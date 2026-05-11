Chance Liga 2025/2026

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

  15:14
Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z toho, že se během jedné minuty změnila vysněná oslava v něco, co si budeme pamatovat úplně jinak,“ vzkazují představitelé slávistického kotle. Sami prý plánují vnitřní reformy.

Neomluvili se, ani scény včetně napadení hráčů soupeře v závěru ligového derby neodsoudili. „Vzniklá situace nás hluboce mrzí,“ stojí v prohlášení, které zástupci Tribuny Sever zveřejnili na sociálních sítích.

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě
Už několik minut před koncem zápasu se fanoušci v kuklách rozestavěli kolem hřiště. Když se dav asi tři a půl minuty před koncem zápasu vyplavil na hřiště, někteří chuligáni běželi pod kotel Sparty a na příznivce soupeře házeli světlice.

Jejich pohled? „I přes opakované výzvy spíkra, ať nikdo neběží na hřiště před koncem utkání, a i přes výzvy, aby lidé zůstali za ochrannými panely, začala s přibývajícím časem a nervozitou vznikat situace, kterou nebylo v našich silách jednoduše zastavit,“ hájí se. „Několik netrpělivých jednotlivců vběhlo na plochu v domnění, že už je konec. Ze záběrů je vidět, že šlo hlavně o mladší fanoušky, kteří následně strhli další lidi nejen ze Severu, ale i z ostatních tribun. Všichni v tu chvíli opravdu věřili, že zápas skončil a začala spontánní oslava.“

Ne, tohle nebyla oslava. Hráčům ji naopak fanoušci v Edenu vpádem na trávník překazili. V chaosu, který na hřišti vznikl, byli zraněni tři hráči Sparty. Brankáře Jakuba Surovčíka při úprku ze hřiště polili pivem, několik lidí do něj strkalo. Podle Sparty musel gólman na ošetření do nemocnice.

„Odmítáme jakékoliv spekulace o plánovaném útoku na brankáře hostů. Ze záběrů je vidět chaos, ve kterém kolem něj probíhali stovky běžných fans, mladší i starší,“ přesvědčují lidé z Tribuny Sever, kteří k tomu přidávají: „Část lidí, kteří mířili na plochu, opět v domnění, že už je hotovo, si po vhazování světlic do našich hráčů i fanoušků během zápasu neudržela emoce a vyřizovala si tam účty s kotlem hostů. Zde se mohla také podepsat nevole a vztek vůči těm z druhé strany města, kteří na veřejných sítích vystupují vůči nám velmi konfrontačně, ale v reálu se jakékoliv konfrontaci panicky vyhýbají.“

„Dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat,“ prohlásil Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

Sobotní utkání Sparty proti Slavii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)

„Měla to být absolutně famózní oslava nás všech,“ tvrdí zarytí fandové Slavie. „Měli jsme společně vyhrát třiadvacátý titul, porazit rivala, spontánně oslavit v Edenu náročnou sezonu a užít si její konec.“

Jenže?

„Odmítáme jakékoliv konspirace o cíleném poškození našeho klubu. Mezi námi jsou slávisté, kteří na Slavii chodí a jezdí celý život. Jezdili na výjezdy v dobách, kdy to nebylo ‚cool‘. Jakékoli řeči o pomstách nebo úmyslném poškození Slavie jsou úplně mimo realitu.“

Členové Tribuny Sever zároveň popírají zapojení chuligánů ze zahraničí. Družbu mají například s fanouškovskou skupinou Zaglebie Sosnowiec, jeho fanoušci se na zápasech Slavie běžně objevují.

„Odmítáme nesmyslné zatahování našich zahraničních přátel do celé situace a děkujeme jim za podporu. Naší prioritou vždy byla a vždy bude Slavia.“

„V dalších dnech vás budeme informovat i o dalších změnách, které sami uděláme,“ dodávají zástupci fanoušků. „Do té doby se nebudeme dále vyjadřovat na sociálních sítích ani reagovat na jednotlivá označení a spekulace.“

Tvrdík v neděli mluvil o i propasti, která mezi klubem a jeho nejaktivnějšími fanoušky vzniká.

„Byl jsem zastáncem dialogu, byl jsem zastáncem spolupráce. Poslední týdny a měsíce se ale zhoršila. Tribuna Sever se dostala do radikálnějšího módu. V rámci radikalizace došlo k tomu, co jsme viděli v zápase. Takovou Tribunu Sever v Edenu nechceme. Je to zrada,“ prohlásil.

Samotní fanoušci však jeho slova odmítají: „Komunikace s klubem nebyla nijak nestandardně přerušená. Jen za poslední týdny proběhly mezi našimi lidmi a SLO (Supporter Liaison Officer - prostředník mezi klubem a fanoušky) desítky telefonátů a vyšší stovky zpráv. Dokonce poslední schůzka se zástupci klubu proběhla cca týden před derby, kde jasně zaznělo, že fans budou chtít slavit na ploše a že se na to klub připraví. Žádné odtržení od značky Slavia se nekonalo.“

Jenže co teď?

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl

John Auta z Teplic střílí gól proti Baníku Ostrava.

Kauza únava. Po zápase se Slováckem teplického trenéra Zdenka Frťalu namíchlo, že si na ní hráči už o přestávce stěžovali, ale zpětně odmítl výtky ohledně nedostatečné fyzické kondice. „Že mi bouchly...

11. května 2026  15:38

Souček: Tři minuty zničily pohled na český fotbal. Závěr derby se dostal i do kabiny

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) bojuje o míč s Mylesem...

Je jasné, že ta otázka musela padnout. Sám býval v pražských derby proti Spartě výraznou postavou. Na to sobotní by ale i Tomáš Souček, někdejší slávista a český reprezentant, nejraději zapomněl. „Je...

11. května 2026  15:02

Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil

Slovácký útočník Adonija Ouanda v utkání proti Hradci Králové

Prozradil, že den před sobotním vítězným záchranářským soubojem na hřišti Dukly s ním měl až nepříjemnou rozpravu. „Říkám mu: Vole, ty nejsi Vinícius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k...

11. května 2026  14:30

Propadla se nám půda pod nohama, řekl vyřvaný Kozel po Hradci. Bod brát musíme

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel motivoval tým v utkání s Hradcem Králové (1:1) tak, že na tiskovou konferenci dokonce přišel s vyřvanými hlasivkami. Hradec vedl až do 85. minuty, kdy se ale trefil...

11. května 2026  14:26

Sudí Rouček vyloučil v derby slávistu Chorého správně, řekla komise

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Srazili se přímo pod kotlem sparťanských příznivců, kteří oba ležící fotbalisty zasypali párem světlic. Za faul loktem slávistického útočníka Tomáše Chorého na soupeře Asgera Sörensena pak sudí Karel...

11. května 2026  13:50

Reprezentace se vrátí na Letnou. V přípravě na MS ji prozkouší Kosovo

Tomáš Souček utěšuje neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra...

Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře...

11. května 2026  13:17

Přihlaste se, vyzývá policie fanoušky, kteří vtrhli na hřiště. Už zahájila trestní řízení

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Policisté už vědí, kdo v závěru víkendového derby napadl brankáře sparťanských fotbalistů Jakuba Surovčíka. Znají i totožnost dalších fanoušků, kteří jsou podezřelí z protiprávního jednání....

11. května 2026  11:59

Vacek se po konci kariéry ptá: Jak funguje LinkedIn? Fotbal už jen v Dobrouči

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval...

Rozlučka s kariérou fotbalového záložníka Kamila Vacka v rámci domácí odvety Pardubic s Karvinou (1:3 po prodloužení) se plánovala dlouhé týdny do posledního detailu. Ten vůbec nejkrásnější z celého...

11. května 2026  11:30

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

11. května 2026  10:31

NEJ Z LIGY: Chorý, pořadatel číslo patnáct, dvakrát Douděra. Bizarnosti 317. derby

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Pět gólů, mimořádný zákrok slávistického gólmana Markoviče, parádní rána sparťana Kuchty, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a ven, heroický výkon oslabených slávistů v defenzivě při...

11. května 2026  9:03

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

11. května 2026

