně nejvíc napříč gólmany v lize. Ostatní mají maximálně 0,97 gólu, většina brankářů je přitom v minusu. Úspěšnost zákroků má Koutný nejvyšší z brankářů, kteří odchytali více než sedm zápasů.
S marody se nepočítá, Vašulín je ve formě
Ve středu krátce před šestou ranní usedli před Androvým stadionem do autobusu a vydali se na ostravské letiště. Odtamtud čekal hráče fotbalové Sigmy více než tříhodinový přelet do arménského Jerevanu, kde ve čtvrtek od 18.45 středoevropského času vyzvou ve třetím kole Konferenční ligy tamní Noah FC.
Do zápasu jistě nenastoupí křídelník Simion Michez ani středopolař David Tkáč, obě letní posily trápí zranění. „Z hráčů, kteří jsou zdravotně mimo a měli nějakou větší minutáž, se nikdo uzdravit nezvládne. Ať je to David Tkáč, nebo Simi Michez. Simi by se snad mohl zapojit po reprepauze,“ sdělil trenér Olomouce Tomáš Janotka.
Michez si před měsícem v zápase na půdě italské Fiorentiny přivodil zranění lýtkového svalu, Tkáče trápí přitahovač, který si poranil při tréninku. Nejasný je stav útočníka Jásira, který i kvůli zánětu v těle po přestupu do Sigmy ještě neodehrál ani minutu.
Janotka však nemá důvod v útoku dělat mnoho změn. Do dobré formy se rozehrává Daniel Vašulín, jenž na Hané hostuje z Plzně. O víkendu vsítil dvě branky Mladé Boleslavi, v lize už je po jedenácti zápasech na sedmi gólech, čímž dorovnal své sezonní maximum. „Jsem rád, že mi to tam padá. Nechci to zakřiknout. Věřím, že na podzim dám ještě dost gólů a budeme tabulkou stoupat. Snad uděláme i nějaké body v Evropě,“ řekl.
Evropský gól může přidat ve čtvrtek.
„Budeme chtít uspět, abychom získali první tři body, které nám minule utekly. Je to silný tým plný zahraničních akvizicí. Nečeká nás nic jednoduchého, o čemž se přesvědčila řada týmů, třeba minulý rok právě i Boleslav,“ řekl Janotka na adresu Noahu. Arménský celek loni porazil Boleslav 2:0, nové poznatky si ale Janotka ze středních Čech neodvezl. „Protože tady byl jiný realizák a v dnešní době už je tolik dat a informací, že už máme vše předchystané,“ vysvětlil. (hvl)