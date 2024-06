Ve vedení ligy nově zasedne i Tvrdík. Mělo to být jinak, naznačila Sparta

Svobodovi stejně jako současným členům Ligového výboru LFA, který asociaci řídí, 30. června vyprší mandát. Jde o plzeňského generálního ředitele Adolfa Šádka, majitele ostravského klubu Václava Brabce a Dariusze Jakubowicze, majitele Bohemians.

Od července už nejužší vedení ligy nebude mít předsedu. V něm zasednou zástupci čtyř nejúspěšnějších klubů uplynulé sezony, pátý člen bude volený ze zbývajících klubů první ligy. Výbor pak doplní dva zástupci za druhou nejvyšší soutěž - za klub, který byl nejvýš z nepostupujících, a jeden volený.

Podle pořadí uplynulého ročníku tak mohly své zástupce nominovat Sparta, Slavia, Plzeň a Ostrava. Kluby podle zákulisních informací plánovaly, že do vedení asociace dosadí manažery z nastupující generace, kteří by nahradili zkušené funkcionáře.

(Staro) nové složení Ligového výboru LFA Sparta – Dušan Svoboda Slavia – Jaroslav Tvrdík Plzeň – Adolf Šádek Ostrava – Václav Brabec volený: Dariusz Jakubovicz (Bohemians) Olomouc B – Ladislav Minář volený za 2. ligu - Martin Vozábal (Táborsko) Ligový výbor má mandát na jeden rok. Mění se podle konečného pořadí v tabulce, svého zástupce mají jístého první čtyři týmy a první nepostupující z druhé ligy.

„Dlouho jsme o tom debatovali a měli to být ti, kteří nejvíc pracovali na tendrech, které fotbalu přinesly spoustu peněz,“ prohlásil František Čupr, výkonný místopředseda představenstva Sparty.

Sparta počítala s tím, že nominuje generálního ředitele Tomáše Křivdu. Za Slavii byl v debatách kandidátem místopředseda představenstva a generální ředitel Martin Říha či Tomáš Bůzek, za Plzeň člen představenstva Jaromír Hamouz a za Baník výkonný ředitel Michal Bělák.

Jenže Slavia nominovala klubového šéfa Tvrdíka, což donutilo k reakci i ostatní kluby, které své kandidáty přehodnotily. Takže znovu Šádek, Brabec a Svoboda.

„Žádná finální dohoda velkých klubů nevznikla. Je mi nesmírně líto, co pan František Čupr prezentuje. V týmu jsou čtyři kluby, asi nás rozseknou kolegové. Vím jen, že i oba zbývající kluby o svém rozhodnutí s předstihem ACS informovali a žádali, abychom v týmu čtyř pokračovali v úspěšné spolupráci společně s Františkem,“ napsal Tvrdík na svůj účet na síti X.

„Je suverénním rozhodnutím Slavie, koho nominuje. A je suverénním rozhodnutím Sparty, koho tam nakonec nominovala. Zbytečná mediální kauza po velmi úspěšné cestě spolupráce,“ podotkl Tvrdík.

Sparta tak znovu nominovala Svobodu, který stál u zrodu samostatné ligy a Ligovou fotbalovou asociaci od roku 2016 vedl.

„Já jsem se jednáních této skupiny neúčastnil, ale slyšel jsem také to, co říkáte. Ale komentovat bych to nechtěl. To jsou spekulace, to je vaše práce,“ podotkl Svoboda.

Za Plzeň tak zůstává její šéf Šádek, za Baník majitel Brabec. Jediným voleným zástupcem se opět stal Jakubowicz z Bohemians.

„Nepřísluší mi komentovat, proč se tak Slavia rozhodla, ale za sebe říkám, že je to škoda. Ta pracovní skupina měla velký drajv a vůli posouvat český fotbal dál,“ podotkl Čupr. „Mohli jsme tu mít fotbalově-pracovní skupinu, ale máme fotbalově-politickou.“

František Čupr, výkonný místopředseda představenstva Sparty.

Za druhou ligu v Ligovém výboru LFA zasedne Ladislav Minář, generální ředitel Sigmy Olomouc. Je to proto, že klub měl jistého zástupce jako první nepostupující z druhé ligy. B tým Olomouce obsadil druhou příčku, ale baráž o postup mezi elitu hrát nemohl. A voleným zástupcem je Martin Vozábal z Táborska. Nahradili Františka Juru a Tomáše Linharta.

Všichni mají mandát na rok. Po příští sezoně nejlepší čtyři kluby v tabulce znovu nominují své zástupce.

„Pracovní část musí stejně zastat management, který se bude rozšiřovat. Ligový výbor to politicky zastřešuje a ligu zastupuje směrem k fotbalové asociaci. Neříkám, že jsme s FAČR konkurenti, ale na některé otázky máme rozdílný pohled,“ poznamenal Svoboda.

Zmíněná výběrová řízení, v kterých se soutěžilo o televizní a marketingová práva, přinesla LFA celkové příjmy 660 milionů korun na rok, což je víc než trojnásobné navýšení proti minulosti.

Každý klub z první ligy si přijde na 24 milionů korun. Další peníze kluby získají díky bonusům za výsledky či televizní sledovanost. Účastníci evropských obdrží dalších 18 milionů korun. Sestupující dostane tzv. zlatý padák.

„V odměnách nerozlišujeme jestli jde o malý či velký klub. Podíl solidarity máme kolem sedmdesáti procent, takový princip máme v Evropě největší,“ zdůraznil Svoboda.