Kluby jsou spíš pro dohrání, ale chybí jim informace. Jak budou hlasovat?

Ještě den před hlasováním navíc panují nejasnosti ohledně hygienických opatření a předpisů, podle kterých by měla liga pokračovat. Jak se bude testovat? Co se stane v případě rozšíření nákazy mezi hráči? Půjdou do karantény jen nemocní, nebo celé mužstvo?

Server iDNES.cz dal dohromady postoje klubů a jejich vývoj během koronakrize. S čím pocestují na úterní zasedání do pražské Libně?

Slavia. Dohrát, skončit nejpozději do 15. července a bez sestupujících, protože liga už nemůže být regulérní, říká slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Ligový lídr je v opozici vůči Dušanu Svobodovi, šéfovi profesionálních soutěží, který chce ligu dokončit i s nadstavbou. Proti ní se na začátku dubna vymezil slávistický sportovní ředitel Jan Nezmar, označil ji za „paskvil“.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Slavia v utery: 1. Hrajeme. 2. Konec nejdele do 15/7. 2. Nikdo nesestupuje, liga jiz objektivne nemuze byt regulerni. 3. Koncentrovat se na podminky dohrani, volby odlozit o 3-6 mesicu. 4. Jasna pravidla pro mozny dalsi vyvoj. 5. Zdravi hracu na prvnim miste. 6. Dohoda, ne sila. 7 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

A v sobotním rozhovoru pro Lidovky.cz od jeho nadřízeného Tvrdíka mimo jiné zaznělo: „Chybí úcta ke klubům a profesionalita. Nejenom Slavia, ale spousta dalších klubů je opravdu nespokojena a rozhořčena. Buďme upřímní, kdyby dnes Plzeň byla první a Sparta druhá, současné vedení (LFA) by ligu už bez diskuze s kluby dávno ukončilo.“



Svoboda, který je zároveň členem představenstva Sparty, tyto výroky označil za manipulativní. Zopakoval zájem LFA na tom, aby se liga dokončila na hřišti.



Plzeň. Do veřejné diskuse kolem dohrání soutěže se Západočeši takřka nezapojují. Klub nereagoval ani na sobotní slova Jaroslava Tvrdíka, ligu dohrát chce.

„Náš názor zůstává konstantní, tedy dokončit kompletní sezonu,“ oznámila Plzeň, když Ligová fotbalová asociace navrhla 25. květen coby datum restartu soutěže.

Plzni se před pauzou dařilo. Během pouhých čtyř zápasů nečekaně stáhla šestnáctibodový náskok první Slavie na polovinu. Cítí šanci, že by mohla ještě zdramatizovat boj o titul.

Jablonec. Jako první klub v Česku se domluvil s hráči na snížení mezd. Krize na Jablonec dolehla. „Pro celé sportovní prostředí jde o velký problém, bude to mít dalekosáhlé dopady,“ uvedl v O 2 TV klubový majitel Miroslav Pelta.

Také on touží ligu dohrát – i z ekonomických důvodů. Pro Jablonec by mohly být důležité případné příjmy z evropských pohárů, o které bojuje.

Ostrava. Chce dohrát, ale přemýšlí, zda je nutné zachování současného formátu s nadstavbou. Obává se i nákladnosti testů.

Majitel fotbalového Baníku Ostrava Václav Brabec s klubovou legendou Milanem Barošem.

Baník na čtvrté příčce ztrácí jen dva body na třetí Jablonec, avšak pouhé dva body ho dělí od prostřední skupiny. O čtyři body níž se nachází devátá Sparta.



„Sportovní hledisko, dokud je to možné, by mělo převážit nad ostatními. Proto si samozřejmě přejeme soutěž dohrát,“ řekl majitel klubu Václav Brabec.



„Nadstavba? Věc diskuse. Zvažujeme a rozebíráme všechny možné aspekty a nadstavba je součástí této debaty,“ dodal s tím, že výsledky úterního hlasování nebude předjímat.

Mladá Boleslav. Shoda pokračovat v lize panuje od vedení až k hráčům.

„Beru to jako povinnost. Staneme se jedním z velkých sportů, který se bude moci prezentovat. Bude to důležitý signál partnerům a sponzorům,“ vysvětluje pro deník Sport prezident klubu Josef Dufek.

Sponzoři tlačí na ligu: Dohrajte Hlavní sponzoři a partneři první fotbalové ligy O 2 TV a Fortuna vyzvali kluby, aby v úterý na ligovém grémiu schválily dohrání sezony přerušené pandemií koronaviru v kompletním formátu i s nadstavbou. Fortuna nabídla Ligové fotbalové asociaci, která řídí profesionální soutěže, pomoc se zajištěním bezpečnosti. Nabízí i finanční spoluúčast na testování hráčů. Společnost O 2 se zase podílí na zajištění úterního grémia. Zástupcům všech 36 klubů první a druhé ligy umožnila, aby se mohli sejít na jednom místě v prostorách haly O 2 universum, které splňují přísné hygienické normy i nařízení státních orgánů.

„Restart ligy kvituji. Hráči už jsou na fotbal nadržení a budou se ho snažit zvládnout. Budeme muset všichni dbát na dobrou regeneraci, abychom předešli zraněním,“ dodal trenér Jozef Weber s odkazem na nabitou termínovou listinu.

Slovácko. Nezříká se možnosti dohrát jen základní část bez nadstavby. I když to podle Dušana Svobody, ligového šéfa, vůbec není na stole. Shodnout by se na tom muselo všech šestnáct mužstev, což je krajně nepravděpodobné.

„Pro nás je to ale schůdná varianta, roky se tak hrálo. Po třiceti kolech by se určil vítěz soutěže. Samozřejmě, pokud bude možné odehrát všechno i s nadstavbou, je to jen dobře. Ale jinak bych zkrácenou variantu, tedy pouze základní část, nezatracoval,“ poznamenal pro klubový web manažer prvního týmu Veliče Šumulikovski.

Liberec. Trenér Pavel Hoftych se v době pandemie vyslovil jednoznačně pro dohrání soutěže: „Pevně věřím, že se liga dohraje. Konzultuji to s různými lidmi, jak s naším vedením, tak s kolegy z různých klubů. Není to teď o nás, ale o opatřeních, která přijdou. Když vidím, kolik lidí se pohybuje v OBI, v hypermarketech a v různých těchto uskupeních, tak vůbec nechápu, proč bychom se my nemohli pohybovat na hřišti i v normálním kontaktním sportu.“

Na konci dubna se mohli fotbalisté začít připravovat společně, byť jen ve skupinách po osmi lidech a při dodržení přísných hygienických pravidel. Později se tréninkové skupiny zvětšily a v pondělí 11. května se týmy mohly poprvé sejít kompletní.

Na společnou přípravu na ligu mají dva týdny – pokud se tedy začne hrát.

České Budějovice. Také nováček soutěže a největší překvapení sezony si přeje ligu restartovat. „Chceme hrát fotbal, kvůli tomu přece trénujeme,“ tvrdí generální manažer Dynama Martin Vozábal.

Zároveň však dle svých slov rozumí klubům, které kalkulují. Třeba aktuálně poslední Příbrami, jež by v případě předčasného ukončení soutěže zůstala prvoligová.

„Je to taktika, já bych nejednal jinak,“ dodává Vozábal.

Sparta. Po vyjádření Jaroslava Tvrdíka, že by liga už dávno skončila, kdyby ji vedla Sparta, se z Letné ozvali. A slovy generálního ředitele Františka Čupra říkají: „Chceme dohrát a věříme, že v tom nejsme sami. Nevidíme jediný důvod, proč by se liga neměla dokončit.“

Sparta je v lize až devátá, navíc zůstává ve hře v semifinále národního poháru, a tak by se jí restart soutěže náramně hodil k tomu, aby se vyšplhala na pohárové příčky.

„I kdybychom byli první nebo druzí, chtěl bych hrát. Opravdu. Co kdyby nedejbože skutečně na podzim přišla druhá koronavirová vlna? Půl roku nebo i víc bez fotbalu? Umíte si to představit? Tím bychom fotbal, hráče i fanoušky obrovsky poškodili,“ myslí si Čupr. „Čísla máme v Česku fantastická, fungujeme v rámci skoro uzavřených hranic a hráči dodržují režim: trénink a domů. Nevěřím, že by jim hrozila nákaza.“

Olomouc. Je pro dokončení soutěže. Desátý tým první ligy a semifinalista poháru jako většina ostatních klubů během nucené pauzy snížil hráčům mzdy i kvůli omezeným příjmům ze sponzoringu.

„Pokud je možnost, dohrajme to. Sigma potřebuje každou korunu a každé krácení z různých sfér pocítíme,“ prohlásil sportovní manažer Ladislav Minář. „Pokud není žádný legitimní důvod, proč by se liga měla předčasně ukončit, když je čas až do července, tak ji chceme dohrát.“

Bohemians. Budou spíše také pro.

Vršovický klub sice každoročně navyšuje rozpočet, pořád však patří mezi ty skromnější. A koronavirová krize jej zasáhla.

„Ovlivnila nás hned v několika pilířích. Někteří partneři jsou navázaní přímo na zápas, na odehrání určitého počtu utkání. Jsou tam obratové bonusy třeba ve výtoči piva. Tím, že se nebude hrát, bude klub přicházet o víc a víc peněz. Jediná záchrana je opět začít hrát,“ řekl klubové televizi ředitel Darek Jakubowicz.



Teplice. Mírné pochybnosti. Nebo snad větší?

Předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer

Teplice ligu dohrát chtějí. Pokud zástupci klubů na restart soutěže kývnou, právě jejich odložený zápas proti Liberci by mohl přerušený ročník znovu zahájit.

„Před samotným hlasováním ovšem chceme znát různé krizové scénáře a postupy. Ty bohužel do této chvíle nemáme,“ sdělil v pondělí dopoledne šéf představenstva klubu Pavel Šedlbauer.

Karviná. Po výborném vstupu do jara se posunula mimo barážové příčky, k pádu do druhé ligy však pořád není daleko. Trenér Juraj Jarábek dříve naznačil, že by pro jeho mužstvo bylo lepší, kdyby se ročník nedohrál, a nikdo by tak nesestupoval.

Také má obavy ze dvou zápasu týdně kvůli nedostatečně širokému kádru a ze situace s kontrakty do 30. června 2020. Kvůli těmto okolnostem lze odhadnout, že by se Karviná za nerozběhnutí sezony nezlobila.

Ale bude tak v úterý hlasovat? „Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ uvedli na dotaz redakce zástupci klubu.

Zlín. Chtěl by dohrát, ale zároveň má velké obavy. Podobné jako v Teplicích.

„Nevíme, jak často by se testovalo, kdo všechno by měl testy na koronavirus podstupovat, a hlavně, kdo by to měl platit,“ řekl serveru Seznam Zprávy generální manažer Zdeněk Grygera.

Někdejší skvělý obránce od odpovědných osob dosud nezjistil, jak by vypadala karanténa. I on si postěžoval, že LFA za celou dobu nesvolala zástupce klubů k videokonferenci. Má obavy, co nahuštěný program udělá s užším zlínským kádrem.

„Samozřejmě, že chci hrát. Ale dohrání ligy vyvolává spoustu otázek, na které neznám odpovědi. Než se o něčem bude hlasovat, znát bych je potřeboval. Abychom se mohli rozhodnout opravdu zodpovědně,“ podotkl.

Opava. Vyčkává. Stejně jako mnohé další kluby si i předposlední celek tabulky stěžuje na nedostatek informací, na nulovou komunikaci ze strany LFA.

„Nevím, jak budu hlasovat, protože pořád nevíme, jaké budou podmínky dohrání sezony,“ řekl do telefonu ředitel klubu Jaroslav Rovňan. „Pokud bych měl hlasovat v tuto chvíli, tak vzhledem k panujícím nejasnostem bych byl proti.“



Pro Opavu je také zásadní případný manuál na to, jak naložit se smlouvami hráčů, které mají vypršet 30. června. Ke stejnému datu končí některá hostování – třeba záložníku Jiřímu Texlovi (Olomouc) či Matěji Helešicovi z Ostravy. Zástupcům slezského klubu se nelíbí, že není dořešené ani testování hráčů.

Příbram. Stanovisko posledního nepřekvapí. Klubový boss Jaroslav Starka je od začátku koronavirové krize vůči opětovnému rozběhnutí soutěže skeptický, dokonce navrhoval soutěž rozšířit o čtyři druholigové kluby s vyhovujícími stadiony.

Příbramští argumentují obavami o zdraví. Že by jim šlo jen a pouze o automatickou záchranu, důrazně odmítají.

Druhá liga. Protože budou kluby první a druhé ligy hlasovat odděleně, může nastat situace, kdy by se dohrávala jen jedna ze soutěží. Při hlasování musí souhlasit vždy nadpoloviční většina z šestnácti účastníků.

„Pokud by došlo na variantu, že by se první liga dohrávala a druhá ne, tak by z první ligy sestupoval poslední tým, nehrála by se barážová utkání a ze druhé ligy by postupoval tým, který je aktuálně na první pozici,“ uvedl Svoboda pro televizi Nova.

V opačném případně, kdy by se dohrávala jen druhá liga, by měla nejvyšší soutěž v příštím ročníku sedmnáct účastníků.

„Podle našich informací to však vypadá, že se hrát začne, že většina klubů první i druhé ligy bude pro,“ řekl Jiří Sabou, sportovní ředitel druholigového Hradce Králové.

Definitivní rozhodnutí však padne až v úterý odpoledne.