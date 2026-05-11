Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Neomluvili se, ani scény včetně napadení hráčů soupeře v závěru ligového derby neodsoudili. „Vzniklá situace nás hluboce mrzí,“ stojí v prohlášení, které zástupci Tribuny Sever zveřejnili na sociálních sítích.
Už několik minut před koncem zápasu se fanoušci v kuklách rozestavěli kolem hřiště. Když se dav asi tři a půl minuty před koncem zápasu vyplavil na hřiště, někteří chuligáni běželi pod kotel Sparty a na příznivce soupeře házeli světlice.
Jejich pohled? „I přes opakované výzvy spíkra, ať nikdo neběží na hřiště před koncem utkání, a i přes výzvy, aby lidé zůstali za ochrannými panely, začala s přibývajícím časem a nervozitou vznikat situace, kterou nebylo v našich silách jednoduše zastavit,“ hájí se. „Několik netrpělivých jednotlivců vběhlo na plochu v domnění, že už je konec. Ze záběrů je vidět, že šlo hlavně o mladší fanoušky, kteří následně strhli další lidi nejen ze Severu, ale i z ostatních tribun. Všichni v tu chvíli opravdu věřili, že zápas skončil a začala spontánní oslava.“
Ne, tohle nebyla oslava. Hráčům ji naopak fanoušci v Edenu vpádem na trávník překazili. V chaosu, který na hřišti vznikl, byli zraněni tři hráči Sparty. Brankáře Jakuba Surovčíka při úprku ze hřiště polili pivem, několik lidí do něj strkalo. Podle Sparty musel gólman na ošetření do nemocnice.
„Odmítáme jakékoliv spekulace o plánovaném útoku na brankáře hostů. Ze záběrů je vidět chaos, ve kterém kolem něj probíhali stovky běžných fans, mladší i starší,“ přesvědčují lidé z Tribuny Sever, kteří k tomu přidávají: „Část lidí, kteří mířili na plochu, opět v domnění, že už je hotovo, si po vhazování světlic do našich hráčů i fanoušků během zápasu neudržela emoce a vyřizovala si tam účty s kotlem hostů. Zde se mohla také podepsat nevole a vztek vůči těm z druhé strany města, kteří na veřejných sítích vystupují vůči nám velmi konfrontačně, ale v reálu se jakékoliv konfrontaci panicky vyhýbají.“
Slavia už v neděli rozhodla, že severní tribunu, kde se scházejí právě její ultras, do odvolání zavře. Na jak dlouho?
„Dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat,“ prohlásil Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.
„Měla to být absolutně famózní oslava nás všech,“ tvrdí zarytí fandové Slavie. „Měli jsme společně vyhrát třiadvacátý titul, porazit rivala, spontánně oslavit v Edenu náročnou sezonu a užít si její konec.“
Jenže?
„Odmítáme jakékoliv konspirace o cíleném poškození našeho klubu. Mezi námi jsou slávisté, kteří na Slavii chodí a jezdí celý život. Jezdili na výjezdy v dobách, kdy to nebylo ‚cool‘. Jakékoli řeči o pomstách nebo úmyslném poškození Slavie jsou úplně mimo realitu.“
Členové Tribuny Sever zároveň popírají zapojení chuligánů ze zahraničí. Družbu mají například s fanouškovskou skupinou Zaglebie Sosnowiec, jeho fanoušci se na zápasech Slavie běžně objevují.
„Odmítáme nesmyslné zatahování našich zahraničních přátel do celé situace a děkujeme jim za podporu. Naší prioritou vždy byla a vždy bude Slavia.“
„V dalších dnech vás budeme informovat i o dalších změnách, které sami uděláme,“ dodávají zástupci fanoušků. „Do té doby se nebudeme dále vyjadřovat na sociálních sítích ani reagovat na jednotlivá označení a spekulace.“
Tvrdík v neděli mluvil o i propasti, která mezi klubem a jeho nejaktivnějšími fanoušky vzniká.
„Byl jsem zastáncem dialogu, byl jsem zastáncem spolupráce. Poslední týdny a měsíce se ale zhoršila. Tribuna Sever se dostala do radikálnějšího módu. V rámci radikalizace došlo k tomu, co jsme viděli v zápase. Takovou Tribunu Sever v Edenu nechceme. Je to zrada,“ prohlásil.
Samotní fanoušci však jeho slova odmítají: „Komunikace s klubem nebyla nijak nestandardně přerušená. Jen za poslední týdny proběhly mezi našimi lidmi a SLO (Supporter Liaison Officer - prostředník mezi klubem a fanoušky) desítky telefonátů a vyšší stovky zpráv. Dokonce poslední schůzka se zástupci klubu proběhla cca týden před derby, kde jasně zaznělo, že fans budou chtít slavit na ploše a že se na to klub připraví. Žádné odtržení od značky Slavia se nekonalo.“
Jenže co teď?