Na fotbale bez piva. Kluby kvůli omezení také nemusejí nabízet lístky hostům

Krizová opatření, která vyhlásila vláda ve čtvrtek večer s platností od pátečních 18 hodin, se dotýkají nejbližšího ligového dění.

České celky narychlo řeší, že na stadiony v sobotu a neděli můžou pustit maximálně tisícovku lidí. Do tohoto limitu se navíc počítají partneři LFA, kterých může být až 35, VIP hosté a partneři domácího klubu.

Součástí aktualizovaných podmínek, které kluby musejí dodržet, je rovněž zákaz sektorů na stání. Všichni diváci musejí obsadit místa k sezení, je však možné, aby byli hned vedle sebe – není třeba obsazovat každé druhé místo, dodržovat rozestupy.

Protokol LFA v plném znění

Novinkou také je, že organizátor zápasu čili domácí mužstvo už nemusí poskytnout nejméně pět procent hlediště příznivcům soupeře. V omezené kapacitě tak napříč oběma soutěžemi budou pravděpodobně převládat domácí příznivci.

Další zásadní změna se týká občerstvení. Vzhledem k tomu, že vláda zakázala konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti, tudíž i na stadionech, nesmějí se fanouškům prodávat či jinak nabízet.

Pro fotbal se za poslední dobu změnily podmínky poněkolikáté. Před týdnem vstoupil v platnost takzvaný bavorský model, neboli omezení přístupu na stadiony pro ty, kteří nejsou očkovaní nebo covid-19 v uplynulých 180 dnech neprodělali.

Platit měl od pondělí, reálně tak ovlivnil pouze čtvrteční domácí zápasy Slavie a Jablonce v Konferenční lize. O víkendu ještě mohli na tribuny všichni, kteří dodrželi platná pravidla o očkování, prodělání nemoci, a testování.

Na začátku týdne se nicméně objevily první náznaky, že neúčast neočkovaných či těch, co nemoc neprodělali, nebude pro sport jediným úbytkem: Zlínský kraj zakázal akce nad 100 lidí, což pro sportovní utkání profesionálních soutěží znamená, že se odehrají bez diváků.

Dotklo se to fotbalového Slovácka a rovněž prvoligových zlínských fotbalistů a extraligových hokejistů.

Čtvrteční oznámení vlády už se dotklo všech.

Ve čtvrtek na Slavii s Feyenoordem bylo ještě 14 a půl tisíce diváků, v neděli proti Teplicím bude pohled na ochozy žalostný. V Jablonci přišlo na Alkmaar 2 650 lidí, tam rozdíl tak značný nebude...

Fotbalisté Slavie si užívají vstřelenou branku i s fanoušky.

Na podzim zbývá odehrát ještě čtyři kola Fortuna ligy, pozastavení soutěže není na pořadu dne.

Fotbalová liga se kvůli pandemii poprvé přerušila v březnu 2020, následně, když se v květnu znovu rozjela, na stadiony nemohli fanoušci. Později mohlo přijít pár stovek diváků, v závěru ročníku až čtvrtina povolené kapacity.

Následně loni v říjnu byla liga kvůli dalšímu lockdownu přerušena na měsíc, výjimku dostaly jen týmy na zápasy v Evropské lize, kde zemi reprezentovaly Slavia, Sparta a Liberec, aby se zabránilo mezinárodní blamáži.

Velká část minulého ročníku se kvůli koronavirové pandemii hrála bez diváků, od první poloviny prosince mohlo na utkání 300 osob z řad partnerů klubu. Od května povolení vzrostlo na deset procent, těsně před koncem sezony se kapacita zvedla na dvacet procent a v létě se díky uvolnění restrikcí začaly stadiony znovu zaplňovat.

Podmínkou však bylo dodržování opatření, fanoušci museli prokazovat bezinfekčnost. To platí i nadále, akorát kapacita bude drasticky omezena.

Do hledišť se dostanou jen ti, kteří mají dokončené očkování nebo kteří se prokážou certifikátem o prodělání nemoci covid-19 ne starším než 180 dnů.

Dále může na tribuny mládež od 12 do 18 let, lidé se zahájeným očkováním, případně ti, kteří doloží, že se očkovat nemohou. Musí ale doložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Výjimku mají děti do 12 let, kteří nebudou muset prokazovat nic.