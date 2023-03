Vedení ligy chce lepší podmínky pro fanoušky hostů. Zřídilo pracovní skupinu

Diskuze o podmínkách pro fanoušky na venkovních utkáních se rozběhla po nedávném otevření zrekonstruovaného stadionu v Pardubicích, kde je sektor pro hosty obehnaný pletivem a sítí. Podobné bezpečnostní prvky má ale i řada dalších prvoligových stadionů.

„Vnímáme názory ve veřejném prostoru, které se v poslední době přenesly i na úroveň jednotlivých klubů a jejich vedení, což je jednoznačně dobrá zpráva. Bez podpory klubů bychom to měli hodně složité. Cílem pracovní skupiny bude vést konstruktivní debatu se všemi dotčenými subjekty a nastavit standardy pro venkovní sektory, které postupně budeme chtít aplikovat a vyžadovat po ligových klubech,“ uvedl na webu LFA předseda ligového výboru Dušan Svoboda.

Debatu o zlepšení podmínek pro hostující fanoušky iniciovala Slavia. „Já se byl podívat v kotli v Pardubicích v té pověstné kleci. Nebylo to tak strašné, jak to vypadalo na obrázcích, ale musím říct, že nejsem ochoten se s takovým pohledem na hostující fanoušky smířit. Český fotbal musí mít ambici blížit se nejlepším ligám, nemůžeme zůstat tam, kde jsme. Musíme to zmodernizovat a kráčet dopředu,“ řekl Tvrdík novinářům.

„Jsem rád, že diskuze o sektorech hostů našla podporu i u našeho partnera z Viktorky Plzeň. Na jednání LFA to bylo stěžejní téma. LFA zřídila pracovní skupinu z řad klubů, které mají nejvíc fanoušků na výjezdech. Domluvili jsme se, že se budeme zabývat zlepšením všeho, co se týká fotbalu pro fanoušky, stadionů s důrazem na sektory hostů a příchody a odchody skupin fanoušků na jednotlivé stadiony,“ doplnil Tvrdík.

Slavia podle něj sáhla k prvnímu kroku a před sobotním šlágrem 23. kola a přímým soubojem o první místo s Plzní odstranila v Edenu plot před sektorem pro hosty. „Původně jsme zvažovali, že sundáme celé oplocení sektoru hostů. Byla to trochu revoluce, nejde to udělat na každý zápas. Je důležité, aby na tom spolupracovaly oba kluby. Od Viktorky máme garanci, že bude podobně jako my působit na fanoušky, aby se chovali slušně,“ řekl Tvrdík.

„Akceptuji i to, že jsou určitá pravidla. Takže jsme našli kompromis, který by měl vyhovovat policii a institucím LFA. Necháme sítě a postranní zábrany, které oddělují fanoušky Slavie a Plzně. Současně jsme dospěli k názoru, že si můžeme dovolit, a není to nic nebezpečného, udělat takový sektor, který bych si přál do budoucna na každém stadionu. A to že odebereme plot z čela sektoru a fanoušci hostů budou mít neomezený výhled. Věřím, že tento krok opět posune atmosféru na stadionech směrem, který bychom si přáli,“ dodal.